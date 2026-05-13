|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Lotyšská premiérka prišla o podporu koaličnej strany po incidente s ukrajinskými dronmi
Vládna kríza v Lotyšsku sa prehĺbila po odvolaní ministra obrany. Opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere kabinetu premiérky Eviky Siliňovej. Lotyšská premiérka ...
Zdieľať
Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Sprudsa v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území.
Vážna kríza
Strana Progresívni oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Bez jej deviatich poslancov má kabinet v 100-člennom parlamente už len 41 kresiel, zatiaľ čo opozícia disponuje 47 hlasmi.
Siliňová v nedeľu vyzvala Sprudsa na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov.
Dva ukrajinské útočné drony prekročili 7. mája ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad palív v Latgalsku a spôsobil požiar.
Elektronický boj
Ukrajina tvrdí, že Rusko pomocou elektronického boja odklonilo drony od ich cieľov.
Premiérka po rozpade koalície uviedla: „Začnem konzultácie s vedením svojej strany, poslancami aj zostávajúcim koaličným partnerom o ďalšom postupe.“
Opozícia medzičasom oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň prisľúbil Lotyšsku expertov, ktorí majú pomôcť s ochranou vzdušného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšská premiérka prišla o podporu koaličnej strany po incidente s ukrajinskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Únia nezakáže konverznú terapiu zameranú na LGBTQ ľudí, ale vyzve na to členské štáty
Ruská nákladná loď Ursa Major, ktorá sa potopila pri Španielsku, prevážala komponenty jadrových reaktorov