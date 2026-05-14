|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Montreal na prehru v play-off zatiaľ vždy odpovedal víťazstvom. Bude tak aj v Buffale? – VIDEO
V noci zo štvrtka na piatok pokračuje séria 2. kola play-off NHL Buffalo - Montreal piatym zápasom. Hokejisti Montrealu so Slovákom ...
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - V noci zo štvrtka na piatok pokračuje séria 2. kola play-off NHL Buffalo - Montreal piatym zápasom.
Hokejisti Montrealu so Slovákom Jurajom Slafkovským veria, že v Buffale vyhrajú a doma potom ukončia sériu 2. kola play-off o Stanleyho pohár.
Z čoho pramení ich optimizmus, keď v predchádzajúcom zápase doma prehrali 2:3 a séria je vyrovnaná 2:2 na zápasy?
Práve z toho, že prehrali a v aktuálnom play-off sa ešte nestalo, aby prehrali dvakrát za sebou. V prvom kole proti Tampe Bay aj v druhom proti Buffalu hráči Montrealu po prehrách zakaždým odpovedali víťazstvom v ďalšom zápase. Stalo sa to dosiaľ štyrikrát a veria, že to zvládnu aj po piaty raz.
"Robíme to celú sezónu a máme s tým skúsenosti. Doma alebo vonku, všetko jedno, hráme stále rovnako a sme si istí, že to zvládneme. Takže je nám jedno, že najbližší zápas hráme u súpera, chceme v ňom zvíťaziť," povedal obranca Noah Dobson podľa webu NHL.
"Ako mladý tím sme v prvom kole play-off proti vetrom ošľahanej Tampe získali veľa skúseností a sme pripravení čeliť čomukoľvek. Musíme len ísť do Buffala a urobiť všetko, čo je v našich silách. Myslím si, že sa stanú dobré veci," pritakal útočník Zachary Bolduc.
Hráči Canadiens si uvedomujú, že ak vyhrajú vo štvrtok v Buffale, môžu v sobotu ukončiť sériu doma pred "sfanatizovaným" davom svojich fanúšikov v Bell Centre.
"Hráme dobre, len nie vždy doťahujeme do konca potrebné veci. Chceli sme viesť 3:1 na zápasy, ale je to 2:2. Poďme teda získať do Buffala tretí bod, nič viac a nič menej. Nech je to zábava," vyhlásil tréner Martin St. Louis.
Na otázku, čo konkrétne potrebujú jeho zverenci zlepšiť, aby uspeli na ľade súpera, odpovedal: "Musíme hrať viac spolu a možno byť trochu premyslenejší pri výbere striel. Ak nám súper dá viac času v útočnom pásme, som si celkom istý, že to dobre dopadne."
"Doma sme tesne prehrali, ale šance na vyrovnávajúci gól tam boli. V útočnom pásme súpera trávime veľa času, len musíme zefektívniť koncovku," pridal podobný postreh Dobson.
Pripomíname, že Montrealu sa v posledných zápasoch konečne chytil aj elitný útok. Už v ňom neboduje len kapitán Nick Suzuki, ale pridali sa aj Cole Caufield a Juraj Slafkovský.
Suzuki má v 11 zápasoch play-off na konte 9 bodov (3+6), Caufield 7 (3+4) a Slafkovský 6 (4+2). Ani jeden z nich však nie je na čele produktivity tímu vo vyraďovacej časti. Lídrom je obranca Lane Hutson s 10 bodmi v 11 zápasoch za 2 góly a 8 asistencií. Najlepší strelec je Alex Newhook so 6 gólmi.
Séria Buffalo - Montreal pokračuje na ľade Buffala v noci zo štvrtka na piatok so začiatkom o 1.00 h SELČ.
Zdroj: SITA.sk - Montreal na prehru v play-off zatiaľ vždy odpovedal víťazstvom. Bude tak aj v Buffale? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Montrealu so Slovákom Jurajom Slafkovským veria, že v Buffale vyhrajú a doma potom ukončia sériu 2. kola play-off o Stanleyho pohár.
