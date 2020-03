Koronavírus:Slovensko má 19 nových prípadov, pitva odhalila príčinu smrti 84-ročnej ženy (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku Online (minúta po minúte) 15:48 Polícia v Nemecku, najmä v Berlíne, musela opakovane zrušiť takzvané koronavírusové párty a večierky, ktoré organizuje mládež. Aj po zatvorení barov desiatky tínedžerov spoločne popíjajú a grilujú v parkoch, záhradách či na ihriskách. 15:45 Celé Tirolsko je v karanténe, ľudia nemôžu opúšťať svoje mestá a obce. Výnimkou sú len ľudia, ktorí dochádzajú za prácou, aj tí však môžu cestovať len v rámci spolkovej krajiny. V Tirolsku zatiaľ zistili prítomnosť koronavírusu u 474 ľudí, čo je zhruba štvrtina z celkového počtu prípadov v Rakúsku. 15:42 Česká vláda podľa ČT24 informovala, že počet prípadov koronavírusu sa v Českej republike zvýšil z 572 na 631. 15:28 Celkový počet nakazených je 123. Jedna infikovaná pacientka včera zomrela na infarkt myokardu. 15:21 Peter Pellegrini potvrdil 19 nových prípadov koronavírusu. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:13 Počet Američanov, ktorí požiadali o dávku v nezamestnanosti, sa v minulom týždni zvýšil o 70-tisíc. Americkí ekonómovia predpovedajú vlnu prepúšťania. 15:08 Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová nie je nakazená koronavírusom. Primátorka je od 16. marca hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde sa lieči zo zápalu pľúc. Zdravotníci primátorke preventívne odobrali vzorky, ktoré následne odoslali na testovanie. Aktuálne výsledky z 19. marca sú negatívne. 14:54 Slovensko má na zvládnutie dopadov epidémie k dispozícii z eurofondov zatiaľ 527 miliónov eur. Od Európskej únie dostaneme aj ďalšie prostriedky. 14:48 Africké Centrum pre kontrolu chorôb varovalo, že počet ľudí nakazených novým koronavírusom začne v nasledujúcich týždňoch stúpať aj na africkom kontinente. Doteraz 34 afrických krajín zaznamenalo spolu niečo vyše 600 prípadov COVIDu-19. nikto zatiaľ nezomrel. Ako informovala agentúra Reuters, v prípade nárastu pozitívnych prípadov viaceré africké štáty zvažujú uzavretie hraníc. 14:47 Bratislavský samosprávny kraj obstaral antibakteriálne rúška za viac ako 100-tisíc eur. Prázdne stredoškolské internáty kraj uvoľnil za účelom zriadenia karanténneho ubytovania. 14:40 Hlavné mesto Bratislava vyzýva obyvateľov, ktorí sú v karanténe, prípadne majú podozrenie z nákazy koronavírusom, aby odpad z domácnosti vkladali do plastového vreca, po naplnení ho riadne zaviazali, vložili do druhého vreca a takto držali doma najmenej 72 hodín a odpad umiestnili do zberných nádob až po uplynutí tohto času. 14:21 Finančná správa upozorňuje na podvodníkov rozosielajúcich falošné e-maily o daňovej kontrole. Zároveň ubezpečuje, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady. Ani v tomto čase však daňové úrady neposielajú oznámenia o výkone daňových kontrol prostredníctvom e-mailu. 14:20 Indonézia vo štvrtok zrušila hromadné stretnutie asi deväťtisíc moslimských pútnikov, ktorých čakajú zdravotné kontroly a umiestnenie do karantény. Indonézia zároveň potvrdila ďalších šesť úmrtí, čím sa ich doterajší počet zvýšil na 25. V krajine zaznamenali 309 prípadov nákazy. 14:12 Bardejovské kúpele neprijímajú na pobyt až do konca marca nových klientov. Týka sa to nielen samoplatcov, ale aj klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. 14:09 Počet pozitívnych testov v prešovskej nemocnici stúpol na päť. Zo štyroch nových nakazených sú dvaja hospitalizovaní a dvaja sa nachádzajú v domácej karanténe. Ide o mladého muža zo Svitu, ktorý pricestoval z Tirolska, kde pracuje. Druhý pacient je dôchodca a pochádza z Giraltoviec. Ďalšia pacientka má ľahký priebeh ochorenia, zostáva v domácej karanténe v obci Dravce. Piaty pozitívny pacient je v domácej karanténe v Poprade. 14:06 Štát je v súvislosti s krytím škôd spôsobených epidémiou pripravený pomôcť aj komerčným poisťovniam. Tento krok vítajú poisťovne aj finanční analytici. 14:01 Žilinský kraj zabezpečil špeciálnu zubnú ambulanciu pre ľudí v karanténe. Polícia asistuje pri vyplácaní sociálnych dávok v Starej Ľubovni. Foto: SITA/KR PZ Prešov 13:48 Európska komisia ubezpečuje cestujúcich, že ich práva sú aj v súčasnej situácii chránené. 13:30 Včerajšie úmrtie 84-ročnej pacientky nakazenej koronavírusom nesúviselo s ochorením COVID-19. Z výsledkov pitvy vyplynulo, že žena zomrela na rozsiahly infarkt myokardu. 13:23 Na bratislavskom letisku dnes pristál vládny špeciál s prvým zdravotníckym materiálom z Číny, uviedol premiér Peter Pellegrini. „Nikdy v živote som tak neočakával pristátie lietadla, ako som ho očakával dnes,“ dodal. