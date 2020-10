Mimoparlamentná strana SNS je proti povinnému plošnému testovaniu v súvislosti s novým koronavírusom. Taktiež chce vedieť, ako sa bude so vzorkami po testovaní nakladať a kde vzorky skončia. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.





Predseda SNS Andrej Danko pripomína, že Slovensko je demokratický štát a ľuďom by sa plošné testovanie nemalo prikazovať. "Rešpektujem, ak bude toto vyšetrenie grátis a bude dobrovoľné. Nech sa sami občania rozhodnú, či sa dajú otestovať," podotkol Danko. Poukazuje aj na to, že do malých volebných miestností budú chodiť stovky ľudí a môžu sa práve tam nakaziť.To, čo sa bude ďalej robiť so vzorkami otestovaných, je podľa Danka potrebné jasne povedať. "Snáď tieto vzorky s ich DNA potom nebudete odovzdávať nejakým farmaceutickým firmám. Chceme vedieť, ako bude s nimi nakladané a kde tieto vzorky skončia," poznamenal.Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. Ako priblížil minister obrany, pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.