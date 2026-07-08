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08. júla 2026
Keď solidarita prekoná oceán – KOMENTÁR
Svet podľa Jerryho - komentáre Jaroslava Kmeťa. V utorok sa v priestoroch Prezidentského paláca odohrala jedna z tých tichých, no významných udalostí, ktoré hovoria o charaktere národa viac než ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Svet podľa Jerryho – komentáre Jaroslava Kmeťa.
V utorok sa v priestoroch Prezidentského paláca odohrala jedna z tých tichých, no významných udalostí, ktoré hovoria o charaktere národa viac než mnohé slávnostné prejavy. Prezident Slovenskej republiky prijal členov slovenského MUSAR tímu a podporný realizačný tím, ktorý stál za celou humanitárnou misiou do zemetrasením zasiahnutej Venezuely.
Nie, nebolo to len formálne podanie rúk. Je to uznanie ľuďom, ktorí pred niekoľkými dňami nastúpili do lietadla a odleteli na druhý koniec sveta, aby v sutinách hľadali zvyšky nádeje. A za nimi stáli ďalší – neviditeľní hrdinovia koordinácie: experti zo Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, piloti a technici Leteckého útvaru MV SR a diplomati z Oddelenia krízového riadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V ich spoločnom úsilí sa zhmotnilo niečo vzácne: schopnosť malého štátu reagovať rýchlo, profesionálne a s ľudskou tvárou. Keď sa zrútili domy v ďalekej krajine, Slovensko neposlalo len technickú a materiálnu pomoc. Poslalo ľudí. Poslalo srdce. V dobe, keď sa svet čoraz viac uzatvára do seba a solidarita sa stáva vzácnosťou, takéto misie pripomínajú základnú pravdu – že sme všetci na jednej planéte a bolesť jedných sa dotýka aj druhých. A že skutočná veľkosť sa neprejavuje hlasitosťou, ale ochotou pomôcť.
Tieto momenty nám zároveň pripomínajú, že investície do krízového riadenia, do ľudí a do medzinárodnej spolupráce nie sú nákladom, ale najrozumnejšou poistkou našej vlastnej bezpečnosti a dôstojnosti. Lebo svet, v ktorom dokážeme pomáhať druhým, je svetom, v ktorom môžeme s väčšou istotou očakávať pomoc aj my, keď ju raz budeme potrebovať. Slovensko dnes opäť ukázalo, že vie byť krajinou, ktorá nielen berie, ale aj dáva.
A to je odkaz, ktorý si zaslúži byť vyslovený nahlas.
Zdroj: SITA.sk - Keď solidarita prekoná oceán – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
V utorok sa v priestoroch Prezidentského paláca odohrala jedna z tých tichých, no významných udalostí, ktoré hovoria o charaktere národa viac než mnohé slávnostné prejavy. Prezident Slovenskej republiky prijal členov slovenského MUSAR tímu a podporný realizačný tím, ktorý stál za celou humanitárnou misiou do zemetrasením zasiahnutej Venezuely.
Nie, nebolo to len formálne podanie rúk. Je to uznanie ľuďom, ktorí pred niekoľkými dňami nastúpili do lietadla a odleteli na druhý koniec sveta, aby v sutinách hľadali zvyšky nádeje. A za nimi stáli ďalší – neviditeľní hrdinovia koordinácie: experti zo Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, piloti a technici Leteckého útvaru MV SR a diplomati z Oddelenia krízového riadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V ich spoločnom úsilí sa zhmotnilo niečo vzácne: schopnosť malého štátu reagovať rýchlo, profesionálne a s ľudskou tvárou. Keď sa zrútili domy v ďalekej krajine, Slovensko neposlalo len technickú a materiálnu pomoc. Poslalo ľudí. Poslalo srdce. V dobe, keď sa svet čoraz viac uzatvára do seba a solidarita sa stáva vzácnosťou, takéto misie pripomínajú základnú pravdu – že sme všetci na jednej planéte a bolesť jedných sa dotýka aj druhých. A že skutočná veľkosť sa neprejavuje hlasitosťou, ale ochotou pomôcť.
Tieto momenty nám zároveň pripomínajú, že investície do krízového riadenia, do ľudí a do medzinárodnej spolupráce nie sú nákladom, ale najrozumnejšou poistkou našej vlastnej bezpečnosti a dôstojnosti. Lebo svet, v ktorom dokážeme pomáhať druhým, je svetom, v ktorom môžeme s väčšou istotou očakávať pomoc aj my, keď ju raz budeme potrebovať. Slovensko dnes opäť ukázalo, že vie byť krajinou, ktorá nielen berie, ale aj dáva.
A to je odkaz, ktorý si zaslúži byť vyslovený nahlas.
Zdroj: SITA.sk - Keď solidarita prekoná oceán – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
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