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 13:20 Počet obetí epidémie koronavírusu v Španielsku opäť stúpol, evidujú už 767 mŕtvych. O štvrtinu, na 17 147, vzrástol aj počet nakazených. Ako uvádza BBC, na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží skoro 100 ľudí. 13:08 Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+ MED) vyzýva zdravotné poisťovne, aby informovali zmluvných odborných a praktických lekárov o možnosti vystaviť opakovaný recept platný 365 dní. 13:07 Na boj s novým koronavírusom vynaloží investičná skupina Penta viac ako 15 miliónov eur. 12:57 Online linka dôvery IPčko.sk do tejto chvíle zaznamenala 729 kontaktovaní, v rámci ktorých bolo aspoň raz spomenuté slovo „korona“. Klienti sa pýtajú na to, ako zvládnuť rodinné vzťahy v karanténe, či a ako riešiť konfliktné situácie. Psychológovia z online poradne vnímajú aj zvýšené riziko domáceho a sexuálneho násilia. Hovoria s ľuďmi aj o tom, ako zvládnuť čakanie na výsledky z testovania na koronavírus. 12:54 Mŕtve telá z najviac postihnutého talianskeho mesta Bergamo začala po nociach odvážať armáda do iných provincií. Úmrtnosť na koronavírus podľa agentúry Reuters totiž mnohonásobne prekročila kapacity tamojšieho krematória, pričom v susedných okresoch je situácia podobná. Prvé truhly s mŕtvolami odviezla kolóna 50 vojenských nákladných áut. 12:49 Epidemiológovia odporúčajú otvárať kľučku vchodových dverí po príchode zvonka radšej rukávom. „Ak bývate v paneláku alebo v dome, ktorý obýva viac rodín či ľudí, nechytajte kľučky vchodových dverí rukami ani v prípade, keď idete von,“ odporúčajú. 12:44 Súkromné laboratóriá nebudú ponúkať verejnosti testovanie na koronavírus. Testovať sa bude len v štátnych zariadeniach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a do konca týždňa aj v Trenčíne. Zachová sa tak systém a štruktúra v zbere dát a ďalších epidemiologických krokov. „Svoje kapacity na testovanie ponúknu len v prípade potreby, ak by to štát kapacitne nezvládal,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. V štátnych zariadeniach otestujú do 700 vzoriek denne. 12:31 V USA si niektorí ľudia spríjemňujú karanténu vianočným osvetlením. Cieľom aktivity je, aby pestrofarebné svetlá ľudí potešili a priniesli im nádej na zlepšenie. Môžu ich pozorovať z bezpečia svojich domovov, ale aj z áut. 12:30 Do karantény dali v juhofrancúzskom prístave Marseille ďalšiu taliansku výletnú loď s 1400 pasažiermi na palube. Loď vyplávala z Floridy do Benátok 5. marca. Dvaja z pasažierov mali pozitívny test na koronavírus, informovala agentúra Reuters. 12:26 Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku ohlásila ďalšie dva prípady pacientov s koronavírusom. K trom doterajším pacientom pribudli v priebehu posledných 24 hodín ďalšie dve ženy, ktoré do nemocnice prijali 17. marca. V prvom prípade ide o 82-ročnú pacientku s miernymi príznakmi, ktorá sa zúčastnila na rodinnej oslave spolu s príbuznými z Česka a Nemecka. Druhou nakazenou je 22-ročná žena v Liptovského Mikuláša, ktorá sa vrátila na Slovensko z Olomouca a je v domácej karanténe. 12:23 Milióny Brazílčanov v stredu večer protestovali proti prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, ktorý podľa nich nezvláda boj proti šíreniu nového koronavírusu. Brazília hlási vyše 500 nakazených, medzi nimi sú aj dvaja ministri. Prezident spočiatku odmietal zaviesť preventívne opatrenia a celú situáciu označil za „hystériu“, za čo si vyslúžil kritiku. On sám už dva razy podstúpil test, no vírus u neho nenašli. 12:17 Dôchodcom, ktorí žijú v zahraničí a pre pandémiu koronavírusu nestihli v zákonom stanovenej lehote predložiť doklad o žití, bude Sociálna poisťovňa vyplácať dôchodky aj bez overeného potvrdenia. 12:01 Hlavný vyjednávač EÚ pre Brexit Michel Barnier má pozitívny test na koronavírus. Informoval o tom na Twitteri. Napísal, že zatiaľ sa cíti fajn. 11:37 Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzýva občanov, aby k „samotestom“ na diagnostiku COVID-19 pristupovali s rozvahou. Očakáva totiž, že sa budú rôzne diagnostické testy v najbližšom čase objavovať najmä na internete. Na trhu sa môžu nachádzať aj také, ktoré nie sú certifikované. Ústav upozorňuje, že výsledky takýchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný. 11:09 Nie ste v Hiltone, odkazuje polícia ľuďom v karanténe v Gabčíkove. Video prehnane náročnej ženy pobúrilo Slovensko. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 11:02 Trenčiansky samosprávny kraj začal s distribúciou osobných ochranných prostriedkov, ktoré lekárom poskytla Správa štátnych hmotných rezerv SR. Ako prví dostanú ochranné prostriedky lekári a sestry pracujúci na pohotovostiach a lekári primárneho kontaktu. 10:53 Na hraničnom priechode v Lanžhote, v smere z Česka na Slovensko, stojí 10-kilometrová kolóna kamiónov. Problémy tu vznikajú v dôsledku obmedzení na slovensko-maďarskej hranici. Píše

