Let's Dance 2023: Šou Let's Dance opustil Marián Gáborík s manželkou Ivanou. Kto postúpil do finále?

Štyri súťažné páry predviedli počas nedeľňajšieho večera po dva tance, pričom porota bola o niečo kritickejšia najmä v prvej polovici televízneho prenosu.

Rebríček podľa poroty mal tak v čele suverénne pôsobiacu Marcinkovú, Vratko Sirági skončil na druhom mieste a spoločné bodovanie porotcov za dva tance v celkovej tabuľke vynieslo tretie miesto Jane Kovalčikovej. Na štvrtom potom skončili manželia Gáboríkovci. Známy hokejista odtancoval v nedeľu večer najprv rýchly jive, ktorý odhalil jeho pohybové slabiny a po ňom veľmi slušný slowfox. To však v tento večer ešte zďaleka nič neznamenalo…

Tvorcovia súťaže sa rozhodli, že spojením hlasov od poroty a bodov z diváckeho esemeskovanie sa na základe poradia bodov rozhodne o zostave finále. Teda o dvoch miestach v nej. Dve dvojice s najvyšším počtom hlasov totiž postúpili priamo do finále, druhé dva tandemy s nižšími počtami museli následne bojovať v tanečnom rozstrele a predviesť porote aj divákom cha-chu.

Keď Viktor Vincze ohlásil prvé meno postupujúceho priamo do finále, zaskočil azda ešte aj samého seba. Jasným favoritom sa totiž stal práve Vratko Sirági, ktorého divácka priazeň doslova dojala. Druhé meno bolo práve meno Jany Kovalčikovej, ktorá nemohla veriť vlastným ušiam. A s nadšením sa hodila okolo krku svojmu tanečnému partnerovi.

Samozrejme, to znamenalo, že o postup musela bojovať práve herečka Gabriela Marcinková s Matyášom Adamcom a Marián Gáborík s manželkou Ivanou. A hoci by si nejeden divák pomyslel, že v tomto súboji „nie je o čom“, záverečná cha-cha bola dôkazom, že Gáborík bojoval do posledných síl. A všimla si to aj porota.

Práve v jej rukách bolo aj rozhodnutie o treťom postupujúcom a kvarteto porotcov sa napokon zhodlo – do finále posunuli tanečne predsa len výrazne zdatnejšiu hviezdu seriálu Pán profesor. S tanečným parketom sa tak musel lúčiť práve Gáborík. „Očakávania som nemal. Šli sme od zápasu k zápasu, ako sa hovorí. Ale ďakujem za to, že som to mohol zažiť. Ďakujem mojej učiteľke tanca, že som mohol nazrieť aj do jej chlebíka a vidieť ju takú šťastnú a sústredenú,“ uviedol pri rozlúčke bývalý hokejista.

Azda ešte dojímavejšie potom zneli slová jeho polovičky Ivany. „Ďakujeme, že sme tu mohli byť a že som mohla tancovať s mojím manželom. Odnášame si krásne momenty, na ktoré budeme spomínať celý život. A myslím si, že budeme tancovať aj naďalej,“ vyhlásila Ivana Gáborík.

Do finále, ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. mája teda postupujú dve herečky a jeden moderátor, Gabriela Marcinková, Jana Kovalčiková a Vratko Sirági.