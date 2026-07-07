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Víťazné filmy Fest Anče 2026 otvorili nový portál
Devätnásty ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča prebehol nad očakávania. Mená ocenených režisérok a režisérov vyhlásila medzinárodná porota už v sobotu na záverečnom ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Devätnásty ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča prebehol nad očakávania.
Mená ocenených režisérok a režisérov vyhlásila medzinárodná porota už v sobotu na záverečnom ceremoniáli.
Hlavnú cenu Anča Award získal film Boh je plachý francúzskeho režiséra Jocelyn Charles a najlepším slovenským filmom sú Turisti. Tieto filmy sa vďaka svojmu víťazstvu dostávajú bližšie k získaniu Oscara®. Ocenené filmy spája téma prekračovania hraníc reality a konfrontácia s vlastnými tieňmi, čo úzko súvisí s tohtoročnou festivalovou témou – FAKE.
Na festival sa v roku 2026 prihlásilo rekordných 1 823 filmov z 86 krajín sveta. Predvýberová komisia v zložení – Jakub Spevák, Ema Nemčovičová a Peter Gašparík – vybrala 233 filmov, ktoré tvoria unikátnu selekciu diel, ktoré majú silu naštartovať emócie, predstavivosť aj kritické myslenie.
Hlavnú cenu získal film Boh je plachý francúzskeho režiséra Jocelyn Charlesa. Snímka zobrazuje cestu vlakom dvoch priateľov, ktorí si skracujú čas kreslením najhlbších strachov. Medzinárodná porota v zložení Lise Fearnley, Luca Tóth a Philip Ullman vyzdvihla: "Precízna ručne kreslená animácia a jasná farebná paleta ostro kontrastujú s hlboko znepokojujúcim príbehom. Na konci tejto cesty sa hranica medzi realitou a podvedomím úplne rozplynie.”
Čestné uznanie porota udelila portugalsko-francúzskej koprodukcii Opustený pes režisérky Marty Reis Andrade. Film zachytáva pocit samoty počas návratu na miesto, ktoré bolo kedysi našim domovom, a nostalgiu, ktorá sprevádza vyrovnávanie sa s odchodom blízkeho človeka.
Tá istá porota udelila Anča Award študentskému filmu Skrat! režisérky Lizzie Watts. Britská snímka je o mužovi, ktorý uviazne niekde medzi snom a realitou, vďaka čomu prežije spirituálne osvietenie. Porota podotkla, že film oslavuje niečo úprimné a hlboko ľudské: komunitu, prítomnosť a tichú radosť zo zdieľaného momentu.
Čestné uznanie získal film o chlapcovi, ktorý objavuje svoju maskulinitu. Japonská snímka Tak vzal nôž režiséra Sama Kuwa je plná otázok, ktoré sa dotýkajú prechodu z chaosu detstva do dospelosti.
V slovenskej súťaži zvíťazil film Turisti režisérky Márie Kralovič v slovensko-francúzsko-českej koprodukcii. Snímka je o manželskom páre, ktorý sa stratí v lese a musí čeliť svojmu stagnujúcemu vzťahu. Porota v zložení kanadského animátora Daniela Sterlin-Altmana, českej animátorky a pedagogičky Michaely Režovej a poľského režiséra Tomeka Popakula ocenila nečakaný príbeh, bohato vykreslenú psychológiu postáv a citlivý príbeh o uvedomení si svojej hodnoty.
Čestné uznanie dostal film Kvantový skok režiséra Šimona Mészárosa. Táto snímka zaujala svojou konceptuálnou štúdiou existencie a súrodenectva.
Videoklipová porota v zložení Patricio Cejas Martinez, Marek Jasaň a Anastasiia Falileieva udelila ocenenie Anča Award režisérke Julii Fernandez za jej klip emory - "dirt", rozanimovaný z tristo ručne vyrobených keramických dlaždíc. Porotcovské trio presvedčila kombinácia citlivej hudby a nostalgických vizuálov.
Čestné uznanie dostal režisér Hoji Tsuchiya za videoklip s názvom PRIME k piesni od Tomoakiho Babu. Klip kombinuje akčné papierové bábiky s cut-out animáciou a porotu uchvátil z jasného dôvodu: ako byť originálne zvláštny.
