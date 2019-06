KINO NOVINKY TÝŽDŇA: X-Men: Dark Phoenix a Psia duša 2

X-Men: Dark Phoenix

X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov – Jean Grey. Počas vesmírnej záchrannej misie Jean takmer zomrie. Po návrate domov zistí, že neznáma vesmírna sila posilnila jej schopnosti, ale zároveň ostala oveľa menje stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix.PSIA DUŠA 2 je voľné pokračovanie úspešného filmu o vernom psom kamarátovi, ktorý nakoniec nájde svojho strateného pána. Bailey je dobrý pes. Má za sebou niekoľko rušných a pohnutých životov, ale svoju misiu splnil a teraz si spokojne žije u svojej rodiny. Až kým sa neobjaví nový prírastok – malá Clarity, ktorá bude tiež čoskoro potrebovať svojho verného štvornohého ochrancu. A Bailey svojmu pánovi sľúbi, že sa o ňu postará. Podmanivý príbeh nádeje, bezhraničnej oddanosti a najmä lásky chytí za srdce nielen majiteľov domácich miláčikov.Príbeh jedného z najznámejších a najmilovanejších sériových vrahov histórie, Teda Bundyho. Prekvapivým rozprávačom strhujúceho filmu je Bundyho priateľka, ktorá s ním v čase vrážd žila pod jednou strechou a o jeho hrôzostrašnej činnosti nemala ani potuchy. Až postupne zisťuje, že muž, s ktorým viedla láskyplný rodinný život, je jedným z najhľadanejších a najväčších monštier Ameriky.Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli otočí hore nohami. Jej deda unesú mimozemšťania. Una zistí, že jej dedo je sám mimozemšťan, ktorého raketa havarovala na zemi pred mnohými rokmi. V pivnici objaví dedovho pilota, malého mrzutého robota. Una a robot majú necelých 24 hodín na to, aby našli a zachránili deda. Počas výnimočných dobrodružstiev sa spriatelia, racionálnu robotickú logiku nahradia emócie a Unina láska zachráni jej čiastočne mimozemskú rodinu.Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky tvrdo pracujú pre svoju premúdrelú paní. Bez možnosti porovnanie však žijú svojím spôsobom šťastne. Keď skupinu zotročených dedinčanov zhodou náhod objaví polícia, roľníci zisťujú, v akom klamstve roky žili a s vidinou splnených snov sa vydávajú do mesta. Zatiaľ čo ostatní prezívajú tvrdý stret s novou realitou, Lazzaro zostáva aj uprostred moderného sveta až dojemne dobrý a prirodzený a pôsobí ako čriepok stratenej minulosti. Magický film Alice Rohrwacher skladá pôsobivú poctu klasickej kinematografii, z festivalu v Cannes si odviezol Cenu za najlepší scenár.