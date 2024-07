Vo štvrtok sa začína 27. ročník festivalu Pohoda, najväčší headliner zrušil vystúpenie

K dispozícii budú aj mimoriadne vlaky

Špeciálne autobusy pôjdu priamo k bráne





Festival Pohoda vznikol v roku 1997 ako jednodňové podujatie a postupne sa vypracoval na najnavštevovanejšie multikultúrne open-air podujatie na Slovensku. Na trenčianskom letisku sa festival koná od roku 2004.





10.7.2024 (SITA.sk) - Vo štvrtok 11. júla sa na trenčianskom letisku začína 27. ročník festivalu Pohoda . Potrvá až do ranných hodín nedele 14. júla, pričom hlavnými hviezdami aktuálneho ročníka budúaleboAvizovaná americká rocková kapelana festivale nakoniec nevystúpi pre zdravotné problémy svojho frontmana. Okrem hudby majú na festivale návštevníci k dispozícii aj program zahrnujúci divadlo, literatúru, tanec, diskusie alebo workshopy.Parkoviská pre návštevníkov sa vo štvrtok otvoria o 9:00 a samotný festivalový areál o 12:00. Pre záujemcov budú k dispozícii mimoriadne vlaky Pohoda Express 2024. Tie vo štvrtok odchádzajú z Košíc 10:30 a z Bratislavy 12:28, do Trenčína majú plánovaný príjazd 14:35 a 13:45.V nedeľu odídu z Trenčína 10:30 do Košíc s príchodom 14:38 a 11:30 do Bratislavy s dojazdom 12:50. Vo vlaku na trase Košice - Trenčín bude vo štvrtok radený navyše aj spoločenský vozeň, ktorý cestujúcim ponúkne program s hudobným hosťom. Dopravca Slovak Lines zase vypraví na festival do Trenčína priamo k bráne B špeciálne autobusy. Vo štvrtok popoludní pôjdu z ôsmich miest - z Bratislavy o 13. hodine, z Trnavy o 14., z Piešťan o 14:50, ďalší z Banskej Bystrice 12:50, zo Zvolena 13:20, z Prievidze 14:30, ako aj z Nitry 13:50 a z Hlohovca 14:20.Plánovaný príchod priamo k festivalovej bráne B je o 15:30. V piatok odchádza autobus z Bratislavy 9:30, z Trnavy 10:30, z Piešťan 11:20, k areálu trenčianskeho podujatia má doraziť na poludnie. V nedeľu odídu spoje Slovak Lines z festivalu o 10:30 do spomínaných ôsmich miest. Z okolia Trenčína bude na festival premávať prímestská autobusová doprava.