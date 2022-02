SaS si uctila pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice, vraždu označila za čierny deň pre Slovensko

Kuciak vyzýval k zodpovednosti mocných

Čierny deň slovenskej spoločnosti

Vyhasli dva mladé životy





Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K.





21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) si dnes pripomenuli výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Poslanci za SaS zapálili sviečku pri symbolickom pamätníku vo foyer v Národnej rade SR a podpredseda parlamentu Milan Laurenčík si uctil pamiatku na cintoríne v rodnej obci Jána Kuciaka v Štiavniku. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.„Na Dušičky majú cintoríny atmosféru nádeje. Blízki si prídu spomenúť na milovaných. Podobnú nádej som dnes hľadal v Štiavniku. Pri hrobe mladého muža, ktorý odišiel priskoro. Je na každom z nás, aby sme tú nádej našli a niesli. Aby sme Jána nesklamali. Ďakujeme za každé slovo, Ján Kuciak. Spomínam nielen dnes a budem sa pokúšať konať tak, ako by vaše ostré pero bolo stále v pohotovosti,“ uviedol podpredseda parlamentu Laurenčík.Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej bol Ján Kuciak človek, ktorý vždy hľadal pravdu. „Bol to novinár, ktorý poznal silu slova a vážil každé, ktoré povedal aj napísal. Nebál sa ani nepríjemných situácií, na zodpovednosť volal mocných. Ozval sa tam, kde iní nie. Nezabúdajme na to. Pripomínajme si ho tu v budove Národnej rady, v ktorej by sme mali slúžiť všetkým občanom,“ povedala Anna Zemanová Vražda Jána Kuciaka poznačila podľa člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá Romana Foltina (SaS) celú spoločnosť. „Tento čierny deň našej modernej histórie je pre nás nezabudnuteľným mementom v boji proti korupcii a systému ,našich ľudí´. Je to práve boj za očistenie politiky, súdnictva, prokuratúry a polície od nečestných ľudí, ktorí v záujme zachovania svojho biznisu neváhali siahnuť aj na život novinára. Považujeme preto aj dnes za nesmierne dôležité, aby si mohli novinári robiť svoju prácu slobodne a nikto nezasahoval ani do ich práva nezverejniť zdroj svojich informácií,“ doplnil poslanec Foltin.Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti napísal, že sa nedá povedať viac, ako to, že myslí na ich rodiny, ktoré si prešli nesmiernou bolesťou a stratou.„Navyše, v strašnej podobe, s akou sa väčšina z nás nikdy nestretla. Ani štyri roky nezmažú utrpenie a bolesť ich rodín. Vyhasli dva mladé životy vďaka systému beztrestnosti a korupcie, ktoré sa tu dlho pestovali,“ uviedol Gröhling.Pripomenul, že dodnes sa rodiny Jána a Martiny nedočkali spravodlivosti. „Napriek tomu, že boli potrestaní vykonávatelia vraždy, stále neboli potrestaní objednávatelia. Hoci ani to dva mladé životy nevráti, ide o kľúčovú požiadavku pre naplnenie spravodlivosti,“ zdôraznil minister školstva.