to idnes.cz. 10:44 Národné centrum zdravotníckych informácií vytvorilo mapu výskytu koronavírusu na Slovensku. 10:24 Kia Motors Slovakia z dôvodu šírenia koronavírusu preruší výrobu na dva týždne od pondelka 23. marca 2020. Na Slovensku tak výrobu prerušia všetky štyri automobilky. Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti v Európe, v súčasnosti zamestnáva viac ako 3800 ľudí. 10:20 Hraničný priechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely bude dočasne otvorený pre nákladné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Na otvorení priechodu sa dohodli slovenská a maďarská strana. Cieľomje zjednodušenie cezhraničnej nákladnej dopravy. 10:18 Opice sú zrejme schopné vypestovať si imunitu na koronavírus. Vyplynulo to z experimentu čínskych vedcov. 10:17 Mestská hromadná doprava v Ružomberku dnešným dňom prechádza do sobotného režimu. Návrh trojice poslancov mestského zastupiteľstva, aby MHD dočasne fungovala bezplatne, radnica odmietla. 10:13 Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku zaviedla ďalšie preventívne opatrenia. Všetci pacienti musia prejsť kontrolným záchytným pracoviskom, kde vyplnia dotazník a zmerajú im teplotu. 10:03 Pracovníci najväčšieho zamestnávateľa na Spiši, spoločnosti Embraco Slovakia, riešia všeobecný nedostatok ochranných rúšok. „Sformovali sme skupinu žien, ktoré v priebehu prvých hodín stihli ušiť viac ako 170 rúšok. Teraz pracujú na dve zmeny a denne plánujú vyrobiť 600 kusov,“ informoval Anton Oberhauser z Embraco Slovakia s tým, že pracovné kapacity na ženských pozíciách vo firme boli dočasne uvoľnené pre tento účel. 09:45 Polícia monitoruje v súvislosti s obmedzeniami, ktoré prijalo Maďarsko, situáciu na diaľniciach v okolí Bratislavy. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 09:25 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici začala v súlade s usmernením hlavného hygienika od stredy triediť všetkých pacientov pred vstupom do budovy nemocnice. Ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v nemocnici a zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť našim pacientom a zdravotníckemu personálu. 09:20 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ubezpečuje cestujúcich, že predaj cestovných dokladov v žiadnom prípade neruší. Tak ako doteraz, si môžu cestujúci zaobstarať lístky viacerými spôsobmi. Vzhľadom na spoločenskú situáciu však ZSSK odporúča najmä predaj lístkov cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom či responzívny e-shop ZSSK. 09:07 Česi začali zvážať svojich dovolenkárov domov lietadlami. V stredu vyslalo Ministerstvo zahraničných vecí prvé dve lietadlá na Kanárske ostrovy, v najbližších dňoch odletia aj do Maroka a Vietnamu. Informuje o tom idnes.cz. 08:50 Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV sa v špeciálnom laboratóriu s tretím stupňom biologickej bezpečnosti podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. Výsledkom izolácie je pripravenie neinfekčných vzoriek, ktoré bude skúmať tím Tomáša Szemeša z Vedeckého parku UK v Bratislave. Cieľom výskumu bude identifikácia kompletného genetického zloženia vírusu. 08:30 Britská libra sa v stredu prepadla voči doláru na najnižšiu úroveň od roku 1985, stojí len 1,15 USD. Voči euru dokonca libra atakuje historické minimá na úrovni 1,05 €. 8:28 Američan, ktorý zomrel v košickom hoteli, nebol nakazený koronavírusom. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Vaněková. 7:37 Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental, prerušuje od dnešného dňa prevádzku v závode na výrobu osobných pneumatík. Od 26. marca do 5. apríla bude zastavená aj výroba nákladných pneumatík. Oficiálnym dôvodom nie je koronavírus, ale pokles objednávok. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4 950 zamestnancov.

