|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oliver
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júla 2026
Ministerstvo vnútra posilňuje prevenciu proti podvodom, pribúda útokov na seniorov aj v online priestore – VIDEO
Rezort vnútra sa preto rozhodol posilniť preventívne aktivity vo viacerých oblastiach. Štát nesmie reagovať až po spáchaní trestného činu. Občanov musí chrániť skôr, než sa stanú obeťou a prídu ...
Zdieľať
7.7.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra sa preto rozhodol posilniť preventívne aktivity vo viacerých oblastiach.
Štát nesmie reagovať až po spáchaní trestného činu. Občanov musí chrániť skôr, než sa stanú obeťou a prídu o peniaze. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a informoval, že rezort vnútra a Policajný zbor posilňujú preventívne aktivity zamerané na ochranu občanov pred podvodmi. „Naším cieľom je varovať, predchádzať a chrániť,“ zdôraznil minister a predstavil svoju víziu vybudovania bezpečného a odolného Slovenska.
„Bezpečné preto, aby nikto nemusel žiť v obave, že príde o svoje úspory po jednom telefonáte. A odolné preto, že bezpečnosť dnes už nie je len o policajtoch v uliciach. Je aj o tom, či ako spoločnosť dokážeme čeliť útokom, ktoré prichádzajú cez obrazovky našich telefónov a počítačov,“ doplnil Šutaj Eštok. Rezort vnútra upozornil, že charakter podvodov sa zásadne mení. Už to nie je totiž o podvodníkoch, ktorí zvonia pri dverách. Dnes sa vydávajú za policajtov, pracovníkov, banky, kuriérov, zamestnávateľov alebo štátnu inštitúciu prostredníctvom SMS správ, e-mailov, sociálnych sietí alebo falošných webov. Čoraz častejšie je aj využívanie AI vrátane deepfake technológií. Podvodníci pritom neútočia iba na peniaze, ale aj na dôveru ľudí, na ich ochotu pomôcť, na stres a vytvárajú časový tlak.
Rezort vnútra sa preto rozhodol posilniť preventívne aktivity vo viacerých oblastiach. Zaznamenáva napríklad výrazný nárast podvodov, ktoré sú páchané na senioroch. Tie medziročne vzrástli o 40 percent. Pri samotných podvodoch eviduje polícia medziročný nárast počtu prípadov o 72 percent a spôsobená škoda sa zvýšila o 80 percent. „V roku 2024 podvodníci pripravili o peniaze 125 seniorov a spôsobili škodu približne 1,5 milióna eur. V roku 2025 už polícia evidovala 215 poškodených seniorov so škodou 2,7 milióna eur. Za prvé štyri mesiace roku 2026 polícia zaznamenala 46 dokonaných podvodov na senioroch so škodou viac ako 912-tisíc eur,“ priblížilo ministerstvo.
Najčastejšie pritom išlo o známe vymyslené príbehy o vnukovi v núdzi, dopravnej nehode blízkej osoby, falošných policajtoch alebo pracovníkoch bánk. Na seniorov podvodníci vytvárajú silný psychický tlak, stres a pocit naliehavosti. Zlyhať pritom podľa slov rezortu môže aj človek, ktorý o podobných podvodoch už počul, a preto je dôležité, aby seniori vedeli, že ak niekto vyvolá paniku a žiada peniaze, treba ihneď spozornieť.
Rezort vnútra pripomenul, že koncom roka 2025 iniciovali podpis Deklarácie o spolupráci pri ochrane seniorov pred podvodmi. Zapojili sa štátne inštitúcie, samosprávy, Slovenská pošta, médiá, Národná banka Slovenska, Jednota dôchodcov Slovenska aj ďalší partneri. Počas prvého štvrťroka 2026 policajti zrealizovali viac ako 700 preventívnych aktivít a oslovili viac ako 14-tisíc seniorov a občanov. Ministerstvo podotklo, že rastie aj počet seniorov, ktorí sa obracajú na informačné kancelárie ešte predtým, ako podvodníkom pošlú peniaze.
Veľkú časť podvodov predstavujú aj útoky v online priestore. Ide najmä o podvodné SMS, e-maily, investičné podvody, podvodné reklamy, falošné pokuty či zneužívanie identity štátnych inštitúcií. „V poslednom období zaznamenali bezpečnostné zložky rozsiahlu podvodnú kampaň využívajúcu falošné pokuty, ktorá zneužívala identitu štátu a bola distribuovaná veľkému množstvu občanov,“ pripomenulo ministerstvo, ktoré preto intenzívne spolupracuje aj so sociálnymi sieťami.
