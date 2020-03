Koronavírus: Von smieme vyjsť len s rúškom, v Španielsku ochorelo takmer 6 500 zdravotníckych pracovníkov (online)

8:37 Viac ako tisíc obetí nového koronavírusu majú už aj Spojené štáty americké. Do stredy večera tam zomrelo 1 041 nakazených osôb. Celkovo USA evidujú takmer 70-tisíc prípadov nákazy.

9:32 Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom.

8:04 Letisko v čínskom meste Wu-Chan ožije 8. apríla. Vláda povolí vnútroštátne lety, informovala stanica CNN . Naďalej však budú zakázané lety do Pekingu a medzinárodné linky.

8:11 Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že nebude lietať minimálne do júna. Oznámila to na svojej stránke . Svoje služby však ponúka vládam krajín EÚ na repatriačné lety alebo dopravu tovaru.

7:41 Združenie miest a obcí Slovenska zrušilo svoj plánovaný snem, ktorý sa mal konať v máji. Presúva ho na neskôr, predpokladá, že na jeseň, informoval riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

7:37 Anglická speváčka a televízna osobnosť Kelly Osbourne sa v súvislosti so šírením koronavírusu bojí o svojich rodičov a vyzvala ľudí, by zostali doma a nikam nechodili. Na službe Instagram vytvorila hashtag #StayHomeForOzzy. „Pravda je taká, že aj ja sa bojím. Obaja moji rodičia sú v rizikovej skupine, najmä môj otec. … Som doma kvôli mojej mame a otcovi. Ak nemáte nikoho, pre koho by ste mali zostať doma, prosím vás, #zostaňte doma kvôli Ozzymu,“ napísala 35-ročná dcéra Ozzyho a Sharon Osbournovcov.