Z čoho pramení ich optimizmus, keď v predchádzajúcom zápase doma prehrali 2:3 a séria je vyrovnaná 2:2 na zápasy?
Po prehre príde víťazstvo
Práve z toho, že prehrali a v aktuálnom play-off sa ešte nestalo, aby prehrali dvakrát za sebou. V prvom kole proti Tampe Bay aj v druhom proti Buffalu hráči Montrealu po prehrách zakaždým odpovedali víťazstvom v ďalšom zápase. Stalo sa to dosiaľ štyrikrát a veria, že to zvládnu aj po piaty raz.
Vyhrať a nič iné neriešiť
"Robíme to celú sezónu a máme s tým skúsenosti. Doma alebo vonku, všetko jedno, hráme stále rovnako a sme si istí, že to zvládneme. Takže je nám jedno, že najbližší zápas hráme u súpera, chceme v ňom zvíťaziť," povedal obranca Noah Dobson podľa webu NHL.
Získali skúsenosti
"Ako mladý tím sme v prvom kole play-off proti vetrom ošľahanej Tampe získali veľa skúseností a sme pripravení čeliť čomukoľvek. Musíme len ísť do Buffala a urobiť všetko, čo je v našich silách. Myslím si, že sa stanú dobré veci," pritakal útočník Zachary Bolduc.
Hráči Canadiens si uvedomujú, že ak vyhrajú vo štvrtok v Buffale, môžu v sobotu ukončiť sériu doma pred "sfanatizovaným" davom svojich fanúšikov v Bell Centre.
Útočné hviezdy Montrealu Juraj Slafkovský a Cole Caufield sa tešia z gólu a s nimi aj fanúšik za plexisklom.
"Hráme dobre, len nie vždy doťahujeme do konca potrebné veci. Chceli sme viesť 3:1 na zápasy, ale je to 2:2. Poďme teda získať do Buffala tretí bod, nič viac a nič menej. Nech je to zábava," vyhlásil tréner Martin St. Louis.
Viac spolu a lepšie strieľať
Na otázku, čo konkrétne potrebujú jeho zverenci zlepšiť, aby uspeli na ľade súpera, odpovedal: "Musíme hrať viac spolu a možno byť trochu premyslenejší pri výbere striel. Ak nám súper dá viac času v útočnom pásme, som si celkom istý, že to dobre dopadne."
"Doma sme tesne prehrali, ale šance na vyrovnávajúci gól tam boli. V útočnom pásme súpera trávime veľa času, len musíme zefektívniť koncovku," pridal podobný postreh Dobson.
Zlepšenie elitného útoku
Pripomíname, že Montrealu sa v posledných zápasoch konečne chytil aj elitný útok. Už v ňom neboduje len kapitán Nick Suzuki, ale pridali sa aj Cole Caufield a Juraj Slafkovský.
Suzuki má v 11 zápasoch play-off na konte 9 bodov (3+6), Caufield 7 (3+4) a Slafkovský 6 (4+2). Ani jeden z nich však nie je na čele produktivity tímu vo vyraďovacej časti. Lídrom je obranca Lane Hutson s 10 bodmi v 11 zápasoch za 2 góly a 8 asistencií. Najlepší strelec je Alex Newhook so 6 gólmi.
Séria Buffalo - Montreal pokračuje na ľade Buffala v noci zo štvrtka na piatok so začiatkom o 1.00 h SELČ.
Zdroj: SITA.sk - Montreal na prehru v play-off zatiaľ vždy odpovedal víťazstvom. Bude tak aj v Buffale? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajina na hokejových MS a Rusko mimo hry. Príbeh, ktorý rozdelil fanúšikov viac než vojna
Ukrajina na hokejových MS a Rusko mimo hry. Príbeh, ktorý rozdelil fanúšikov viac než vojna
<< predchádzajúci článok
Weissov odchod sa neudial zo dňa na deň. Kmotrík ml. hľadá za skúseného trénera náhradu už dlhší čas – ANKETA, FOTO
Weissov odchod sa neudial zo dňa na deň. Kmotrík ml. hľadá za skúseného trénera náhradu už dlhší čas – ANKETA, FOTO