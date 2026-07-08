Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. júla 2026

Keď solidarita prekoná oceán – KOMENTÁR


Tagy: Názory a komentáre Svet podľa Jerryho - komentáre Jaroslava Kmeťa

Svet podľa Jerryho - komentáre Jaroslava Kmeťa. V utorok sa v priestoroch Prezidentského paláca odohrala jedna z tých tichých, no významných udalostí, ktoré hovoria o charaktere národa viac než ...



Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Svet podľa Jerryho – komentáre Jaroslava Kmeťa.


V utorok sa v priestoroch Prezidentského paláca odohrala jedna z tých tichých, no významných udalostí, ktoré hovoria o charaktere národa viac než mnohé slávnostné prejavy. Prezident Slovenskej republiky prijal členov slovenského MUSAR tímu a podporný realizačný tím, ktorý stál za celou humanitárnou misiou do zemetrasením zasiahnutej Venezuely.

Nie, nebolo to len formálne podanie rúk. Je to uznanie ľuďom, ktorí pred niekoľkými dňami nastúpili do lietadla a odleteli na druhý koniec sveta, aby v sutinách hľadali zvyšky nádeje. A za nimi stáli ďalší – neviditeľní hrdinovia koordinácie: experti zo Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, piloti a technici Leteckého útvaru MV SR a diplomati z Oddelenia krízového riadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V ich spoločnom úsilí sa zhmotnilo niečo vzácne: schopnosť malého štátu reagovať rýchlo, profesionálne a s ľudskou tvárou. Keď sa zrútili domy v ďalekej krajine, Slovensko neposlalo len technickú a materiálnu pomoc. Poslalo ľudí. Poslalo srdce. V dobe, keď sa svet čoraz viac uzatvára do seba a solidarita sa stáva vzácnosťou, takéto misie pripomínajú základnú pravdu – že sme všetci na jednej planéte a bolesť jedných sa dotýka aj druhých. A že skutočná veľkosť sa neprejavuje hlasitosťou, ale ochotou pomôcť.

Tieto momenty nám zároveň pripomínajú, že investície do krízového riadenia, do ľudí a do medzinárodnej spolupráce nie sú nákladom, ale najrozumnejšou poistkou našej vlastnej bezpečnosti a dôstojnosti. Lebo svet, v ktorom dokážeme pomáhať druhým, je svetom, v ktorom môžeme s väčšou istotou očakávať pomoc aj my, keď ju raz budeme potrebovať. Slovensko dnes opäť ukázalo, že vie byť krajinou, ktorá nielen berie, ale aj dáva.

A to je odkaz, ktorý si zaslúži byť vyslovený nahlas.


Zdroj: SITA.sk - Keď solidarita prekoná oceán – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Názory a komentáre Svet podľa Jerryho - komentáre Jaroslava Kmeťa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Platí Šimečka Naďovi faktúry za kampaň? Pýta sa Zoroslav Kollár, ktorý žiada skontrolovať pochybné financovanie Demokratov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rozpory vo výpovediach má na súde v prípade vraždy Kuciaka vysvetliť aj svedok Peter Tóth

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 