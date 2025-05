Lovestream festival Bratislava 2025 ohlasuje ďalšie mená interpretov

V piatok 15. augusta 2025 vystúpia na pódiu ako prvý headliner víkendu svetoví hitmakeri OneRepublic. Sobotný večer 16. augusta 2025 ovládne aktuálne najväčšia svetová hudobná hviezda – fenomenálny a divoký Post Malone.



Lovestream festival Bratislava 2025 ide ďalej! Oznamujeme ďalšie mená v line-upe.



JAMES HYPE – NEDEĽA, 17.8. 2025, MAIN STAGE

Kto by nepoznal celosvetovo známy hit Ferrari? Britský DJ a producent James Hype je momentálne jedným z najžiadanejšich DJov na svete. Je známy svojím energickým štýlom hrania a technickou zručnosťou. Jeho hudba často kombinuje house a dance prvky, čím si získal popularitu na sociálnych sieťach aj v klubovej scéne. Jeho remixy, ktoré zdieľa na sociálnych sieťach, sa rýchlo stávajú virálnymi.





JONAS BLUE – SOBOTA, 16. 8. 2025, MAIN STAGE

„Fast Car“ je definitívne najznámejším hitom britského producenta menom Jonas Blue a určite tento známy hit nebude chýbať v jeho playliste na Lovestream festivale. Táto skladba zaznamenala obrovský úspech v mnohých krajinách. Dostala sa do TOP 10 hitparád a vďaka nej Jonas Blue aj odštartoval svoju svetovú kariéru. Bol nominovaný na rôzne prestížne ocenenia, vrátane MTV Europe Music Awards a Brit Awards. Jeho skladby dosiahli vysoké pozície v hudobných rebríčkoch a získali platinové certifikácie v mnohých krajinách





ADAM BEYER – NEDEĽA, 17.8. 2025, ELECTRONIC STAGE

„Party All The Time“ – tento svoj najväčší hit určite na Lovestream festivale zahrá švédsky techno DJ a producent Adam Beyer. Táto skladba dosiahla viac ako 15 miliónov prehratí na Spotify. Adam je jeden z hlavných predstaviteľov techno scény. Je zakladateľom vydavateľstva Drumcode, ktorý sa stal jedným z najvplyvnejších v tomto žánri. Jeho hudba a vystúpenia majú veľký vplyv na svetovú techno scénu.





TAIO CRUZ – SOBOTA, 16.8. 2025, MAIN STAGE

Hádam ani neexistuje niekto, kto by nepoznal hity ako „Dynamite“ či „Hangover“. Britský spevák, skladateľ a producent Taio Cruz rovnako s týmito, ale ďalšímii hitmi, príde zabaviť svojich fanúšikov na Lovestream festival. Taio rovná sa chytľavé tanečné hity, spojenie britskej a americkej scény, zároveň je skladateľom pre iných umelcov ako napríklad Kelly Clarkson či Jennifer Lopez alebo ho poznáš aj vďaka štýlovému módnemu imidžu.





TOM GREGORY – SOBOTA, 16. 8. 2025, MAIN STAGE

„Never Let Me Down“ je najznámejšou a najhranejšou skladbou britského speváka a skladateľa Toma Gregoryho. Táto skladba dosiahla viac ako 220 miliónov prehratí na Spotify a stala sa jeho najväčším hitom. Medzi jeho ďalšie prelomové single patrí aj „Fingertips“. Táto skladba dosiahla viac ako 156 miliónov prehratí.



Vstupenky na Lovestream festival Bratislava 2025 online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LOVESTREAM-Festival-2025?ID_partner=60



CHRIS DE SARANDY – SOBOTA, 16.8. 2025, MAIN STAGE

„Cynical“ je najznámejším a najúspešnejším hitom britského speváka Chrisa de Sarandyho. Túto notoricky známu skladbu nahral v spolupráci s nemeckým DJ-ským duom twocolors a dánskym projektom Safri Duo. Táto skladba sa definitívne stala letným hitom roku 2023, 10 týždňov bola na 1. mieste v nemeckých rádiových hitparádach a na Spotify má viac ako 10 miliónov vzhliadnutí. Určite ju budete počuť aj na Lovestream festivale.





