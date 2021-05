Matovič avizuje daňovo-odvodovú reformu, zvýšenie DPH nevylúčil

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizuje daňovo-odvodovú reformu, ktorú chce verejnosti predstaviť v dohľadnej dobe. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že Slovensku chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. „To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH,“ uviedol. V sobotu (1. 5.) pritom Matovič napísal, že vyššie dane a odvody môžu zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.



Matovič ako príklad uviedol život osamelej matky s dvoma deťmi pracujúcej za minimálnu mzdu. Za svoju mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane podľa ministra zhruba 606 eur v čistom. "Môj vysnívaný 'sociálny štát' po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne zhruba 1021 eur mesačne," tvrdí Matovič. Zároveň uviedol, že ak býva rodina sama v prenajatom byte za 450 eur mesačne, matke zostáva na troch ľudí a na všetko ostatné 156 eur na mesiac. "Po daňovo-odvodovej reforme, ktorú chcem v dohľadnej dobe ľuďom predstaviť, by tejto matke zostalo na mesiac už 571 eur miesto 156 eur," poznamenal minister.



Rodina z jeho príkladu, ako tvrdí, zaplatí na vyššej DPH maximálne 20 eur mesačne. "Zlomok z toho, čo reformou získa," uviedol minister. Deklaruje, že aj tí, čo deti ešte nemajú a chcú ich mať, tiež raz na zmene získajú, len nie hneď. "Rodičia deťom a vnúčatám závidieť nebudú a dôchodcom sa vyššia DPH automaticky vykryje cez valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu, čiže nič nestratia," spresnil. Obdobné prilepšenie ako matka z príkladu podľa jeho slov získa aj úplná rodina, respektíve aj viac zarábajúca rodina. "Chystaná reforma dramaticky zvýši príjem len pracujúcim rodičom (zásluhovo), aby pôsobila motivačne na tých nepracujúcich," poznamenal Matovič.



Ten v sobotu informoval, že z pohľadu verejných financií nastáva podľa neho zásadný problém, keďže v blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. "Jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody," uviedol minister. Priznal však, že to následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Ako tvrdí, je možnosť pokúsiť sa aj o "zázrak v poslednej chvíli" a urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť si rodinu a rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa.





Koaličné strany Za ľudí a SaS v nedeľu informovali, že nepodporia návrh na zvýšenie DPH. Hovorí sa o jej navýšení na 25 percent. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že takýto návrh na koaličnú radu ešte neprišiel, koalícia sa však už zaoberala návrhom na zvýšenie rodinných prídavkov.