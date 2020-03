Koronavírus: Na Slovensku máme 337 prípadov, Česko hlási už 17 obetí a Orbán bude mať mimoriadne právomoci (online)

8:36 Koronavírusom sa nakazil aj český miliardár Daniel Křetinský, prezradil to v rozhovore pre denník E15 .

10:43 Bratislavskí policajti asistovali v nedeľu pri prevoze osôb na testy COVID-19 do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Ako informovala bratislavská krajská polícia, je to jedna z úloh polície počas mimoriadnej situácie. Jednotlivé zložky polície sa denne aktívne spolupodieľajú na mimoriadnych opatreniach a aj naďalej zabezpečujú nepretržitý výkon služby, dodali policajti.

11:56 Opatrenia sprísňuje aj Rakúsko, oznámil to kancelár Sebastian Kurz, Okrem iného sa zavádza povinnosť nosiť v obchodoch rúška . Informovala ORF.

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) o tom informovalo na svojej webovej stránke. Cez Česko je možné vrátiť sa individuálnou prepravou už len s nótou od slovenského veľvyslanectva z krajiny, z ktorej Slováci cestujú. Individuálna preprava z Letiska Václava Havla už nie je možná, no zabezpečuje ju rezort diplomacie autobusmi.

Lietadlá spoločnosti EasyJet „odparkovené“ na letisku v Lutone. Foto: Jonathan Brady/PA via AP.

14:04 Na pracoviskách Ministerstva vnútra SR sa v stredu 1. apríla mení pracovný čas. Klientom budú k dispozícii každú stredu od 13:00 do 16:00, počas ostatných dní v týždni platí, že pre pandémiu koronavírusu fungujú klientské centrá, oddelenia dokladov a dopravných inšpektorátov v skrátenom režime od 8:00 do 11:00. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu vnútra.

15:00 Viac ako štvrtina firiem v nemeckom priemysle plánuje počas najbližších troch mesiacov využiť možnosť zamestnávania na skrátené pracovné úväzky. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval v pondelok mníchovský inštitút Ifo. Dopyt po skrátenej práci je najvyšší od roku 2010, keď sa začali vyhodnocovať údaje. Ešte začiatkom roka využitie tohto nástroja očakávalo len o čosi viac ako 15 percent nemeckých firiem.

Vrchol pandémie nového koronavírusu sa na Slovensku očakáva o 110 dní. Pľúcnu ventiláciu vtedy bude potrebovať približne 1000 ľudí a okolo 7000 ľudí bude hospitalizovaných so závažnejšími príznakmi ochorenia COVID-19. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že takýto vývoj sa očakáva vtedy, ak budú platiť súčasné opatrenia na zníženie šírenia nákazy.

7:59 USA už majú viac ako 142-tisíc potvrdených prípadov a New York vyše 1000 obetí.

Počet obetí koronavírusu v americkom štáte New York prekročil tisícku. Stalo sa tak menej než mesiac po tom, čo tam potvrdili prvý prípad nákazy. Väčšina ľudí pritom zomrela len v posledných dňoch.

Mesto New York City informovalo večer o 776 obetiach, celkovo ich v štáte registrujú najmenej 1 026. Prvý prípad v štáte zaznamenali 1. marca. Nakazenou osobou bol zdravotník, ktorý sa nedávno vrátil z Iránu. Odvtedy sa nákaza v štáte New York rýchlo rozšírila.

V súčasnosti registrujú v Spojených štátoch viac než 142-tisíc potvrdených prípadov nákazy. Ochoreniu COVID-19 tam doteraz podľahlo už vyše 2 500 osôb. Krajina má medzičasom najvyšší počet nakazených na svete.

7:47 V Británii sa do práce vrátilo okolo 20-tisíc bývalých pracovníkov systému zdravotníctva, aby pomohli v boji proti koronavírusu. Sú medzi nimi lekári, zdravotné sestry a ďalší bývalí profesionáli z tejto oblasti. Oznámil to prostredníctvom viedeoodkazu britský premiér Boris Johnson.

Johnson sa momentálne nachádza v domácej izolácii, keďže aj uňho testy potvrdili vírus. Obyvateľom z domu odkázal, že krajina krízu „spoločne“ prekoná.

Okrem Johnsona mali pozitívne testy na koronavírus napríklad aj minister zdravotníctva Matt Hancock či minister pre Škótsko Alister Jack. Podľa odhadov odborníkov by sa mohol život v Spojenom kráľovstve vrátiť do normálu o šesť mesiacov.

7:35 Na Slovensku sa za sprísnených podmienok v pondelok otvorí viac predajní, ich zoznam v sobotu na tlačovej konferencii oznámil premiér Igor Matovič.

záhradníctva a predajne záhradnej techniky

očné optiky

služby STK a emisnej kontroly

lízingové služby

predajne a servis bicyklov

notári a advokáti

stavebniny

galantérie a metrový textil

farby, laky

predajne inštalácií a elektroinštalácií

železiarstva

zberné dvory

servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky

kľúčové služby

7:23 Medzi obeťami v Česku je aj zdravotná sestra z Thomayerovej nemocnice, kde sa na jednom z oddelení nakazilo 24 seniorov, z ktorých jeden tiež chorobe Covid-19 podľahol. Informuje o tom portál Seznam správy.

6:59 Federálne opatrenia proti koronavírusu, ako je napríklad zníženie sociálnych kontaktov, budú v Spojených štátoch platiť najmenej do 30. apríla. Oznámil to americký prezident Donald Trump.

Šéf Bieleho domu pritom ešte nedávno naznačoval, že pravidlá by mohol uvoľniť už na Veľkú noc, teda v polovici apríla. „Najvyššia úmrtnosť by mohla prísť o dva týždne,“ povedal teraz Trump v reakcii na stav pandémie koronavírusu v krajine a súvisiace rastúce obavy z toho, že nemocnice očakávaný nápor pacientov nezvládnu. Poradca Bieleho domu pre oblasť zdravotníctva doktor Anthony Fauci už skôr varoval, že vírus by mohol usmrtiť až 200-tisíc Američanov.

V súčasnosti registrujú v Spojených štátoch viac než 142-tisíc potvrdených prípadov nákazy. Ochoreniu COVID-19 tam doteraz podľahlo už takmer 2 500 osôb. Krajina má medzičasom najvyšší počet nakazených na svete.

6:31 Slovenská pošta na otvorených priehradkách inštaluje dočasnú zábranu medzi zamestnancami a zákazníkmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem