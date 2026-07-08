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08. júla 2026
Rozpory vo výpovediach má na súde v prípade vraždy Kuciaka vysvetliť aj svedok Peter Tóth
Bývalý novinár a spravodajský dôstojník v rámci v poradí tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v júni celkovo tri pojednávacie dni. V kauze
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8.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý novinár a spravodajský dôstojník v rámci v poradí tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v júni celkovo tri pojednávacie dni.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho sa v stredu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku vrátil svedok Peter Tóth. Účelom predvolania svedka na stredajšie pojednávanie je vysvetľovanie rozporov medzi jeho staršími a novšími výpoveďami.
Bývalý novinár a spravodajský dôstojník v rámci v poradí tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v júni celkovo tri pojednávacie dni. Mimo iného uviedol, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.
Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo "avantúr". Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.
Neskôr zavraždeného Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili. "Hovorili, že ten chlapec žije ako mních," povedal na súde Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma.
Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. "A tým sa to skončilo," uviedol Tóth s tým, že výsledky sledovania odovzdal Kočnerovi. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.
Tóth tiež vypovedal, že po vzatí Mariana Kočnera do väzby pre kauzy zmenky v júni 2018 zabezpečoval celé leto toho roku komunikáciu s kontaktom "SIS Alino", pričom išlo o ženu, ktorú Kočner označoval ako "tá moja Maďarka". To, že ide o obžalovanú Alenu Zsuzsovú sa podľa vlastných slov uvedomil až po jej zadržaní.
Komunikácia, ktorú podľa vlastných slov zabezpečoval medzi Kočnerom, ktorý mu telefonoval z väzby, alebo prípadne posielal takzvané "motáky", a Zsuzsovou bola podľa Tótha pre neho bezvýznamná a až neskôr si uvedomil niektoré súvislosti.
Svedok zároveň zdôraznil, že pre spoluprácu s políciu sa rozhodol vtedy, keď po zadržaní podozrivých z vraždy Kuciaka vrátane Zoltána Andruskóa v septembri 2018 u neho Alena Zsuzsová zisťovala, či Marian Kočner nezačal spolupracovať s políciou. "A bolo rozhodnuté. To som sa vtedy rozhodol, že budem kontaktovať orgány činné v trestnom konaní," vyhlásil Tóth.
Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.
Zdroj: SITA.sk - Rozpory vo výpovediach má na súde v prípade vraždy Kuciaka vysvetliť aj svedok Peter Tóth © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho sa v stredu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku vrátil svedok Peter Tóth. Účelom predvolania svedka na stredajšie pojednávanie je vysvetľovanie rozporov medzi jeho staršími a novšími výpoveďami.
Bývalý novinár a spravodajský dôstojník v rámci v poradí tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v júni celkovo tri pojednávacie dni. Mimo iného uviedol, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.
Projekt Na pranieri
Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo "avantúr". Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.
Neskôr zavraždeného Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili. "Hovorili, že ten chlapec žije ako mních," povedal na súde Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma.
Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. "A tým sa to skončilo," uviedol Tóth s tým, že výsledky sledovania odovzdal Kočnerovi. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.
Bezvýznamná komunikácia
Tóth tiež vypovedal, že po vzatí Mariana Kočnera do väzby pre kauzy zmenky v júni 2018 zabezpečoval celé leto toho roku komunikáciu s kontaktom "SIS Alino", pričom išlo o ženu, ktorú Kočner označoval ako "tá moja Maďarka". To, že ide o obžalovanú Alenu Zsuzsovú sa podľa vlastných slov uvedomil až po jej zadržaní.
Komunikácia, ktorú podľa vlastných slov zabezpečoval medzi Kočnerom, ktorý mu telefonoval z väzby, alebo prípadne posielal takzvané "motáky", a Zsuzsovou bola podľa Tótha pre neho bezvýznamná a až neskôr si uvedomil niektoré súvislosti.
Spolupráca s políciou
Svedok zároveň zdôraznil, že pre spoluprácu s políciu sa rozhodol vtedy, keď po zadržaní podozrivých z vraždy Kuciaka vrátane Zoltána Andruskóa v septembri 2018 u neho Alena Zsuzsová zisťovala, či Marian Kočner nezačal spolupracovať s políciou. "A bolo rozhodnuté. To som sa vtedy rozhodol, že budem kontaktovať orgány činné v trestnom konaní," vyhlásil Tóth.
Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.
Zdroj: SITA.sk - Rozpory vo výpovediach má na súde v prípade vraždy Kuciaka vysvetliť aj svedok Peter Tóth © SITA Všetky práva vyhradené.
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