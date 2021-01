Lunter ponúka vláde manuál na rýchlejšie očkovanie, banskobystrická župa pripravila vakcinačnú stratégiu

Štátny plán počíta s dlhšou dobou

Viacero očkovacích tímov

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ambíciu pomôcť vláde a zrýchliť vakcinačný proces pre širokú verejnosť má krajská očkovacia stratégia, ktorú v piatok 15. januára predstavil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ako na tlačovej konferencii informoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter , stratégia by mohla slúžiť ako manuál pre vládu i ostatné kraje, ako celý proces očkovania decentralizovať a urýchliť.Župa má ambíciu počet vakcinačných centier zdvojnásobiť. Záujem už krajská samospráva zisťovala u ambulantných lekárov a pomocnú ruku môžu podať aj mestské a obecné samosprávy.„BBSK ponúka spoluprácu pri procese rozšírenia počtu očkovacích centier v kraji. V spolupráci s vybranými ambulanciami vieme participovať na vytvorení minimálne ďalších dvadsiatich pracovísk, kam by sa mohli prísť obyvatelia Banskobystrického kraja zaočkovať,“ povedal lekár BBSK Jozef Botka s tým, že župa už zisťovala záujem u niektorých ambulantných lekárov a má aj predbežný prísľub na spoluprácu.Pomôcť hlavne s personálom a priestormi vedia podľa viceprimátora Brezna Martina Juhaniaka aj obce a mestá.Národná očkovacia stratégia, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva, počíta so zriadením 79 očkovacích centier vo vybraných nemocniciach na Slovensku. Podľa prepočtov župných analytikov žije v Banskobystrickom kraji asi 520-tisíc ľudí nad 15 rokov.„Ak by sa BBSK podarilo v kraji zdvojnásobiť štátom plánované kapacity očkovacích centier, za prvý mesiac by sme dokázali zaočkovať všetkých ľudí vo veku nad 57 rokov a za druhý mesiac všetkých nad 38 rokov. Štátny plán pritom za dva mesiace počíta len so zaočkovaním ľudí nad 56 rokov. Takéto zrýchlenie radikálne zníži tlak na nemocnice,“ konštatoval Lunter.Banskobystrický samosprávny kraj vie na vzniku očkovacích centier spolupracovať organizačne i ako koordinátor, finančne dokáže podporiť napríklad tiež zriadenie call centra. Toto poskytne podporu seniorom či ľuďom bez prístupu k internetu, ktorí sa budú chcieť na očkovanie zaregistrovať.„Zo strany BBSK je záujem vybudovať v každom väčšom meste aj očkovacie centrum s viacerými očkovacími tímami, ktoré by pomohlo s čo najrýchlejším masovým očkovaním obyvateľstva. Na to je však potrebná súčinnosť ministerstva zdravotníctva, pomôže tiež schválená zmena v legislatíve, ktorá umožní proti COVID-19 očkovať aj mimo ambulancií. Na tento účel by sme vedeli poskytnúť aj priestory, napríklad veľké telocvične,“ uzavrel vicežupan.