Koronavírus na Slovensku: Na Slovensku je 12 nových prípadov koronavírus, dokopy je tak nakazených 84 ľudí, niektoré opatrenia modifikovali (online)

Dvadsaťtisíc rúšok dnes odchádza do skladov zo Zornice. Od zajtra sa pripája k výrobe aj susedný závod, ktorý sídli priamo v areáli Zornice, kde môže pomôcť až 500 ľudí. Informoval premiér P. Pellegrini.

12:51 Policajný prezident Milan Lučanský rokuje s maďarským partnerom o otvorení ďalšieho hraničného priechodu – Šahy. Maďarská strana nechala pre kamiónovú dopravu otvorené iba dva hraničné priechody, čím sa doprava značne zhusťuje.

12:40 Na Slovensku vznikla nová občianska iniciatíva hackvirus.sk. Jej ambíciou je zhromaždiť všetky dobré nápady a technologické riešenia na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19.

12:33 Na bratislavskom obchvate v smere do mesta sa tvoria rozsiahle kolóny kamiónov. Dôvodom je uzavretie štátnych hraníc Maďarska so Slovenskou republikou.

12:31 Termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa predĺžil do 31. 5 2020.

12:21 Česi sa obuli do premiéra Babiša a ďalších členov vlády, že nenosia rúška. A vychvaľujú Slovákov.

11:51 Spoločnosť Eset zriadila fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19, do ktorého prispeje sumou 300 tis. eur. Suma bude podľa firmy v prípade potreby neskôr navýšená.

11:37 Polícia opäť dementuje informáciu, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, o uzatváraní Bratislavy v súvislosti s koronavírusom. Ako na sociálnej sieti uviedla bratislavská krajská polícia, rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, ktoré sa tvoria na bratislavskom obchvate v smere do mesta, súvisia s uzatvorením štátnych hraníc Maďarska so Slovenskou republikou pre všetkých cudzincov a s tým spojených kontrol na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka.

11:14 Prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie je pozastavené . Platí taktiež pozastavenie vykonávania a určovania skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok. Vyplýva to z opatrení, ktoré aktuálne platia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR aj na úseku súkromných bezpečnostných služieb.

11:15 Nemecký výrobca áut Volkswagen pozastaví produkciu vo väčšine závodov na dva týždne pre neistotu v oblasti dopytu po autách a pre neistotu v otázke subdodávok, ktorú vyvoláva šírenie koronavírusu. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ firmy Herbert Diess.

11:23 Zavedené opatrenia pomohli zabrzdiť šírenie koronavírusu, uviedol riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) pri ministerstve zdravotníctva Martin Smatana. Pri súčasnej úrovni opatrení matematické modely predpokladajú, že epidémia na Slovensku dosiahne vrchol na 110. deň od prijatia opatrení. V ten deň bude infikovaných 10 percent obyvateľstva . To nám dáva čas na prijatie ďalších krokov.

10:57 Vo zvolenskom Continentali výroba zatiaľ pokračuje, krízový štáb zasadá denne. Viac ako 300 zamestnancov, u ktorých to povaha práce umožňuje, pracuje z domu.

11:02 Slovenský zväz hádzanej (SZH) predĺžil v pondelok v reakcii na súčasnú situáciu a prevenciu pred šíriacim sa koronavírusom prerušenie všetkých súťaží vo svojej pôsobnosti a pod „krídlami“ krajských zväzov až do 15. apríla.

11:03 Zásobovanie tovarom má v prípade hraníc uzavretých pre hrozbu koronavírusu výnimku . Opakovane to zdôrazňuje ministerstvo vnútra aj policajný zbor. Predseda vlády Peter Pellegrini ešte vo štvrtok 12. marca po zasadnutí ústredného krízového štábu zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby fabriky na Slovensku mohli fungovať a aby mohli byť zásobované.

10:28 Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením dokladov.

10:06 Austrálski vedci prišli na to, ako sa imunitný systém človeka vysporiada s novým koronavírusom. Tvrdia, že človek sa z ochorenia zotaví podobne ako pri chrípke.

10:03 Vlastník nemeckého futbalového klubu TSG 1899 Hoffenheim Dietmar Hopp vyvíja vakcínu proti šíriacemu sa koronavírusu.

10:02 Amerického herca Toma Hanksa a jeho manželku Ritu Wilson prepustili v Austrálii z nemocnice po liečbe ochorenia COVID-19. Pár je v súčasnosti v domácej karanténe v prenajatom dome. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Testy na koronavírus mali pozitívne aj herečka Olga Kurylenko či jej kolegovia Idris Elba a Kristofer Hivju.

10:00 Štátni príslušníci Ukrajiny a cudzinci s trvalým pobytom na Ukrajine budú môcť oddnes od 08.00 do 22. marca do 18.00 prekročiť vonkajšiu hranicu so Slovenskou republikou na Ukrajinu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké aj pešo.

9:56 Slovensko dnes od 12.00 uzatvorí hraničné priechody s Poľskou republikou. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, poľská strana ohlásila, že v prevádzke bude mať zatiaľ dva priechody, na ktoré je presmerovaná kamiónová a osobná doprava, a to Trstenú a Vyšný Komárnik. Ostatné priechody budú zatvorené.

9:54 Pekári hlásia nárast dopytu o 50 %, pripravujú sa na krízový scenár. Tvrdia, že ľudí bez pečiva nenechajú.

9:50 Slováci sa riadia odporúčaniami a vítajú preventívne opatrenia. Starší ľudia nevedia posúdiť stupeň ohrozenia, ukázal prieskum. Online dotazník zbieral dáta od obyvateľov Slovenska aj Českej republiky.