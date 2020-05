Ekonomické dopady koronakrízy sa zatiaľ neprejavili na počte nezamestnaných, rozdané dávky však prekračujú rozpočet Sociálnej poisťovne

Dávky v nezamestnanosti prekračujú rozpočtové plány

Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Počty poberateľov dávky v nezamestnanosti však prekračujú rozpočtové plány Sociálnej poisťovne.

Rozpočet poisťovne na rok 2020 totiž ráta s tým, že v tomto roku bude nezamestnaneckú dávku dostávať v priemere 33,1-tisíca nezamestnaných.

Ekonomické dopady sa zatiaľ neprejavili naplno

Vládne opatrenia by mali pomôcť prekonať koronakrízu

Poznačený trh práce

Poberanie dávok sa predĺžilo

18.5.2020 - Koronakríza zatiaľ na Slovensku nezvýšila počet poberateľov dávok v nezamestnanosti. Množstvo ľudí, ktorí dostávajú nezamestnaneckú dávku, v apríli, naopak, mierne kleslo. Kým v marci vyplatila Sociálna poisťovňa dávku 39,7-tisíca osobám, v apríli dávku v nezamestnanosti dostalo 38-tisíc osôb.Vo februári, teda ešte pred výskytom prvého prípadu kononavírusu na Slovensku, pritom dávku poberalo 40,9-tisíca ľudí.Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová pre agentúru SITA v piatok upozornila na to, že zhoršené ekonomické podmienky doma i v zahraničí zatiaľ na miere nezamestnanosti na Slovensku nebolo naplno vidieť."To je pravdepodobne ovplyvnené aj tým, že sa v marci zvyšoval počet osôb na OČR, či PN (práceneschopných osôb), prípadne niektorí ľudia sa stali ekonomicky neaktívnymi (nehľadali si prácu)," tvrdí.Vzhľadom na ekonomickú situáciu doma aj v zahraničí očakáva v tomto roku celkový prepad v zamestnanosti, hlavne v druhom kvartáli tohto roka."So zlepšením ekonomickej situácie a pri pomoci podporných vládnych opatrení by sa však postupne mala situácia zlepšovať," dodala.Približne 24-tisíc nezamestnaných, ktorí v súčasnosti dostávajú dávku v nezamestnanosti, bude túto dávku pre pokračujúcu koronakrízu poberať ďalší mesiac.Vláda totiž koncom apríla schválila nariadenie o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19."Opatrenie sa týka poistencov, ktorým v čase krízovej situácie uplynie predĺžené podporné obdobie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Podľa rezortu ide o opatrenie na zmiernenie negatívnych dopadov na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorí si pre pretrvávajúcu krízovú situáciu a s tým súvisiacu situáciu na trhu práce nevedia nájsť prácu.Predĺženie poberania nezamestnaneckej dávky o ďalší mesiac si z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiada 12,7 milióna eur.Nezamestnaným, ktorí prestali dostávať dávku v nezamestnanosti po 12. marci tohto roka, vláda už raz obdobie poberania dávky o jeden mesiac predĺžila.Podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom apríla schválil parlament, sa týmto osobám predĺžilo pôvodne polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti na sedemmesačné od 4. apríla tohto roka."Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie," informoval začiatkom apríla hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac bolo možné najskôr od 4. apríla tohto roka. "Ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napríklad 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020," dodal Višváder.