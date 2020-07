Vystupovanie Matoviča je hanba, povedal Kamenický a Ňarjaš nazval ich pokus o odvolanie chabým

Čerešnička na torte

Iná predstava o kompetentnosti

24.7.2020 - Podpredseda opozičnej strany Smer-SD Ladislav Kamenický vytkol vláde amaterizmus a nekompetentnosť.Koaličný poslanec Erik Ňarjaš (OĽaNO) zasa označil odvolávanie premiéra za chabý pokus „skrachovaných politikov". Obaja to uviedli v rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorý do parlamentu predložil v mene 39 opozičných a nezaradených poslancov pléna podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.Poznamenal, že vláda po ekonomickej stránke absolútne nezvládla krízu spojenú so šírením ochorenia COVID-19. „Ste absolútni amatéri," odkázal koaličným poslancom. Matovičovo vystupovanie označil za „hanbu na sto rokov". „Tomu, čo premiér naklamal ohľadne svojej diplomovky, už ani malé dieťa neverí. Netreba už k tomu žiadny komentár," dodal Kamenický.Ďalší podpredseda Smeru-SD Richard Takáč potvrdil, že odvolávanie Matoviča pre jeho diplomovku je len čerešničkou na torte. „Podstata je v tom, že tu hrozí veľká nezamestnanosť a po ekonomickej stránke taká kríza, že keď bude vláda naďalej pokračovať pri moci, tak sa Slovensko z toho nedostane," myslí si Takáč.Koaličný poslanec Erik Ňarjaš (OĽaNO) označil odvolávanie premiéra za chabý pokus zo strany „skrachovaných politikov, ktorí na Slovensku vládli s množstvom káuz 12 rokov". „Chcem ubezpečiť verejnosť, že Igor Matovič je úprimný človek, ktorý má so Slovenskom len dobré úmysly," doplnil Ňarjaš.Igor Kašper (Sme rodina) nesúhlasí s tým, že by súčasná vláda doviedla Slovensko k ekonomickej kríze a rovnako s tvrdením, že by vláda vzala dôchodcom trináste dôchodky a „odovzdala ich bankám".Alojz Baránik (SaS) zasa zastáva názor, že súčasná opozícia má inú predstavu o kompetentnosti. „Keď hovoríte o tom, že niekto z terajšej vlády je nekompetentný, tak pod tou kompetentnosťou asi máte na mysli to, že nedokáže kradnúť tak, ako ste to dokázali vy," ozrejmil.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na druhý pokus otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu k návrhu opozície na odvolanie Igora Matoviča z funkcie predsedu vlády. Prezentovalo sa 124 poslancov. Schôdzu inicioval Smer-SD a skupina nezaradených poslancov pléna okolo expremiéra a podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Podnetom na odvolanie premiéra bola kauza plagiátu jeho diplomovej práce.