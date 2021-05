Šírite bludy, odkázal novinárom Matovič a skritizoval aj koaličného partnera

„Nikdy som to nepovedal, ale náš koaličný partner to pustil do obehu, lebo potreboval zrejme… neviem, čo tým chcel dosiahnuť,“ tvrdí. Rezort financií podľa neho pracuje na komplexnej daňovo-odvodovej reforme.

V programovom vyhlásení vlády sa podľa Matoviča uvádza, že vláda zvýši zaťaženie spotreby a zníži zaťaženie ceny práce. „Napríklad aj DPH je zaťaženie spotreby a zníženie zaťaženia ceny práce je, keď zvýšite daňový bonus rodičom, keď poctivo vychovávajú deti,“ povedal líder OĽaNO.

Ak by sa podľa neho niečo takéto stalo, bolo by to „presne v súlade s dokumentom, za ktorý sme hlasovali“.





