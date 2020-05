Matovič naznačil, že do konca mája by sa mohol uvoľniť režim rúšok. Školy a škôlky by sa mohli otvoriť od 1. júna.

Premiér Igor Matovič v mimoriadnej relácii TV Markíza naznačil, že o pár týždňov by sa mohli otvoriť brány materských škôl a základných škôl pre žiakov 1. až 5. ročníkov.

„Ak budú dobré predpoklady, nebude to skôr ako 1. júna. Musia sa na to pripraviť aj zriaďovatelia," vyhlásil s tým, že školská dochádzka nebude povinná, ale dobrovoľná.

Pozitívne rozhodnutie odborníkov, ktoré má padnúť v pondelok (18. 5.) je podmienené dobrými víkendovými číslami v súvislosti s ochorením Covid-19.

"Ak budeme mať dobré čísla ako posledné dva týždne, o to viac môžeme dúfať, že prestaneme nosiť rúška. Verím, že do konca mája by sa to mohlo uvoľniť," naznačil Matovič.

Minister školstva Branislav Gröhling potvrdil, že pre deti sa otvoria v lete aj tábory. Budú tam však platiť prísne opatrenia. "Budeme ich nejakým spôsobom aj podporovať, aby sa mohli realizovať," dodal.

Predseda parlamentu Boris Kollár konštatoval, že vláda pripravuje masívnu podporu pre podnikateľov s nájmami a budú sa "saturovať". Politici spoločne pripravujú detaily. Odmietol povedať dátum, kedy sa otvoria obchodné centrá.