7:25 Lidl aj Kaufland zavádzajú vo všetkých 142 obchodoch po celom Slovensku v čase od 13:00 do 14:30 prednostné nakupovanie pre seniorov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6:37 V stredu sa potvrdila nákaza u ôsmich obyvateľov SR:

2 ženy, Bratislava

1 muž, Bratislava

1 muž, Banská Štiavnica

1 muž, Košice

1 muž Martin

1 muž, Vráble

1 žena, Nitra

06:18 Česká republika má podľa šéfa Ústredného krízového štábu Romana Prymulu zhruba 3 týždne, aby stihla pripraviť nemocnice na prijímanie vážnych pacientov nakazených koronavírusom, aby sa situácia nezvrhla ako v Taliansku. Píše o tom idnes.cz.

06:13 Čína pošle EÚ dva milióny rúšok, 200-tisíc respirátorov a 50-tisíc testovacích sád na koronavírus. Na Twitteri to ohlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Pripomenula, že Európska únia v januári pomohla Číne viac ako 50 tonami zdravotníckeho materiálu.

06:05 Spojené arabské emiráty zakázali svojim občanom, ktorí ostali za hranicami, návrat do vlasti na najbližšie 2 týždne.

05:58 Čína reportuje 34 nových nakazených, ale všetko sú to ľudia, ktorí do krajiny pricestovali. Na domácej pôde sa už infekcia nechytá. Celá Ázia informuje o novej vlne prípadov zavlečených z cudziny.

05:47 Holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins v stredu odpadol počas vystúpenia na pôde holandského parlamentu. Minister sa za rečníckym pultom zrazu zviezol k zemi. Bruins, ktorý je z ústrednou postavou boja proti koronavírusu v krajine, túto príhodu neskôr pripísal totálnemu vyčerpaniu po dvoch náročných týždňoch. V Holandsku koronavírusu doteraz podľahlo 58 osôb, nákaza bola potvrdená u 2059 ľudí.

5:45 Na celom svete sa koronavírusom nakazilo už vyše 215-tisíc ľudí a 8893 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3237, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 2978, Irán s 1135, Španielsko so 638, Francúzsko s 264 a Spojené štáty so 124 obeťami. Rakúsko hlási štyri obete a 1 646 nakazených, Česká republika 464 nakazených, Poľsko päť obetí a 287 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 105 ľudí, v Maďarsku u 58 a na Ukrajine u štrnástich. Na Slovensku a v Maďarsku jedna osoba nakazená koronavírusom zomrela, na Ukrajine majú už dve obete.



05:31 V Taliansku v stredu pribudol rekordný počet nakazených a rekordne stúpol aj počet úmrtí. V priebehu dňa pribudlo 4 200 infikovaných a ich celkový počet sa zvýšil na 35 713. Počet obetí vzrástol o 475 na 2 978. Znamená to, že ak sa nestane zázrak, Taliansko dnes predbehne Čínu v počte obetí koronavírusu.



05:30 Vítame vás pri sledovaní štvrtkového online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených sa v SR v sobotu vyšplhal na 105.

Počet nakazených koronavírusom na Slovensku vystúpil na 105, možno už máme aj prvé úmrtie. Zomrela 84-ročná žena, ktorá bola pozitívne testovaná, mala však viacero ochorení vrátane arterosklerózy, prekonaného infarktu a srdcového zlyhávania. Príčinu smrti určí pitva. Armáda SR je v stave pohotovosti pripravená pomáhať aj zasahovať.

Hrozný priebeh má epidémia v Taliansku. V stredu tam za jediný deň zomrelo 475 ľudí a pri tomto tempe dnes Taliani prekonajú počtom obetí aj Čínu. V tej dosiaľ koronavírusu podľahlo vyše 3200 nakazených.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu.