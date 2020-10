Prezidentka je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť. Hlava štátu o tom informovala po rokovaní Bezpečnostnej rady SR na tlačovom brífingu.



Dobrovoľnosť testovania je podľa Čaputovej stále v rovine úvah a hľadaní súladu ústavného riešenia. "Dobrovoľnosť nie je sankcionovateľnosť," podotkla.



Prezidentka potvrdila, že príprava Ozbrojených síl (OS) SR na plošné testovanie obyvateľov je pomerne detailná. "Tak ako majú OS SR vysoký kredit, tak ho potvrdzujú aj v rámci tejto prípravy, myslia na každý detail a verím, že sa im všetky úlohy podarí zrealizovať," skonštatovala.



Poukázala tiež na to, že samosprávy nemajú dostatok faktov a informácií o operácii. Vláda situáciu podľa Čaputovej rieši.



"Nielen ja, ale aj ostatní očakávame, ako úspešne a s akými výzvami prebehne pilotné testovanie. Bude to dôležitý ukazovateľ toho, ako sme schopní zabezpečiť celoplošné testovanie," poznamenala Čaputová.



Hrozby, ktoré vychádzajú z plošného testovania, si kompetentné osoby uvedomujú a snažia sa ich manažovať, tvrdí hlava štátu. Jednou z pozitívnych odpovedí, ktoré dostala, je, že nebude ohrozený a zobratý personál z nemocníc. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) prezidentku ubezpečil, že celý projekt neohrozí starostlivosť v nemocniciach.



"Myslím, že príležitosť dať sa otestovať využijú predovšetkým ľudia, ktorí sa necítia dobre, majú príznaky, alebo ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s množstvom iných ľudí a majú v tomto rizikové povolanie," uzavrela Čaputová.