O najlepšom detskom filme rozhodli tí najpovolanejší. Špeciálna detská porota udelila ocenenie Anča Award poľsko-portugalskej snímke s názvom Kiki a Bouba: Broskyňový príbeh od režisérskeho kolektívu Leon Bugajski, Kinga Chłodek, Adrian Krzych, Basia Szczerbanowska, Julia Wiereńko. V Broskyňovom príbehu sme svedkami stretnutia dvoch farmárov, ktorí majú odlišné predstavy o tom, čo znamená vypestovať dokonalé broskyne.
Aktivity Fest Anče týmto v roku 2026 nekončia. Vyššie spomenuté víťazné filmy si budete môcť pozrieť v rámci distribučného pásma Best of Fest Anča 2026. Počas celého roka tiež prebiehajú workshopy animácie v rámci Fest Anča Edu pre deti a mládež.
V roku 2027 oslávi Fest Anča okrúhle 20. výročie a už teraz sľubuje diváctvu bohatý program. Leto bude teda aj budúci rok začínať v Žiline!
Podporiť Fest Anču a tým aj rozvoj kultúry na Slovensku môžete okrem návštevy festivalu a pridružených podujatí aj prostredníctvom platformy darujme.sk Vybrať si môžete jednorázový alebo pravidelný dar, vďaka ktorému bude môcť animácia a komunita okolo nej na Slovensku rásť a kvitnúť.
Ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2026 finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond LITA, Nadácia SPP.
ANČA, o.z.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáne a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Víťazné filmy Fest Anče 2026 otvorili nový portál © SITA Všetky práva vyhradené.
Mená ocenených režisérok a režisérov vyhlásila medzinárodná porota už v sobotu na záverečnom ceremoniáli.
Hlavnú cenu Anča Award získal film Boh je plachý francúzskeho režiséra Jocelyn Charles a najlepším slovenským filmom sú Turisti. Tieto filmy sa vďaka svojmu víťazstvu dostávajú bližšie k získaniu Oscara®. Ocenené filmy spája téma prekračovania hraníc reality a konfrontácia s vlastnými tieňmi, čo úzko súvisí s tohtoročnou festivalovou témou – FAKE.
Zároveň festival uviedol piaty ročník Študentského fóra, privítal hlavného hosťa Borisa Labbého, priniesol novú sekciu VR filmov a rozšíril inkluzívne premietania. Žilina sa teda prvý letný týždeň premenila na miesto pulzujúce súčasnou animáciou
Na festival sa v roku 2026 prihlásilo rekordných 1 823 filmov z 86 krajín sveta. Predvýberová komisia v zložení – Jakub Spevák, Ema Nemčovičová a Peter Gašparík – vybrala 233 filmov, ktoré tvoria unikátnu selekciu diel, ktoré majú silu naštartovať emócie, predstavivosť aj kritické myslenie.
Najlepší krátky animovaný ffilm
Hlavnú cenu získal film Boh je plachý francúzskeho režiséra Jocelyn Charlesa. Snímka zobrazuje cestu vlakom dvoch priateľov, ktorí si skracujú čas kreslením najhlbších strachov. Medzinárodná porota v zložení Lise Fearnley, Luca Tóth a Philip Ullman vyzdvihla: "Precízna ručne kreslená animácia a jasná farebná paleta ostro kontrastujú s hlboko znepokojujúcim príbehom. Na konci tejto cesty sa hranica medzi realitou a podvedomím úplne rozplynie.”
Čestné uznanie porota udelila portugalsko-francúzskej koprodukcii Opustený pes režisérky Marty Reis Andrade. Film zachytáva pocit samoty počas návratu na miesto, ktoré bolo kedysi našim domovom, a nostalgiu, ktorá sprevádza vyrovnávanie sa s odchodom blízkeho človeka.
Najlepší študentský krátky ffilm
Tá istá porota udelila Anča Award študentskému filmu Skrat! režisérky Lizzie Watts. Britská snímka je o mužovi, ktorý uviazne niekde medzi snom a realitou, vďaka čomu prežije spirituálne osvietenie. Porota podotkla, že film oslavuje niečo úprimné a hlboko ľudské: komunitu, prítomnosť a tichú radosť zo zdieľaného momentu.
