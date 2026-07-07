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07. júla 2026
Le Penová smie kandidovať, volebnú kampaň jej však môže komplikovať elektronický náramok
Líderka francúzskej krajnej pravice zostáva favoritkou prezidentských volieb, o svojej kandidatúre údajne rozhodne v najbližších hodinách. Politická budúcnosť ...
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Politická budúcnosť líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej zostáva neistá aj po utorkovom rozhodnutí odvolacieho súdu.
Ten jej síce otvoril cestu ku kandidatúre v budúcoročných prezidentských voľbách, zároveň jej však potvrdil trest, ktorý si má odpykať s elektronickým monitorovacím náramkom.
Zneužívala peniaze EÚ
Súd uznal Le Penovú za vinnú v kauze zneužívania finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP), zmiernil však pôvodný rozsudok.
Zákaz zastávať verejné funkcie skrátil na 15 mesiacov, pričom tento trest sa podľa všetkého skončí ešte pred prezidentskými voľbami naplánovanými na apríl a máj budúceho roka.
Le Penová sa sťažuje
Samotná Le Penová však upozornila, že obmedzenia spojené s elektronickým náramkom môžu výrazne sťažiť vedenie kampane. „Keď ste prezidentským kandidátom, musíte mať úplnú slobodu pohybu,“ vyhlásila minulý týždeň.
Le Penová, ktorá sa o prezidentský úrad uchádzala už trikrát, môže kandidatúru prenechať aj predsedovi strany Národné združenie (RN) Jordanovi Bardellovi.
Veľká šanca
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že krajnej pravici sa otvára najväčšia šanca v histórii získať Elyzejský palác po odchode prezidenta Emmanuela Macrona z funkcie. O tom, či sa Le Penová do boja o prezidentský úrad zapojí osobne, by mala rozhodnúť ešte v utorok.
Zdroj: SITA.sk - Le Penová smie kandidovať, volebnú kampaň jej však môže komplikovať elektronický náramok © SITA Všetky práva vyhradené.
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