Kyselica: Zverejnenie nahrávky môže prípadu Gorila pomôcť aj uškodiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 16. októbra (TASR) – Zverejnenie údajnej nahrávky Gorila môže prípadu pomôcť aj uškodiť. Pre TASR to povedal bývalý vyšetrovateľ korupčnej kauzy Lukáš Kyselica s tým, že sa zverejnenie nahrávky dalo očakávať, vzhľadom na to, že má k nej legálny prístup viac ako desať ľudí, a to pre kauzu Kuciak.Na jednej strane môže zverejnenie tejto nahrávky kauze podľa Kyselicu pomôcť, pretože sa z nej možno vyšetrovatelia dozvedia viac, než je v spise alebo na nahrávke nájdenej u Mariana K. Kyselica zopakoval, že platia dva fakty a to, že sa zaistila nahrávka u Mariana K., kde sa nejaké osoby bavia o korupčnom správaní. Druhým faktom podľa neho je, že boli tieto osoby stotožnené znaleckým skúmaním.Z druhej strany bývalý vyšetrovateľ uviedol, že vďaka tomu, že je nahrávka zverejnená, si môžu osoby nahrávky napočúvať a následne tak zladiť svoje výpovede pred políciou.Zverejnenie nahrávky sa podľa Kyselicu dalo očakávať, vzhľadom na vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. "Vyšetrovateľ zakomponoval do príloh aj elektronické médiá, teda aj túto Gorilu," uviedol Kyselica. Doplnil, že pri piatich obvinených, ich piatich obhajcoch, dvoch poškodených stranách a ich obhajcoch vychádza viac ako desať ľudí, ktorí sa k nahrávke môžu legálne dostať. Kyselica však zároveň uviedol, že nahrávku, ktorá bola dnes zverejnená, ešte nestihol počuť."So zvukovou nahrávkou som nikdy nepracoval, a teda porovnanie zvuku a písomného materiálu môžem urobiť iba tak, ako ktokoľvek iný," uviedol pre TASR súčasný náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš, ktorý viedol vyšetrovací tím pred Kyselicom. Opustil ho ešte predtým, ako sa zaistila údajná nahrávka u Mariana K. v roku 2018.Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Takmer 39-hodinový záznam je zverejnený na internete. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie.Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. V zverejnených textoch vystupujú vtedajší minister hospodárstva Jirko Malchárek, šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková, ale aj expremiér Robert Fico.