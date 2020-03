Vyplatia dôchodcom 13. dôchodky? Matovič by ich odsunul, podľa Krajniaka peniaze zatiaľ sú

Matovič sa lynčovania dôchodcami nebojí

Vianočný príspevok sa zruší

Extra dôchodok pre takmer jeden a pol milióna Slovákov

Vyplatí sa vyššia čiastka

Sociálna poisťovňa čaká na finančnú injekciu zo štátu

25.3.2020 - Na vyplácanie trinástych dôchodkov v Sociálnej poisťovni zatiaľ peniaze sú. Po rokovaní vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). "Podľa súčasných informácií, ktoré máme, ako kríza prebieha, Sociálna poisťovňa má na vyplatenie trinástych dôchodkov," povedal.Vláda však podľa neho nevie povedať, ako dlho bude súčasný krízový stav trvať. "Za súčasných okolností to nie je tak, že z ekonomického hľadiska musíme zrušiť trináste dôchodky," zdôraznil. Vláda však podľa Krajniaka musí byť opatrná. "Opýtajte sa za dva, tri mesiace, aká bude situácia," povedal.Tvrdí, že o tejto téme sa rozprával s vedením Sociálnej poisťovne. Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne je poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny, pričom zavedenie trinástych penzií krátko pred voľbami presadil Smer-SD."O všetkom sa bavíme," povedal k možnému stopnutiu vyplácania trinástych dôchodkov v tomto roku premiér Igor Matovič (OĽANO). Keby dnes vláda podľa neho prišla s takýmto návrhom, verí tomu, že penzisti by s tým dokázali súhlasiť: "Uvedomujú si, že niekto nás tu pred voľbami len oklamal, sľúbil holuba na streche, ale peniaze na neho nezabezpečil," tvrdí predseda vlády.Podľa neho ide teoreticky o jeden z nástrojov na hľadanie zdrojov. "Ja by som sa kedykoľvek za neho postavil, aj za situácie, že by to malo politické následky a že by ma niektorí dôchodcovia za to odcudzovali," povedal Matovič.Od novembra tohto roka sa na Slovensku zavedie trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia dostanú v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Za trináste dôchodky v parlamente štyri dni pred parlamentnými voľbami hlasovalo 88 poslancov. Uzákonenie trinástych penzií podporili poslanci za Smer-SD, SNS, ĽSNS a hnutie Sme rodina. Novelu zákona parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.Poberatelia ostatných druhov dôchodkov budú dostávať vždy v novembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.Pri predčasných dôchodcoch pôjde v tomto roku o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy budú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov v tomto roku dosiahne 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu bude mať 1 milión 422-tisíc dôchodcov.Poberateľ sólo starobného dôchodku dostane trinásty dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku. "V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Ak teda dôchodkyňa dostáva napríklad starobný dôchodok vo výške 450 eur a k tomu vdovský dôchodok 150 eur, bude mať nárok len na trinásty dôchodok v sume 460 eur.Trináste dôchodky sa budú s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financovať z rozpočtu Sociálnej poisťovne. Poisťovňa pritom dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku.Už v tomto roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. Finančná pomoc štátu pre Sociálnu poisťovňu sa tak bude musieť zvýšiť.Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.