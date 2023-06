Kollár podá na Richterovú trestné oznámenie. Ja tu nechodím z plezíru fackať ženy, vyhlásil (video)

Trestné oznámenie za klamstvá

Richterová poslala poslancom list

Cielená antikampaň proti Sme rodina

Má ďalších svedkov z Ameriky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prípad rieši už aj NAKA

23.6.2023 -Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár Sme rodina ) v piatok podá na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na svoju bývalú partnerku Barboru Richterovú "a na neznáme osoby, ktoré stoja za ňou".Uviedol to na brífingu, ktorý zvolal po zasadnutí Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS).„Po piatkovom výbore som nadobudol stopercentné presvedčenie, že sa bude dať aj dokázať, že Barbora Richterová klamala. Pán riaditeľ SIS dostal veľmi veľa konkrétnych a jasných otázok, a on na ne konkrétne odpovedal aj s dôkazmi,“ povedal. Dodal, že nevidí žiadny dôvod na odstúpenie z postu predsedu parlamentu.Kollár chce podať na Richterovú trestné oznámenie „za klamstvá". Podľa neho klame, keď tvrdí, že ju dal sledovať Kollár autami SIS, rovnako ako klamala o okolnostiach incidentu spred 12 rokov, keď ju mal podľa jej vyjadrenie zbiť do bezvedomia. „Nech sa zodpovie, odkiaľ má tie čísla, kde ich videla a nech sa to podrobne vyšetrí,“ vyhlásil.Matka Kollárových dvoch detí Barbora Richterová poslala list všetkým 150 poslancom NR SR, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba , ktorej šéfa Michala Aláča nominovalo Kollárove hnutie Sme rodina. Pripojila aj trestné oznámenie.Témou sa v piatok zaoberal výbor pre kontrolu činnosti SIS, ktorý si predvolal Aláča. Podľa jeho vyjadrenia napísala Richterová v liste dezinformácie s cieľom strhnúť na seba mediálnu pozornosť. Odmietol však odpovedať, či autá, ktoré uviedla Richterová, patria SIS, a to z dôvodu, že ide o utajovanú skutočnosť.Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár zdôraznil, že o zvolanie výboru sa osobne zasadil s cieľom, aby sa vnieslo svetlo do tejto kauzy. On sám vidí za trestným oznámením Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.Na základe tohto prípadu si myslí, že parlamentné voľby sa budú manipulovať. Nie však voľby samotné, ale budú snahy o ovplyvnenie verejnej mienky a tým o ovplyvnenie výsledku.Matka Kollárových dvoch detí v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju mal predseda parlamentu podľa jej vyjadrenia zbiť do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.Kollár priznal, že Richterovú fackal, čo bol to podľa neho skrat po tom, čo hodila „cez celú obývačku“ ich syna, ktorý bol v tom čase batoľa. Jeho verziu potvrdila Patrícia Vitteková. V piatok predseda parlamentu povedal, že má ďalšiu svedeckú výpoveď od ľudí z Ameriky, ktorí tam vtedy boli a vie ju predložiť polícii.„V prípade, aj do budúcnosti, že ktorákoľvek osoba ženského alebo mužského pohlavia bude chcieť ohroziť moje deti na živote a na zdraví, tak zasiahnem rovnako. Vždy sa postavím na obranu svojich detí. Ja tu nechodím z plezíru fackať ženy,“ povedal Kollár. Políciu vtedy podľa svojich slov nezavolal preto, že jeho syn by vyrastal bez mamy, pretože by dodnes sedela vo väzení.Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA) . Policajný prezident Štefan Hamran vo štvrtok povedal, že autá, ktoré uviedla Richterová, nenašli v policajnej databáze, a teda nie je vylúčené, že patria tajnej službe.„V kontexte týchto zistení budeme vyšetrovať možno aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely,“ uviedol.