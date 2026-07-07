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07. júla 2026
Ministerstvo spravodlivosti sa v prípade vraždy učiteľky v Gelnici stotožňuje so závermi Žilinku, polícia však pochybenia odmieta
„Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorého sa zástupca Generálnej prokuratúry SR napriek pozvaniu ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - „Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorého sa zástupca Generálnej prokuratúry SR napriek pozvaniu nezúčastnil“
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa stotožňuje so závermi generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po preskúmaní postupov kompetentných ešte pred vraždou učiteľky Zuzany z Gelnice konštatoval závažné pochybenia v prípravnom konaní. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva podľa rezortu tieto zistenia potvrdzujú. Rozsah pochybení, ich charakter aj miera zodpovednosti jednotlivých subjektov budú predmetom ďalšieho preverovania.
„Je zrejmé, že ak sa pochybenia potvrdia, nesmú zostať bez jasnej zodpovednosti. Každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a každý, kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko. Dodal, že ambíciou rezortu však nie je len pomenovať individuálne chyby. Rovnako dôležité je prijať také opatrenia, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala. Dohľad by mal byť ukončený do konca júla, potom bude ministerstvo informovať o všetkých zisteniach.
„Zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, bez ohľadu na túto tragédiu. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu,“ doplnil Susko.
Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru, ktoré boli po jej ukončení verejnosti odprezentované vo vyhlásení policajnej prezidentky. „Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zverejnené preskúmanie trestnej veci Generálnej prokuratúry zároveň potvrdzuje, aké dôležité je dôsledne rozlišovať zákonné kompetencie jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol odbor komunikácie Prezídia Policajného zboru.
Polícia pripomenula, že Generálna prokuratúra vo svojom preskúmaní konštatovala, že skutok mal byť od začiatku kvalifikovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby, dokazovanie nebolo vykonané v potrebnom rozsahu a nebol podaný opravný prostriedok proti trestnému rozkazu. Podľa Policajného zboru ide o zistenia týkajúce sa výkonu dozoru nad zákonnosťou zo strany prokuratúry.
Policajný zbor zároveň uviedol, že sa podrobne oboznámi so závermi Generálnej prokuratúry a využije ich pri ďalšom zdokonaľovaní metodiky pre prípady domáceho násilia aj pri odbornej príprave policajtov. Odmietol však výhrady k výsluchom poškodenej. Podľa polície výsluchy vykonané poverenou policajtkou z Obvodného oddelenia Policajného zboru Gelnica a následne vyšetrovateľkou kriminálnej polície prebehli spontánne, boli zaznamenané obrazovo-zvukovou technikou a v súlade s metodikou pre prípady domáceho násilia. „Výsledkom tohto dôsledného postupu príslušníkov Policajného zboru bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým bolo eliminované riziko ohrozenia života poškodenej,“ uviedla polícia.
Policajná prezidentka Jana Maškarová už deklarovala, že prijme opatrenia, ktoré môžu prispieť k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti. „Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorého sa zástupca Generálnej prokuratúry SR napriek pozvaniu nezúčastnil,“ dodala polícia.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo 20. júna 2026, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Žena požiadala súd o zákaz priblíženia, ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes informoval, že vyšetrovanie bolo podľa neho „absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia“.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa v prípade vraždy učiteľky v Gelnici stotožňuje so závermi Žilinku, polícia však pochybenia odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa stotožňuje so závermi generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý po preskúmaní postupov kompetentných ešte pred vraždou učiteľky Zuzany z Gelnice konštatoval závažné pochybenia v prípravnom konaní. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva podľa rezortu tieto zistenia potvrdzujú. Rozsah pochybení, ich charakter aj miera zodpovednosti jednotlivých subjektov budú predmetom ďalšieho preverovania.
Prijatie opatrení
„Je zrejmé, že ak sa pochybenia potvrdia, nesmú zostať bez jasnej zodpovednosti. Každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a každý, kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko. Dodal, že ambíciou rezortu však nie je len pomenovať individuálne chyby. Rovnako dôležité je prijať také opatrenia, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala. Dohľad by mal byť ukončený do konca júla, potom bude ministerstvo informovať o všetkých zisteniach.
„Zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, bez ohľadu na túto tragédiu. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu,“ doplnil Susko.
Zákonné kompetencie orgánov
Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru, ktoré boli po jej ukončení verejnosti odprezentované vo vyhlásení policajnej prezidentky. „Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zverejnené preskúmanie trestnej veci Generálnej prokuratúry zároveň potvrdzuje, aké dôležité je dôsledne rozlišovať zákonné kompetencie jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol odbor komunikácie Prezídia Policajného zboru.
Polícia pripomenula, že Generálna prokuratúra vo svojom preskúmaní konštatovala, že skutok mal byť od začiatku kvalifikovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby, dokazovanie nebolo vykonané v potrebnom rozsahu a nebol podaný opravný prostriedok proti trestnému rozkazu. Podľa Policajného zboru ide o zistenia týkajúce sa výkonu dozoru nad zákonnosťou zo strany prokuratúry.
Ochrana ohrozených osôb
Policajný zbor zároveň uviedol, že sa podrobne oboznámi so závermi Generálnej prokuratúry a využije ich pri ďalšom zdokonaľovaní metodiky pre prípady domáceho násilia aj pri odbornej príprave policajtov. Odmietol však výhrady k výsluchom poškodenej. Podľa polície výsluchy vykonané poverenou policajtkou z Obvodného oddelenia Policajného zboru Gelnica a následne vyšetrovateľkou kriminálnej polície prebehli spontánne, boli zaznamenané obrazovo-zvukovou technikou a v súlade s metodikou pre prípady domáceho násilia. „Výsledkom tohto dôsledného postupu príslušníkov Policajného zboru bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým bolo eliminované riziko ohrozenia života poškodenej,“ uviedla polícia.
Policajná prezidentka Jana Maškarová už deklarovala, že prijme opatrenia, ktoré môžu prispieť k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti. „Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorého sa zástupca Generálnej prokuratúry SR napriek pozvaniu nezúčastnil,“ dodala polícia.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo 20. júna 2026, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Žena požiadala súd o zákaz priblíženia, ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes informoval, že vyšetrovanie bolo podľa neho „absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia“.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa v prípade vraždy učiteľky v Gelnici stotožňuje so závermi Žilinku, polícia však pochybenia odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
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