Čestné uznanie získal film o chlapcovi, ktorý objavuje svoju maskulinitu. Japonská snímka Tak vzal nôž režiséra Sama Kuwa je plná otázok, ktoré sa dotýkajú prechodu z chaosu detstva do dospelosti.
Najlepší slovenský krátky ffilm
V slovenskej súťaži zvíťazil film Turisti režisérky Márie Kralovič v slovensko-francúzsko-českej koprodukcii. Snímka je o manželskom páre, ktorý sa stratí v lese a musí čeliť svojmu stagnujúcemu vzťahu. Porota v zložení kanadského animátora Daniela Sterlin-Altmana, českej animátorky a pedagogičky Michaely Režovej a poľského režiséra Tomeka Popakula ocenila nečakaný príbeh, bohato vykreslenú psychológiu postáv a citlivý príbeh o uvedomení si svojej hodnoty.
Čestné uznanie dostal film Kvantový skok režiséra Šimona Mészárosa. Táto snímka zaujala svojou konceptuálnou štúdiou existencie a súrodenectva.
Najlepší videoklip a najlepší ffilm pre deti
Videoklipová porota v zložení Patricio Cejas Martinez, Marek Jasaň a Anastasiia Falileieva udelila ocenenie Anča Award režisérke Julii Fernandez za jej klip emory - "dirt", rozanimovaný z tristo ručne vyrobených keramických dlaždíc. Porotcovské trio presvedčila kombinácia citlivej hudby a nostalgických vizuálov.
Čestné uznanie dostal režisér Hoji Tsuchiya za videoklip s názvom PRIME k piesni od Tomoakiho Babu. Klip kombinuje akčné papierové bábiky s cut-out animáciou a porotu uchvátil z jasného dôvodu: ako byť originálne zvláštny.
O najlepšom detskom filme rozhodli tí najpovolanejší. Špeciálna detská porota udelila ocenenie Anča Award poľsko-portugalskej snímke s názvom Kiki a Bouba: Broskyňový príbeh od režisérskeho kolektívu Leon Bugajski, Kinga Chłodek, Adrian Krzych, Basia Szczerbanowska, Julia Wiereńko. V Broskyňovom príbehu sme svedkami stretnutia dvoch farmárov, ktorí majú odlišné predstavy o tom, čo znamená vypestovať dokonalé broskyne.
Aktivity Fest Anče týmto v roku 2026 nekončia. Vyššie spomenuté víťazné filmy si budete môcť pozrieť v rámci distribučného pásma Best of Fest Anča 2026. Počas celého roka tiež prebiehajú workshopy animácie v rámci Fest Anča Edu pre deti a mládež.
V roku 2027 oslávi Fest Anča okrúhle 20. výročie a už teraz sľubuje diváctvu bohatý program. Leto bude teda aj budúci rok začínať v Žiline!
Podporiť Fest Anču a tým aj rozvoj kultúry na Slovensku môžete okrem návštevy festivalu a pridružených podujatí aj prostredníctvom platformy darujme.sk Vybrať si môžete jednorázový alebo pravidelný dar, vďaka ktorému bude môcť animácia a komunita okolo nej na Slovensku rásť a kvitnúť.
Partneri a podpora
Ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2026 finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond LITA, Nadácia SPP.
Organizátor
ANČA, o.z.
Spoluorganizátori
- Mesto Žilina
- Stanica Žilina-Záriečie
- Nová synagóga Žilina
- Mestské divadlo Žilina
- Žilinská univerzita v Žiline
Záštita
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáne a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
Hlavní partneri
- Festival finančne podporil Audiovizuálny fond
- Animation Festival Network
- Creative Europe MEDIA
Hlavní vecní partneri
- Mediatech
- AfB-Group Slovakia
Partneri
- International Visegrad Fund
- UMPRUM
- LITA autorská spoločnosť
- Nadácia SPP
- Nadácia Orange
- Nadácia ZSE / Nadácia E.sk
- Fond SK-NIC
- Belgické veľvyslanectvo - Flámske zastúpenie
- Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku
- Poľský inštitút v Bratislave
- Francúzsky inštitút v Bratislave
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Zdroj: SITA.sk - Víťazné filmy Fest Anče 2026 otvorili nový portál © SITA Všetky práva vyhradené.
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