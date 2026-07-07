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07. júla 2026

Ukrajina by NATO priniesla mimoriadne obranné schopnosti, vyhlásil Zelenskyj


Tagy: členstvo Ukrajiny v NATO Patriot Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident tvrdí, že bojmi preverovaná armáda by posilnila NATO, zároveň žiada viac rakiet Patriot. Ukrajinský prezident



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turkey_nato_summit__8654 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tvrdí, že bojmi preverovaná armáda by posilnila NATO, zároveň žiada viac rakiet Patriot.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na samite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare vyhlásil, že bojmi preverované ukrajinské ozbrojené sily by výrazne posilnili obranné schopnosti Aliancie. Zároveň opätovne vyzval spojencov, aby Ukrajine otvorili cestu k členstvu v NATO.


„Naozaj si myslíte, že by bolo správne, aby krajina a národ s takouto úrovňou obranných schopností žili mimo NATO?“ opýtal sa Zelenskyj počas vystúpenia na okraj samitu. Podľa neho by bola „Ukrajina v NATO zdrojom mimoriadnych obranných schopností“.



Chýba protivzdušná obrana


Ukrajinský prezident takisto upozornil na pretrvávajúci nedostatok prostriedkov protivzdušnej obrany. Hoci Kyjev podľa jeho slov dokáže účinne čeliť ruským dronom, naďalej zápasí s nedostatkom rakiet schopných ničiť balistické strely.



„Všetko ostatné sme schopní zvládnuť sami, ale pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, potrebujeme odhodlanie našich partnerov,“ zdôraznil.



Patrioty nestačia


Zelenskyj vyzval spojencov, aby jedným z hlavných výsledkov samitu bolo posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.


Zároveň upozornil, že súčasná výroba amerických rakiet Patriot nestačí potrebám Ukrajiny, a navrhol, aby Washington umožnil ich licenčnú výrobu na ukrajinskom území.



„Európa potrebuje cenovo dostupné systémy proti balistickým raketám vyrábané vo veľkých sériách čo najskôr. V skutočnosti už dnes,“ dodal.



Trump nesúhlasí


Ukrajina sa už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. V posledných mesiacoch sa jej podarilo stabilizovať front a uskutočniť sériu útokov hlboko na ruskom území.



Otázka jej vstupu do NATO však zostáva sporná, keďže americký prezident Donald Trump opakovane odmietol podporiť členstvo Kyjeva v Aliancii počas prebiehajúceho konfliktu.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina by NATO priniesla mimoriadne obranné schopnosti, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: členstvo Ukrajiny v NATO Patriot Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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