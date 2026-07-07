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07. júla 2026
Štát učiteľku z Gelnice neochránil a zlyhal na plnej čiare, reaguje opozícia na zistenia Žilinku – VIDEO
Tagy: Domáce násilie Gelnica Generálny prokurátor SR Minister vnútra SR Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Vražda
Hnutie Slovensko žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Opozičné strany reagujú na zistenia Generálnej ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Opozičné strany reagujú na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s prípadom zavraždenej učiteľky Zuzany z Gelnice. Hnutie Slovensko požaduje odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), poukazuje, že závery prokuratúry potvrdili fatálne a absolútne nezvládnuté konanie zo strany štátnych orgánov pod vedením Šutaja Eštoka.
„Generálny prokurátor Maroš Žilinka vydal stanovisko, že prípravné konanie bolo jedným veľkým zlyhaním a celú vec označil za ,absolútne nezvládnutú z hľadiska správneho vedenia trestného konania v kategórii domáceho násilia. Polícia pod vedením ministra Šutaja Eštoka stráca schopnosť chrániť obyčajných a bezbranných ľudí,” uvádza hnutie.
Bývalý šéf rezortu vnútra Roman Mikulec sa vyjadril, že generálny prokurátor Maroš Žilinka jasne poukázal na to, že v trestnom konaní vykonanom pred vraždou zistil závažné porušenia zákona. „Aj toto je obraz stavu, do ktorého priviedol Matúš Šutaj Eštok celý Policajný zbor. Mal by okamžite odstúpiť z funkcie ministra vnútra,“ myslí si Mikulec.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označilo zistenia GP SR za šokujúci dôkaz zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Upozornilo tiež, že kým prokuratúra potvrdila hrubé pochybenia, nesprávnu kvalifikáciu skutku aj viktimizáciu obete zo strany polície, vládna koalícia pred témou „zbabelo uteká a blokuje rokovania v parlamente”. KDH pripomenulo, že GP SR po preskúmaní trestnej veci konštatovala, že prípravné konanie nebolo zvládnuté ani vykonané v súlade so zákonom.
„Páchateľ dostal za dlhodobý psychický a fyzický teror len podmienečný trest na osem mesiacov, hoci skutok mal byť posudzovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby s trestnou sadzbou tri až osem rokov,” poukazujú kresťanskí demokrati. Ich predseda Milan Majerský je toho názoru, že zistenia prokuratúry sú obžalobou celého systému ochrany zraniteľných osôb.
„Generálny prokurátor potvrdil to, pred čím sme ako hnutie varovali. Štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Dnes jasne vidíme, akým nebezpečným a zlým odkazom pre všetky ženy, ktoré sa boja násilia, boli nedávne prázdne stoličky vládnej koalície na parlamentnom výbore. Ak žena požiada štát o pomoc, musí nájsť okamžitú a reálnu ochranu, nie byrokratické zlyhania, výsmech a ignoranciu od tých, ktorí majú štát riadiť,“ uviedol deklarujúc, že budú naďalej tvrdo trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia človeka.
KDH pripomenulo i to, že podľa zverejnenej správy GP SR orgány činné v trestnom konaní nesprávne vyhodnotili kľúčové dôkazy. Polícia napríklad ignorovala svedectvá o útoku na maloletú dcéru či fyzické napadnutia. Prvotný výsluch tiež bol podľa prokuratúry vykonaný nevhodne, na prípad ani nedohliadal prokurátor špecializovaný na domáce násilie.
„Je desivé čítať, ako štátne orgány nedokázali vyhodnotiť zjavné a vážne riziko. Tieto zistenia prokuratúry iba potvrdzujú, že náš systém ochrany obetí nie je dostatočne prepojený, preventívny a kontrolovaný. Nestačí mať v zákone zákaz priblíženia či možnosť vykázania z domácnosti, ak prvotný kontakt s políciou obeti ešte viac ublíži a ak nemáme personálne kapacity na to, aby tieto opatrenia niekto reálne kontroloval. Zásadne a urýchlene potrebujeme posilniť kapacity probačných a mediačných úradníkov a alokovať dostatočné financie na restoratívnu justíciu. V opačnom prípade nám systém fungovať nebude a štát bude pri ochrane životov naďalej zlyhávať,“ vraví podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas. Zdôraznil, že táto tragédia je dôsledkom chýbajúceho prepojenia v systéme.
