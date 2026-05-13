 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

Weissov odchod sa neudial zo dňa na deň. Kmotrík ml. hľadá za skúseného trénera náhradu už dlhší čas – ANKETA, FOTO


To, či sa bude Slovan uberať zahraničnou alebo slovenskou trénerskou cestou, nebude prezrádzať a verejnosť sa všetko dozvie v správny čas. Slovenský futbalový tréner Vladimír Weiss starší sa stal ...



13.5.2026 (SITA.sk) - To, či sa bude Slovan uberať zahraničnou alebo slovenskou trénerskou cestou, nebude prezrádzať a verejnosť sa všetko dozvie v správny čas.


Slovenský futbalový tréner Vladimír Weiss starší sa stal staronovým koučom futbalovej reprezentácie krajiny spod Tatier po 14 rokoch. Vyvolalo to rôzne názory, zatiaľ čo bol zväz spokojný, fanúšikovia tvrdo oponovali.

Klub ŠK Slovan Bratislava pustil svojho kormidelníka s ešte rok platnou zmluvou bez odstupného. Pred novou sezónou bude musieť slovenský majster hľadať náhradu aj na tomto poste.

Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší v rozhovore pre web sport24.pluska.sk rozobral viacero tém, ktoré sa týkali skúseného trénera Weissa.

Obdivuhodná práca


"Považujem to za ukončenie jednej úspešnej éry, ktorú sme s trénerom Weissom zažili. Tak to vo futbalovom živote chodí. Niečo sa končí a naopak prichádza niečo nové. Verím, že to nové obdobie, ktoré nás čaká, bude ešte úspešnejšie. Vnímam to s pozitívnym výhľadom do budúcna," uviedol.

Je mu jasné, že práca, ktorú kouč odviedol, bola "neodškriepiteľná a obdivuhodná". Úspechy hovoria za všetko. "Prvýkrát sme sa pod jeho vedením kvalifikovali do Ligy majstrov a obhájili sme tituly. Všetko sa však raz končí a ja mu prajem všetko dobré v reprezentácii. Aby nadviazal na úspešnú éru v Slovane."

Kmotrík ml. nevylúčil, žeby niekedy v budúcnosti Weiss st. opäť viedol Slovan Bratislava. Okrem skúseného kormidelníka sa bude lúčiť aj niekoľko hráčov - stane sa tak po víkendovom domácom zápase s Michalovcami.



Najlepší kandidát


"Ani ja nie som jednoduchý a ani tréner Weiss nie je jednoduchý. To znamená, že obaja máme svoj názor a pohľad na futbal. Je úplne normálne, že keď sa stretnú dve osobnosti, tak nemôžu vo všetkom súhlasiť a mať vo všetkom zhodu. Myslím si, že obaja budeme spomínať na posledné obdobie veľmi pozitívne. Priniesol nám veľa nezabudnuteľných momentov. Niekedy prídu chvíle, ktoré nie sú úplne pozitívne, ale to predsa život prináša," priznal generálny riaditeľ "belasých".

Pekných momentov bolo veľa, no najviac asi rezonuje postup do ligovej fázy Ligy majstrov. Treba sa však pozerať do budúcnosti, preto ukončenie kontraktu prebehlo "rýchlo a kultivovane".

"Sme rozumní ľudia a myslím si, že sme to všetci vyhodnotili tak, že je to najlepšie možné riešenie pre všetky strany. Lepší kandidát pre reprezentáciu neexistuje. Aj pre neho je to podľa mňa najlepšia voľba. Pri reprezentácii je iný trénerský život a podľa mňa ho reprezentácia môže urobiť opäť šťastným," prezradil Kmotrík ml. pre uvedené médium.

Je Vladimír Weiss starší správnou voľbou na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie?











Na záver dodal, že či sa bude Slovan uberať zahraničnou alebo slovenskou trénerskou cestou, nebude prezrádzať a verejnosť sa všetko dozvie v správny čas.

Priznal však, že to, že Weiss st. odíde z klubu do národného tímu sa neudialo zo dňa na deň. Preto aj celok z Bratislavy nezačína hľadať nového kormidelníka až teraz.


Zdroj: SITA.sk - Weissov odchod sa neudial zo dňa na deň. Kmotrík ml. hľadá za skúseného trénera náhradu už dlhší čas – ANKETA, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

