Matovičova kritika rýchlotestov na koronavírus môže mať diplomatické dopady, tvrdí Pellegrini

Mal by sa vyjadrovať citlivejšie

Testy zaberajú v istej fáze Covid-19

25.3.2020 - Slovensko zatiaľ krízu v súvislosti s novým koronavírusom zvláda vďaka opatreniam, ktoré prijala bývalá vláda. Na tlačovom brífingu to konštatoval podpredseda parlamentu Peter Pellegrini. Ako uviedol, správnosť a účinnosť opatrení potvrdzuje fakt, že ani jedno z nich zatiaľ nová vláda nezrušila."Ak sa pánovi premiérovi nepozdávajú veci z Turecka alebo veci dohodnuté a zazmluvnené, nech oznámi všetkým dodávateľom, že ich nechce, garantujem, že iné krajiny po nich siahnu okamžite," konštatoval Pellegrini. Zároveň požiadal, aby sa neočierňovalo všetko, čo sa spravilo a neurážali ľudia, ktorí na tom robili.Súčasný premiér Igor Matovič by sa mal podľa Pellegriniho citlivejšie vyjadrovať ku kvalite rýchlotestov, pretože to môže mať diplomatické dopady.Ako dodal, podľa informácií z ambasády Čínskej ľudovej republiky totiž pozorne vnímajú vyjadrenia na adresu rýchlotestov a ich kvality.Ako konštatovala poslankyňa NR SR Denisa Saková, testy sa skúmali v laboratórnych podmienkach na Úrade verejného zdravotníctva a skúmajú ich aj vedci zo Slovenskej akadémie vied."Od začiatku sa hovorilo, že testy zaberajú v istej fáze ochorenia, počkala by som na výsledky výskumu," povedala. Poukázala na to, že keď nám ich ponúkala najväčšia čínska farmaceutická spoločnosť, pravdepodobne význam v nejakej fáze ochorenia mať budú."Myslím si, že keď sa niekto rozhodne tieto testy ponúknuť ktorejkoľvek okolitej krajine v rámci Európskej únie, obratom budú kúpené iným štátom," uzavrela.