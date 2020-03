Koronavírus: Na Slovensku pribudlo desať nových ochorení, Maďarsko zastavuje kamióny (online)

13:51 Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia neobnoví výrobu 28. marca, ako pôvodne plánovala. Výroba áut v Trnave je pozastavená od 19. marca a zatiaľ nie je jasné, dokedy prerušenie výroby potrvá.

13:45 Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) sa tento týždeň obrátil na ministrov financií, hospodárstva a sociálnych vecí so žiadosťou o urýchlené prijatie kľúčových opatrení, ako je napríklad „kurzarbeit“.

13:41 Organizácia včasného varovania EWARN varovala, že rozšírenie epidémie koronavírusu by znamenalo katastrofu pre vojnou a humanitárnou krízou zmietanú Sýriu. Vo vládou aj povstalcami ovládaných častiach krajiny sa rozpadla zdravotnícka infraštruktúra, luxusom nie je len mydlo, ale aj čistá voda. Státisíce ľudí sú bez domovov, ďalší žijú v preplnených utečeneckých táboroch. Ako uvádza CNN , Svetová zdravotnícka organizácia už dodala do Damasku prvých 1200 testovacích sád, hromadnejšie testovanie sa však ešte nezačalo. V Sýrii zatiaľ evidujú len päť nakazených.

12:52 Zmeniť by sa malo i to, že výsledok testu sa dozvedia aj ľudia s negatívnym výsledkom, nielen tí s pozitívnym, avizoval Igor Matovič a dodal, že výsledky testov budú známe do piatich hodín . Testovanie bude prebiehať na základe medicínskej indikácie.

12:43 V priebehu niekoľkých dní by sa na Slovensku mohlo testovať až 3-tisíc vzoriek denne. Peniaze na zvyšený počet testov podľa generálnej riaditeľky VšZP Ľubice Hlinkovej sú.

12:39 Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že prioritu pri testovaní budú mať rizikové skupiny ľudí.

12:35 Podľa premiéra je v kapacitách štátnych laboratórií vykonať 1 000 testov denne. Posledné dva týždne sa však robilo 300. Netestovalo sa pre nedostatok ochranných pomôcok, nie pre nedostatok testov.

12:33 Premiér Igor Matovič chce do systému testovania na koronavírus zapojiť aj súkromné laboratóriá a zmeniť systém odoberania vzoriek, ktoré bude prebiehať pred každou nemocnicou.

12:25 Najvyšší počet obetí ochorenia COVID-19 má Taliansko s viac ako 7 500 mŕtvymi. Medzi obeťami je aj 37 lekárov, uvádza CNN.

12:15 Počet nakazených v Španielsku prekročil 56-tisíc. Krajina už hlási viac ako 4-tisíc úmrtí.

12:07 V Pardubiciach v stredu pristálo tretie lietadlo s pomocou. J&T a EPH darujú Česku a Slovensku 200-tisíc respirátorov N95. Stotisíc z nich by už čoskoro malo byť na Slovensku. Určené sú pre ľudí v prvej línii.

11:46 Od prijatia prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu klesla v Británii kriminalita o najmenej 20 percent. Ako uvádza denník The Guardian , polícia eviduje menej krádeží i vlámaní, k čomu prispelo aj zatvorenie obchodov a to, že ľudia sú viac doma. Klesol aj počet násilných trestných činov.

11:08 Francúzsko začalo s evakuáciou pacientov s koronavírusom z najviac postihnutej oblasti Alsasko. Na evakuáciu používajú špeciálne upravený zdravotnícky rýchlovlak, ktorý je podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva prvým takýmto vlakom v Európe. Každý z jeho päť vozňov je vybavený nemocničným zariadením a lôžkami, v každom je anestéziológ, internista a štyri sestry. Vo Francúzsku podľa agentúry AP už registrujú 1300 mŕtvych na koronavírus, nakazených je vyše 25-tisíc ľudí.

10:54 Do karanténnych centier ministerstva vnútra a obrany v meste Vysoké Tatry dorazilo v sobotu 194 Slovákov z Nemecka a z Holandska. Do hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia Kremenec v Tatranskej Lomnici 49 a do centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí.

10:47 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach je momentálne hospitalizovaná len jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19, jej stav je momentálne stabilizovaný. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková. Ďalší dvaja hospitalizovaní pacienti na výsledok čakajú, zvyšní hospitalizovaní sú negatívni. Včera bolo na ambulancii vyšetrených 7 osôb, v drive-through spravili 35 odberov.

10:45 Vietnamská vláda umiestňuje všetkých, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu vracajú zo zahraničia, do vojenských karanténnych táborov. Skončilo v ich už skoro 50-tisíc ľudí. Vietnam podľa agentúry Reuters eviduje zatiaľ len 148 nakazených COVIDom-19.