Rezort spresnil, že v uplynulom roku nahlásili viac ako päťtisíc podvodných reklám, ktoré od občanov chceli získať citlivé údaje a peniaze. Spoločnosť META ich následne odstránila. Tieto podvody sa týkajú aj fotografií, osobných údajov, polohy či prístupových kódoch, ktoré môžu mladí ľudia pod tlakom či z nepozornosti odovzdať cudzej osobe. V tomto zmysle ide najmä o ochranu detí a mladých. „Aj preto vnímam návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam ako súčasť širšej ochrany mládeže v online priestore. Toto nie je zákaz internetu. Toto je ochrana detí pred prostredím, v ktorom sú zraniteľné,“ doplnil minister.
Rezort vnútra upozornil, že počas letných prázdnin sa riziko podvodov zvyšuje. Ide najmä o podvody spojené s brigádami, dovolenkami či prácou v zahraničí. „Objavujú sa falošné pracovné ponuky, podvodné agentúry, neexistujúce ubytovanie či cestovné podvody. V najzávažnejších prípadoch môžu byť tieto praktiky spojené aj s obchodovaním s ľuďmi,“ upozornilo ministerstvo s tým, že páchatelia mladých oslovujú najmä cez sociálne siete, aplikácie či pracovné skupiny a lákajú na rýchly zárobok či prácu v zahraničí. V uplynulom roku evidovali až 27 detských obetí obchodovania s ľuďmi vo veku od štyroch do 17 rokov.
Pre zvyšujúce sa riziko podvodov ministerstvo vnútra vyzýva občanov, aby nešli do neznámeho prostredia len na základe jednej správy na sociálnej sieti, neposielali doklady neovereným osobám, neposielali peniaze vopred, overovali si zamestnávateľa, agentúru aj podmienky práce a nepodceňovali varovné signály. V prípade, že má niekto pocit, že sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi alebo sa to týka jeho blízkeho, okamžite treba kontaktovať Národnú linku pomoci na čísle 0800 800 818.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra posilňuje prevenciu proti podvodom, pribúda útokov na seniorov aj v online priestore – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štát nesmie reagovať až po spáchaní trestného činu. Občanov musí chrániť skôr, než sa stanú obeťou a prídu o peniaze. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a informoval, že rezort vnútra a Policajný zbor posilňujú preventívne aktivity zamerané na ochranu občanov pred podvodmi. „Naším cieľom je varovať, predchádzať a chrániť,“ zdôraznil minister a predstavil svoju víziu vybudovania bezpečného a odolného Slovenska.
Výrazný nárast podvodov
„Bezpečné preto, aby nikto nemusel žiť v obave, že príde o svoje úspory po jednom telefonáte. A odolné preto, že bezpečnosť dnes už nie je len o policajtoch v uliciach. Je aj o tom, či ako spoločnosť dokážeme čeliť útokom, ktoré prichádzajú cez obrazovky našich telefónov a počítačov,“ doplnil Šutaj Eštok. Rezort vnútra upozornil, že charakter podvodov sa zásadne mení. Už to nie je totiž o podvodníkoch, ktorí zvonia pri dverách. Dnes sa vydávajú za policajtov, pracovníkov, banky, kuriérov, zamestnávateľov alebo štátnu inštitúciu prostredníctvom SMS správ, e-mailov, sociálnych sietí alebo falošných webov. Čoraz častejšie je aj využívanie AI vrátane deepfake technológií. Podvodníci pritom neútočia iba na peniaze, ale aj na dôveru ľudí, na ich ochotu pomôcť, na stres a vytvárajú časový tlak.
Rezort vnútra sa preto rozhodol posilniť preventívne aktivity vo viacerých oblastiach. Zaznamenáva napríklad výrazný nárast podvodov, ktoré sú páchané na senioroch. Tie medziročne vzrástli o 40 percent. Pri samotných podvodoch eviduje polícia medziročný nárast počtu prípadov o 72 percent a spôsobená škoda sa zvýšila o 80 percent. „V roku 2024 podvodníci pripravili o peniaze 125 seniorov a spôsobili škodu približne 1,5 milióna eur. V roku 2025 už polícia evidovala 215 poškodených seniorov so škodou 2,7 milióna eur. Za prvé štyri mesiace roku 2026 polícia zaznamenala 46 dokonaných podvodov na senioroch so škodou viac ako 912-tisíc eur,“ priblížilo ministerstvo.
