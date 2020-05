Žiadateľom o pomoc prišlo na účty takmer 50 miliónov eur, suma má ešte výrazne stúpnuť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty takmer 48,6 milióna eur. Pred pondelkovým rokovaním vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Úrady práce a sociálnych vecí podľa neho už zaevidovali 102,6-tisíca žiadostí, z nich spracovali 71-tisíc dohôd."Započítané sú aj opakované žiadosti, keď sa niekto pomýli a pošle žiadosť druhýkrát, tak systém to započíta dvakrát," upozornil. "Bolo odoslaných 53 579 platieb," povedal Krajniak. Rezort práce podľa neho doteraz týmito príspevkami pomohol vyše 339,4-tisíca zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám."Očakávame, že táto suma, kým sa dospracovávajú dohody za marec, ktoré bolo možné podať do piatku do polnoci, tak tá suma ešte podstatne stúpne a stúpne aj počet žiadostí," povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí. České úrady práce podľa neho zatiaľ vyplatili asi 48-tisíc takýchto dohôd. "My sme dokázali, napriek tomu, že sme začínali kvôli výmene vlády neskôr, ako Česká republika, vyplatiť už 53 579 zmlúv," povedal.Ako dodal, zamestnankyne úradov práce pracujú aj cez víkendy. "Len takým spôsobom je možné, že napriek tomu, že tá kapacita je polovičná, dokázali vyplatiť viacej žiadostí ako aktuálne v Českej republike," dodal Krajniak.