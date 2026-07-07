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07. júla 2026

Pri nehode autobusu na predmestí Lisabonu zahynuli dve ženy, ďalších 20 ľudí sa zranilo


Tagy: Civilné obete Nehoda autobusu Portugalská polícia Portugalsko

Portugalský premiér Luís Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí, na miesto vyslali aj psychológov. Dve ženy zahynuli a ďalších 20 ľudí utrpelo zranenia pri ...



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gettyimages 2155677516 676x509 7.7.2026 (SITA.sk) - Portugalský premiér Luís Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí, na miesto vyslali aj psychológov.

Dve ženy zahynuli a ďalších 20 ľudí utrpelo zranenia pri nehode autobusu na predmestí portugalského hlavného mesta Lisabon. Traja zranení sú vo vážnom stave, informovala polícia.



Aj psychologická pomoc


Podľa veliteľa polície pre západnú oblasť Sintra Francisca Alvesa obe obete čakali na autobus, keď ich zachytilo vozidlo. Záchranné zložky uviedli, že išlo o ženy vo veku 30 a 40 rokov.


Na miesto nehody boli okrem záchranárov vyslané aj tímy poskytujúce psychologickú pomoc.



Okolnosti vyšetrujú


Portugalský premiér Luís Montenegro uviedol, že správu o tragédii prijal „s veľkým zármutkom“. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť a zraneným zaželal skoré a úplné uzdravenie.


Príčinu nehody polícia vyšetruje. Okolnosti, za ktorých autobus zišiel z vozovky a narazil do ľudí čakajúcich na zastávke, zatiaľ úrady nezverejnili.




Zdroj: SITA.sk - Pri nehode autobusu na predmestí Lisabonu zahynuli dve ženy, ďalších 20 ľudí sa zranilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Nehoda autobusu Portugalská polícia Portugalsko
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