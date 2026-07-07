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07. júla 2026
Pri nehode autobusu na predmestí Lisabonu zahynuli dve ženy, ďalších 20 ľudí sa zranilo
Portugalský premiér Luís Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí, na miesto vyslali aj psychológov. Dve ženy zahynuli a ďalších 20 ľudí utrpelo zranenia pri ...
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Dve ženy zahynuli a ďalších 20 ľudí utrpelo zranenia pri nehode autobusu na predmestí portugalského hlavného mesta Lisabon. Traja zranení sú vo vážnom stave, informovala polícia.
Aj psychologická pomoc
Podľa veliteľa polície pre západnú oblasť Sintra Francisca Alvesa obe obete čakali na autobus, keď ich zachytilo vozidlo. Záchranné zložky uviedli, že išlo o ženy vo veku 30 a 40 rokov.
Na miesto nehody boli okrem záchranárov vyslané aj tímy poskytujúce psychologickú pomoc.
Okolnosti vyšetrujú
Portugalský premiér Luís Montenegro uviedol, že správu o tragédii prijal „s veľkým zármutkom“. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť a zraneným zaželal skoré a úplné uzdravenie.
Príčinu nehody polícia vyšetruje. Okolnosti, za ktorých autobus zišiel z vozovky a narazil do ľudí čakajúcich na zastávke, zatiaľ úrady nezverejnili.
Zdroj: SITA.sk - Pri nehode autobusu na predmestí Lisabonu zahynuli dve ženy, ďalších 20 ľudí sa zranilo © SITA Všetky práva vyhradené.
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