Vymyslené príbehy
Najčastejšie pritom išlo o známe vymyslené príbehy o vnukovi v núdzi, dopravnej nehode blízkej osoby, falošných policajtoch alebo pracovníkoch bánk. Na seniorov podvodníci vytvárajú silný psychický tlak, stres a pocit naliehavosti. Zlyhať pritom podľa slov rezortu môže aj človek, ktorý o podobných podvodoch už počul, a preto je dôležité, aby seniori vedeli, že ak niekto vyvolá paniku a žiada peniaze, treba ihneď spozornieť.
Rezort vnútra pripomenul, že koncom roka 2025 iniciovali podpis Deklarácie o spolupráci pri ochrane seniorov pred podvodmi. Zapojili sa štátne inštitúcie, samosprávy, Slovenská pošta, médiá, Národná banka Slovenska, Jednota dôchodcov Slovenska aj ďalší partneri. Počas prvého štvrťroka 2026 policajti zrealizovali viac ako 700 preventívnych aktivít a oslovili viac ako 14-tisíc seniorov a občanov. Ministerstvo podotklo, že rastie aj počet seniorov, ktorí sa obracajú na informačné kancelárie ešte predtým, ako podvodníkom pošlú peniaze.
Veľkú časť podvodov predstavujú aj útoky v online priestore. Ide najmä o podvodné SMS, e-maily, investičné podvody, podvodné reklamy, falošné pokuty či zneužívanie identity štátnych inštitúcií. „V poslednom období zaznamenali bezpečnostné zložky rozsiahlu podvodnú kampaň využívajúcu falošné pokuty, ktorá zneužívala identitu štátu a bola distribuovaná veľkému množstvu občanov,“ pripomenulo ministerstvo, ktoré preto intenzívne spolupracuje aj so sociálnymi sieťami.
Falošné pracovné ponuky
Rezort spresnil, že v uplynulom roku nahlásili viac ako päťtisíc podvodných reklám, ktoré od občanov chceli získať citlivé údaje a peniaze. Spoločnosť META ich následne odstránila. Tieto podvody sa týkajú aj fotografií, osobných údajov, polohy či prístupových kódoch, ktoré môžu mladí ľudia pod tlakom či z nepozornosti odovzdať cudzej osobe. V tomto zmysle ide najmä o ochranu detí a mladých. „Aj preto vnímam návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam ako súčasť širšej ochrany mládeže v online priestore. Toto nie je zákaz internetu. Toto je ochrana detí pred prostredím, v ktorom sú zraniteľné,“ doplnil minister.
Rezort vnútra upozornil, že počas letných prázdnin sa riziko podvodov zvyšuje. Ide najmä o podvody spojené s brigádami, dovolenkami či prácou v zahraničí. „Objavujú sa falošné pracovné ponuky, podvodné agentúry, neexistujúce ubytovanie či cestovné podvody. V najzávažnejších prípadoch môžu byť tieto praktiky spojené aj s obchodovaním s ľuďmi,“ upozornilo ministerstvo s tým, že páchatelia mladých oslovujú najmä cez sociálne siete, aplikácie či pracovné skupiny a lákajú na rýchly zárobok či prácu v zahraničí. V uplynulom roku evidovali až 27 detských obetí obchodovania s ľuďmi vo veku od štyroch do 17 rokov.
Pre zvyšujúce sa riziko podvodov ministerstvo vnútra vyzýva občanov, aby nešli do neznámeho prostredia len na základe jednej správy na sociálnej sieti, neposielali doklady neovereným osobám, neposielali peniaze vopred, overovali si zamestnávateľa, agentúru aj podmienky práce a nepodceňovali varovné signály. V prípade, že má niekto pocit, že sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi alebo sa to týka jeho blízkeho, okamžite treba kontaktovať Národnú linku pomoci na čísle 0800 800 818.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra posilňuje prevenciu proti podvodom, pribúda útokov na seniorov aj v online priestore – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský
KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský
<< predchádzajúci článok
Štát učiteľku z Gelnice neochránil a zlyhal na plnej čiare, reaguje opozícia na zistenia Žilinku – VIDEO
Štát učiteľku z Gelnice neochránil a zlyhal na plnej čiare, reaguje opozícia na zistenia Žilinku – VIDEO