KDH pripomenulo, že nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde mali ministri vnútra a spravodlivosti i prezidentka Policajného zboru vysvetliť, čo urobia, aby predišli podobným tragédiám. Koaliční poslanci a poslankyne ale na výbor neprišli a neumožnili ho vôbec otvoriť.
„Pri čítaní správy generálneho prokurátora o tom, čím si musela poškodená prejsť, je postoj vládnej koalície z ľudskoprávneho výboru ešte nepochopiteľnejší a cynickejší. Pri téme vraždy matky dvoch detí mala ísť stranícka politika úplne bokom. Z postojov koalície však cítime nulovú empatiu a ľahostajnosť voči ochrane zraniteľných ľudí. Je to veľmi smutný obraz o tom, kam túto spoločnosť vedú. Namiesto hľadania súdržnosti a okamžitých riešení pre záchranu životov neboli ochotní prísť a ani len počúvať,“ kritizuje člen výboru a podpredseda KDH Marián Čaučík.
Kresťanskí demokrati uvítali, že GP SR nariadila vyvodenie zodpovednosti voči prokurátorom na okresnej úrovni, žiadajú však aj vyvodenie dôsledkov a zodpovednosti na strane polície. „Prezidentka PZ ešte minulý týždeň tvrdila, že polícia v tomto prípade nepochybila, no závery generálneho prokurátora jasne dokazujú opak. Hnutie zároveň apeluje na občanov: Nikto nie je povinný znášať fyzické či psychické násilie. Je to hrubé pošliapanie ľudskej dôstojnosti. KDH prosí všetky obete, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a obrátiť sa na krízové centrá či políciu,” uzavrelo KDH.
Zdroj: SITA.sk - Štát učiteľku z Gelnice neochránil a zlyhal na plnej čiare, reaguje opozícia na zistenia Žilinku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné strany reagujú na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s prípadom zavraždenej učiteľky Zuzany z Gelnice. Hnutie Slovensko požaduje odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), poukazuje, že závery prokuratúry potvrdili fatálne a absolútne nezvládnuté konanie zo strany štátnych orgánov pod vedením Šutaja Eštoka.
Prípravné konanie označil za zlyhanie
„Generálny prokurátor Maroš Žilinka vydal stanovisko, že prípravné konanie bolo jedným veľkým zlyhaním a celú vec označil za ,absolútne nezvládnutú z hľadiska správneho vedenia trestného konania v kategórii domáceho násilia. Polícia pod vedením ministra Šutaja Eštoka stráca schopnosť chrániť obyčajných a bezbranných ľudí,” uvádza hnutie.
Bývalý šéf rezortu vnútra Roman Mikulec sa vyjadril, že generálny prokurátor Maroš Žilinka jasne poukázal na to, že v trestnom konaní vykonanom pred vraždou zistil závažné porušenia zákona. „Aj toto je obraz stavu, do ktorého priviedol Matúš Šutaj Eštok celý Policajný zbor. Mal by okamžite odstúpiť z funkcie ministra vnútra,“ myslí si Mikulec.
Šokujúci dôkaz zlyhania štátnych orgánov
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označilo zistenia GP SR za šokujúci dôkaz zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Upozornilo tiež, že kým prokuratúra potvrdila hrubé pochybenia, nesprávnu kvalifikáciu skutku aj viktimizáciu obete zo strany polície, vládna koalícia pred témou „zbabelo uteká a blokuje rokovania v parlamente”. KDH pripomenulo, že GP SR po preskúmaní trestnej veci konštatovala, že prípravné konanie nebolo zvládnuté ani vykonané v súlade so zákonom.
„Páchateľ dostal za dlhodobý psychický a fyzický teror len podmienečný trest na osem mesiacov, hoci skutok mal byť posudzovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby s trestnou sadzbou tri až osem rokov,” poukazujú kresťanskí demokrati. Ich predseda Milan Majerský je toho názoru, že zistenia prokuratúry sú obžalobou celého systému ochrany zraniteľných osôb.