TOBY ROMEO – NEDEĽA, 17. 8. 2025, MAIN STAGE

Toby Romeo je rakúsky DJ a producent. Preslávil sa hitom „Where the Lights Are Low“ s Felix Jean. Táto skladba má na Spotify viac ako 167 miliónov prehratí, čo ju radí medzi najpočúvanejšie skladby Tobyho Romea. Toby je známy chytľavým tanečným štýlom a remixmi pre umelcov ako napríklad Alan Walker. V Nemecku sa môže pochváliť aj Zlatou platňou za predajné úspechy.





ANDY C – SOBOTA, 16. 8. 2025, ELECTRONIC STAGE

Andy C je britský DJ a producent, legenda Drum and Bass scény. Ako prvý DnB DJ vypredal Wembley. Aktívne hrá na svetových festivaloch a patrí medzi najuznávanejších v žánri. Najznámejším hitom tohto britského drum and bass DJ-a je skladba „Valley of the Shadows“, ktorú vydal v roku 1993 pod pseudonymom Origin Unknown. Táto skladba je často označovaná aj ako „31 Seconds“ kvôli charakteristickému hlasovému samplu. Stala sa jednou z najvplyvnejších skladieb v histórii drum and bass a jungle scény.





NARCYZ – SOBOTA, 16. 8. 2025, ELEKTRONIC STAGE

Je taiwanský DJ a producent, ktorý sa etabloval na medzinárodnej scéne. Jeho hudobný štýl zahŕňa žánre ako big room, hardstyle a EDM. Spolupracoval s umelcami ako Timmy Trumpet či Showtek.

Zo slovenských interpretov sa na Lovestream festivale predstavia:

TINA – NEDEĽA, 17. 8. 2025, MAIN STAGE

výrazná osobnosť slovenskej hudobnej scény. Je držiteľkou ocenenia Slávik v kategórii Najlepšia speváčka. Jej najväčším hitom je pieseň „Príbeh“, na ktorom spolupracovala s Rytmusom. Medzi jej ďalšie hity patria: „Si Sám“ „Viem, že povieš áno“ „Mám ťa v hlave“ či „Kým ty spíš“.



LUISDEMARK – PIATOK, 15.8. 2025, ELECTRONIC STAGE

slovenský DJ a producent, známy energickým EDM štýlom. Pravidelne hráva na festivaloch a v kluboch po celej Európe. V júni plánuje vydať skladbu Hypnotic spolu s Antoine Delvig na Tiëstovom vydavateľstve Musical Freedom. Jeho hudba získala podporu od umelcov ako Dimitri Vegas, Like Mike, Lost Frequencies, R3HAB, Timmy Trumpet, Showtek.



THE DEEP DJS – NEDEĽA, 17. 8. 2025, ELECTRONIC STAGE

slovenské hudobné duo, ktoré tvorí bývalý DJ Juraj a bassgitarista Matej. Spojili sa v roku 2020 ako nadšenci elektronickej hudby a syntetizátorov, aby vytvorili originálny zvuk v žánroch melodic techno a progressive house.





RDS ART GROUP – SOBOTA, 16. 8. 2025, MAIN STAGE

Zaži jedinečnú show s tanečníkmi RDS ART Group na hlavnom stagei festivalu LOVESTREAM. Skupiny Souljam, The Wave a krOWN sú doma v rôznych štýloch – od hip hopu, cez contemporary až po k-pop, no teraz sa spoja v jeden celok a vystúpia na pódiu s tanečnou show THE RISE. A to nie je všetko! DJ Jakub Adam sa postará o dokonalý vibe, ktorý bude presne taký, aký na festivale očakávaš.





Trojdňový open-air Lovestream festival Bratislava 2025 sa opäť uskutoční na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave v termíne 15. – 17. augusta 2025.

