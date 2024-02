Lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po zranení kolena plánuje vrátiť k pretekom na podujatí SP vo švédskom Åre

Rekordérka v počte víťazstiev v pretekoch SP o tom informovala vo videu, ktoré v sobotu zverejnila na sociálnych sieťach. V Åre sa pôjde 9. marca obrovský slalom a o deň neskôr slalom.

„Chcem vám poskytnúť nové informácie o svojom zranení. Každý deň sa cítim lepšie a lepšie, v posilňovni sa mi darí. Predpokladáme, že do súťažného diania sa dokážem vrátiť v Åre, už sa na to veľmi teším,“ uviedla Shiffrinová na Instagrame.

„Tento týždeň som začala opäť trénovať na snehu. Absolvovala som ľahké objemy v slalome a dva dni som to skúšala aj voľným lyžovaním v obrovskom slalome, pričom som sa cítila veľmi dobre. V priebehu nasledujúcich desiatich dní sa budeme snažiť pracovať v trochu vyšších rýchlostiach a na agresívnejšom povrchu, ktorý sa trochu viac podobá podmienkam pretekov.“

Päťnásobná celková víťazka Svetového pohára utrpela zranenie kolena koncom januára v zjazde v Cortine d’Ampezzo. Vyšetrenia ukázali, že neprišlo k vážnejšiemu poškodeniu väzov, no napriek tomu vynechala viacero pretekov. Jej absenciu využila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá predstihla Američanku na čele celkového poradia SP. V boji o veľký glóbus má Gutová-Behramiová pred Shiffrinovou momentálne 205-bodový náskok.

„Je frustrujúce, že nemôžem súťažiť, ale rada som sledovala preteky v uplynulých týždňoch. V podstate hneď, ako sme zistili, že nebude možné štartovať v Andorre a Val di Fassa, som sa trochu zmierila s tým, že boj o triumf v celkovom poradí by bol matematicky náročný. V skutočnosti nejde o to, či oň budeme alebo nebudeme bojovať. Jednoducho to nebolo možné. Verte mi, že by som sa o to pokúsila, ak by som mala aspoň malú nádej, že sa to dá. Ak by som mohla bezpečne prísť do cieľa, určite by som sa o to pokúsila. Zatiaľ to nie je v mojich silách, ale postupne sa do toho dostávam,“ povedala 28-ročná Američanka.

Túto zimu poznačil vysoký počet zranení medzi elitnými lyžiarmi. Nevyhla sa mu ani Slovenka Petra Vlhová, pre ktorú sa po páde na domácom svahu v Jasnej a následnej operácii kolena vo Švajčiarsku sezóna predčasne skončila.