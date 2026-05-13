Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Ruská nákladná loď Ursa Major, ktorá sa potopila pri Španielsku, prevážala komponenty jadrových reaktorov
13.5.2026 (SITA.sk) - Loď mohla byť potopená v rámci západnej operácie, pretože prevážala jadrové reaktory do Severnej Kórey.
Ruská nákladná loď Ursa Major sa potopila v medzinárodných vodách pri južnom Španielsku. Loď prevážala „komponenty jadrových reaktorov“ podobné tým, ktoré sa používajú v jadrových ponorkách, uvádza sa v liste španielskej vlády adresovanom parlamentu.
Loď vlastnená spoločnosťou patriacou ruskému ministerstvu obrany, sa potopila v decembri 2024 s 16 ľuďmi na palube, z ktorých dvoch sa nikdy nepodarilo nájsť. Kapitán lode nakoniec priznal, že loď prevážala komponenty dvoch jadrových reaktorov podobných tým, ktoré používajú ponorky, uvádza sa v liste z 23. februára. Kapitán uviedol, že reaktory neobsahovali jadrové palivo, no túto informáciu nebolo možné overiť.
Podľa spravodajskej televízie CNN a regionálneho španielskeho denníka La Verdad de Murcia mohla byť loď potopená v rámci západnej operácie, pretože prevážala jadrové reaktory do Severnej Kórey. Vlastník lode vtedy označil incident za cielený teroristický útok, bez poskytnutia dôkazov.
Oficiálna trasa lode viedla z Petrohradu do Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe. Španielsky vyšetrovateľ Oscar Villar v januári odmietol potvrdiť správy CNN a La Verdad de Murcia, ktoré sa odvolávali na španielsku vyšetrovaciu správu.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