Štát ženu neochránil
„Generálny prokurátor potvrdil to, pred čím sme ako hnutie varovali. Štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Dnes jasne vidíme, akým nebezpečným a zlým odkazom pre všetky ženy, ktoré sa boja násilia, boli nedávne prázdne stoličky vládnej koalície na parlamentnom výbore. Ak žena požiada štát o pomoc, musí nájsť okamžitú a reálnu ochranu, nie byrokratické zlyhania, výsmech a ignoranciu od tých, ktorí majú štát riadiť,“ uviedol deklarujúc, že budú naďalej tvrdo trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia človeka.
KDH pripomenulo i to, že podľa zverejnenej správy GP SR orgány činné v trestnom konaní nesprávne vyhodnotili kľúčové dôkazy. Polícia napríklad ignorovala svedectvá o útoku na maloletú dcéru či fyzické napadnutia. Prvotný výsluch tiež bol podľa prokuratúry vykonaný nevhodne, na prípad ani nedohliadal prokurátor špecializovaný na domáce násilie.
„Je desivé čítať, ako štátne orgány nedokázali vyhodnotiť zjavné a vážne riziko. Tieto zistenia prokuratúry iba potvrdzujú, že náš systém ochrany obetí nie je dostatočne prepojený, preventívny a kontrolovaný. Nestačí mať v zákone zákaz priblíženia či možnosť vykázania z domácnosti, ak prvotný kontakt s políciou obeti ešte viac ublíži a ak nemáme personálne kapacity na to, aby tieto opatrenia niekto reálne kontroloval. Zásadne a urýchlene potrebujeme posilniť kapacity probačných a mediačných úradníkov a alokovať dostatočné financie na restoratívnu justíciu. V opačnom prípade nám systém fungovať nebude a štát bude pri ochrane životov naďalej zlyhávať,“ vraví podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas. Zdôraznil, že táto tragédia je dôsledkom chýbajúceho prepojenia v systéme.
Koaliční poslanci neprišli
KDH pripomenulo, že nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde mali ministri vnútra a spravodlivosti i prezidentka Policajného zboru vysvetliť, čo urobia, aby predišli podobným tragédiám. Koaliční poslanci a poslankyne ale na výbor neprišli a neumožnili ho vôbec otvoriť.
„Pri čítaní správy generálneho prokurátora o tom, čím si musela poškodená prejsť, je postoj vládnej koalície z ľudskoprávneho výboru ešte nepochopiteľnejší a cynickejší. Pri téme vraždy matky dvoch detí mala ísť stranícka politika úplne bokom. Z postojov koalície však cítime nulovú empatiu a ľahostajnosť voči ochrane zraniteľných ľudí. Je to veľmi smutný obraz o tom, kam túto spoločnosť vedú. Namiesto hľadania súdržnosti a okamžitých riešení pre záchranu životov neboli ochotní prísť a ani len počúvať,“ kritizuje člen výboru a podpredseda KDH Marián Čaučík.
Kresťanskí demokrati uvítali, že GP SR nariadila vyvodenie zodpovednosti voči prokurátorom na okresnej úrovni, žiadajú však aj vyvodenie dôsledkov a zodpovednosti na strane polície. „Prezidentka PZ ešte minulý týždeň tvrdila, že polícia v tomto prípade nepochybila, no závery generálneho prokurátora jasne dokazujú opak. Hnutie zároveň apeluje na občanov: Nikto nie je povinný znášať fyzické či psychické násilie. Je to hrubé pošliapanie ľudskej dôstojnosti. KDH prosí všetky obete, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a obrátiť sa na krízové centrá či políciu,” uzavrelo KDH.
Zdroj: SITA.sk - Štát učiteľku z Gelnice neochránil a zlyhal na plnej čiare, reaguje opozícia na zistenia Žilinku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Domáce násilie Gelnica Generálny prokurátor SR Minister vnútra SR Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Vražda
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