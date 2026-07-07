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07. júla 2026

Kežmarok sprísnil pravidlá na kúpalisku. Vstup majú zatiaľ iba obyvatelia mesta


Tagy: mestské kúpalisko Obmedzenie

Situáciu chce priebežne vyhodnocovať podľa vývoja návštevnosti. Mestské kúpalisko v Kežmarku od uplynulého týždňa dočasne ...



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waterslide 398249_1280 e1523277164422 676x507 7.7.2026 (SITA.sk) - Situáciu chce priebežne vyhodnocovať podľa vývoja návštevnosti.


Mestské kúpalisko v Kežmarku od uplynulého týždňa dočasne obmedzilo vstup len pre osoby s trvalým pobytom v meste. Prevádzkovateľ tým reagoval na vysokú návštevnosť počas prvého prázdninového víkendu, keď podľa jeho vyjadrenia kapacita areálu nestačila a došlo aj k viacerým bezpečnostným incidentom.

Vysoký záujem


Ako informovala Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku, kúpalisko s maximálnou kapacitou 300 osôb otvorilo letnú sezónu v sobotu 27. júna. Už nasledujúci deň zaznamenalo mimoriadne vysoký záujem návštevníkov z mesta aj okolia. Prevádzkovateľ uviedol, že niektoré organizované skupiny nerešpektovali prevádzkový poriadok. „Podľa našich informácií organizované skupiny obyvateľstva robili v bazéne nebezpečné výtržnosti, rušili kúpajúcich sa návštevníkov a zaznamenali sme aj hromadné krádeže,“ skonštatoval zástupca Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok Ladislav Petrek.

Situáciu podľa neho nepomohli upokojiť ani zásahy personálu kúpaliska a mestskej polície a vznikali osobné konflikty. „Od pondelka 29. júna regulujeme vstup len pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok,“ uviedol Petrek. Cieľom opatrenia je podľa neho dodržať kapacitné limity areálu, zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov, hygienické štandardy a komfort pri kúpaní. Prevádzkovateľ zároveň pripustil, že v budúcnosti môže pristúpiť aj k regulovanému vstupnému pre všetkých návštevníkov vrátane mimokežmarských.

Vývoj návštevnosti


Situáciu chce priebežne vyhodnocovať podľa vývoja návštevnosti. „Sme pripravení reagovať operatívne a nastavené pravidlá podľa potreby dolaďovať tak, aby sme zabezpečili plynulý chod a bezpečnosť, najmä počas očakávaných návštevníckych špičiek, akými sú letné prázdniny, piatky a víkendy. My si od týchto opatrení sľubujeme predovšetkým obnovenie optimálneho chodu strediska, elimináciu rizikových situácií ako sú konflikty, či nerešpektovanie pokynov personálu pri preťažení areálu a garantovanie vyššej bezpečnosti ako aj komfortu pre všetkých prítomných návštevníkov,“ dodal Petrek.

Mestské kúpalisko je podľa samosprávy nízkonákladovým zariadením podporovaným mestom. Vstupné pre deti je vo výške 1,50 eura, dospelí zaplatia tri eurá a seniori majú vo vyhradenom čase vstup zdarma. Po mimoriadne vyťaženom víkende musel prevádzkovateľ bazény kompletne vypustiť a vykonať mimoriadne čistenie a filtráciu, aby splnil hygienické požiadavky pre ďalšiu prevádzku.


Zdroj: SITA.sk - Kežmarok sprísnil pravidlá na kúpalisku. Vstup majú zatiaľ iba obyvatelia mesta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mestské kúpalisko Obmedzenie
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