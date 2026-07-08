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08. júla 2026

Platí Šimečka Naďovi faktúry za kampaň? Pýta sa Zoroslav Kollár, ktorý žiada skontrolovať pochybné financovanie Demokratov – VIDEO


Tagy: Billboardy Kampaň Referendum

Strana Právo na Pravdu za uplynulé obdobie podala podnety na finančnú správu ako aj na Úrad boja proti organizovanej kriminalite, aby skontrolovali financovanie strany Demokrati. Mimoparlamentná ...



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zoroslav 676x421 8.7.2026 (SITA.sk) - Strana Právo na Pravdu za uplynulé obdobie podala podnety na finančnú správu ako aj na Úrad boja proti organizovanej kriminalite, aby skontrolovali financovanie strany Demokrati.


Mimoparlamentná strana Zoroslava Kollára  Právo na pravdu žiada preveriť financovanie kampane Demokratov, ktorým malo billboardy k referendu platiť Progresívne Slovensko.

„Jaroslav Naď a politická strana Demokrati neprežívajú práve najlepšie obdobie. Ich dva roky pripravované referendum skončilo úplným fiaskom, a bohužiaľ náklady na toto fiasko zaplatíme my všetci,“ uviedol v úvode tlačovej konferencie Zoroslav Kollár.

Pripomenul, že strana Právo na Pravdu za uplynulé obdobie podala podnety na finančnú správu ako aj na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), aby skontrolovali financovanie strany Demokrati. Najnovšie vyvoláva pochybnosti aj financovanie kampane Demokratov k referendu.

Kollár žiada kontrolu


Jaroslav Naď v rozhovore u novinára Mareka Vagoviča povedal, že Progresívne Slovensko pomohlo Demokratom aj finančne tým, že im participovali na billboardoch. Zoroslav Kollár sa na základe toho pýtal, či billboardy Demokratov k referendu boli financované zákonným spôsobom, a či bola ďalšia nákladná kampaň Demokratov účtovne a právne v poriadku.

„Ak Progresívne Slovensko platilo alebo spolufinancovalo billboardy Demokratov, treba preveriť či išlo o dar, iné bezodplatné plnenie, alebo inú formu podpory medzi politickými stranami. Ak by boli na to použité štátne príspevky, je to ešte vážnejšie, zákon totiž hovorí jasne: politická strana nemôže použiť štátne príspevky na darovanie,“ ozrejmil Kollár s tým, že podávajú podnet na Štátnu komisiu pre voľby a pre kontrolu financovania politických strán ako aj na Ministerstvo financií SR.

Zo straty do zisku


Ekonóm Martin Halás (Právo na pravdu) označil prípad za veľmi silnú politickú kauzu. „Podľa výročnej správy spred dvoch rokov boli Demokrati v strate. Za jeden rok sa dostali zo straty do zisku. Bolo to presne v období po parlamentných voľbách, kedy strana Demokrati nedostala štátny príspevok. Boli v strate 1,1 milióna eur a zrazu sa v priebehu jedného kalendárneho roka dostali do zisku 100-tisíc eur. Zázračným spôsobom bez štátneho príspevku sa dostala táto strana z mínus 1,1 milióna eur do zisku,“ informoval Halás.

Progresívne Slovensko, ktoré berie od štátu za štyri roky 18 miliónov eur, a oni si cez tieto peniaze platia svojich budúcich koaličných partnerov?“ pýtal sa ďalej Halás v súvislosti so zisteniami, že billboardy Demokratov malo platiť Progresívne Slovensko.

Halás v závere spomenul informácie strany Právo na pravdu o tom, že Naď bol zamestnaný v súkromnej ukrajinskej vojenskej firme v čase, keď už nebol ministrom obrany, a na základe týchto podnetov musel priznať, že dostával tisíce eur od spomínanej ukrajinskej firmy.



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Zdroj: SITA.sk - Platí Šimečka Naďovi faktúry za kampaň? Pýta sa Zoroslav Kollár, ktorý žiada skontrolovať pochybné financovanie Demokratov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Billboardy Kampaň Referendum
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