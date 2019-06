KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Tajný život maznáčikov 2 a Podfukárky

Tajný život maznáčikov 2

Podfukárky

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti, vtedy keď nie sme doma. Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy!Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých milujú hrdinky komédie PODFUKÁRKY. Okúzľujúcej Angličanke Josephine (Anne Hathaway) a trošku neohrabanej Američanke Penny (Rebel Wilson) totiž nejde o lásku, ale len a len o peniaze...veľa peňazí. Tieto dve podvodníčky sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie netreba podceňovať v nijakom povolaní. Dokonalá profesionálka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku podujme zasvätiť nadšenú amatérku do tajov zvádzania a okrádania mužov. S vypätím všetkých síl a po sérii neuveriteľných zážitkov sa Josephine podarí z Penny vykresať kolegyňu na úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale zato s obrovským potenciálom. A zrazu sa zo žiačky stáva vážna konkurentka. Ktorá z nich bude nakoniec úspešnejšia?