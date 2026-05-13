 24hod.sk    Zo zahraničia

13. mája 2026

Lotyšská premiérka prišla o podporu koaličnej strany po incidente s ukrajinskými dronmi


Tagy: Lotyšská vláda Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Vládna kríza v Lotyšsku sa prehĺbila po odvolaní ministra obrany. Opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere kabinetu premiérky Eviky Siliňovej.



Vládna kríza v Lotyšsku sa prehĺbila po odvolaní ministra obrany. Opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere kabinetu premiérky Eviky Siliňovej.

Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Sprudsa v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území.



Vážna kríza


Strana Progresívni oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Bez jej deviatich poslancov má kabinet v 100-člennom parlamente už len 41 kresiel, zatiaľ čo opozícia disponuje 47 hlasmi.


Siliňová v nedeľu vyzvala Sprudsa na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov.


Dva ukrajinské útočné drony  prekročili 7. mája ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad palív v Latgalsku a spôsobil požiar.



Elektronický boj


Ukrajina tvrdí, že Rusko pomocou elektronického boja odklonilo drony od ich cieľov.


Premiérka po rozpade koalície uviedla: „Začnem konzultácie s vedením svojej strany, poslancami aj zostávajúcim koaličným partnerom o ďalšom postupe.“


Opozícia medzičasom oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň prisľúbil Lotyšsku expertov, ktorí majú pomôcť s ochranou vzdušného priestoru.




Zdroj: SITA.sk - Lotyšská premiérka prišla o podporu koaličnej strany po incidente s ukrajinskými dronmi

