|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 22.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2026
Motoristi, skontrolujte si PZP. Od októbra hrozí za nepoistené auto pokuta až 900 eur
Informácia o uzatvorení poistenia bude z poisťovne odoslaná do systému Slovenskej kancelárie poisťovateľov a následne do centrálnej evidencie vozidiel Ministerstva vnútra SR.
Zdieľať
Od októbra sa zásadne mení spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia (PZP). Štát bude môcť vďaka prepojeniu databáz automaticky identifikovať vozidlá, pri ktorých neeviduje platné PZP. Union poisťovňa v pondelok motoristom preto odporučila, aby si ešte pred spustením nového systému skontrolovali nielen platnosť svojho poistenia, ale aj správnosť údajov na poistnej zmluve. Problém môže spôsobiť aj obyčajný preklep vo VIN čísle vozidla.
Informácia o uzatvorení poistenia bude z poisťovne odoslaná do systému Slovenskej kancelárie poisťovateľov a následne do centrálnej evidencie vozidiel Ministerstva vnútra SR. V evidencii sa následne poistná zmluva priradí ku konkrétnemu vozidlu. A práve tu môže vzniknúť problém, na ktorý Union upozorňoval motoristov už pred spustením nových pravidiel.
Jedným z kľúčových identifikačných údajov vozidla je VIN číslo. Ak sa VIN v poistnej zmluve nezhoduje s údajmi v evidencii vozidiel, môže dôjsť k tomu, že poistná zmluva nebude správne priradená ku konkrétnemu vozidlu. V dôsledku toho môže systém vozidlo evidovať ako nepoistené, hoci jeho držiteľ má PZP riadne uzatvorené a zaplatené.
„Problémom pritom nemusí byť úmyselné neplatenie PZP. Stačí obyčajný preklep spôsobený ľudským faktorom. Preto motoristom odporúčame, aby si teraz našli svoju poistnú zmluvu a porovnali VIN číslo s údajom v dokladoch od vozidla. Kontrola trvá minútu a môže im ušetriť množstvo nepríjemností,“ uviedla hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Union eviduje aj prípady, keď klient pri uzatváraní poistenia nesprávne zadal evidenčné číslo vozidla a systém následne načítal údaje vrátane VIN iného auta. Nezrovnalosť sa pritom môže odhaliť až neskôr, napríklad pri poistnej udalosti. O to dôležitejšie bude po novom skontrolovať údaje už pri uzatváraní poistnej zmluvy.
Ak v evidencii nebude pri vozidle viac ako 30 dní platné PZP, informáciu dostane príslušný okresný úrad, ktorý môže držiteľovi vozidla uložiť pokutu. Jej výška bude od 120 eur pri vozidlách do 750 kilogramov až po 900 eur pri vozidlách nad 12 ton. Pri bežnom osobnom vozidle s hmotnosťou od 750 kilogramov do 3,5 tony bude pokuta 300 eur. Ak vozidlo zostane nepoistené, sankcia sa môže opakovať, po 150 dňoch môže okresný úrad uložiť ďalšiu v dvojnásobnej výške.
Ak držiteľ zaplatí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí mu uhradiť dve tretiny jej výšky. Ak v rovnakej lehote zároveň uzatvorí PZP alebo vozidlo z vlastnej iniciatívy vyradí z evidencie, na úplné vyrovnanie pokuty postačuje zaplatiť jednu tretinu. Ak bude vozidlo v evidencii ako nepoistené viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, okresný úrad rozhodne o jeho trvalom vyradení z evidencie.
Súvisiace články:
Rodičia, zbystrite: Toto sú signály zhoršenia zraku u detí (21. 9. 2026)
Osem hodín spánku denne nemusí byť ideál. Vedci prišli s novými zisteniami (8. 9. 2026)
Radíme: Repelent nie je len o značke. Rozhoduje účinná látka a jej koncentrácia (12. 8. 2026)
Augustová obloha prinesie zatmenie Slnka, Perzeidy aj zatmenie Mesiaca. Astrofotograf radí, ako ich pozorovať a zaznamenať (11. 8. 2026)
Radšej nosiť ako prosiť. Záchranár radí, čo si zbaliť na túru a ako sa zachovať v krízovej situácii (8. 8. 2026)
Festivalová sezóna je v plnom prúde, zdravotníci varujú pred poškodením sluchu aj dehydratáciou (8. 8. 2026)
Radíme: Dovolenkári, zbystrite: Ak stratíte doklady, myslite na toto (30. 7. 2026)
Radíme: Bodla vás včela? Túto chybu robí väčšina ľudí a môže zhoršiť následky. Čo robiť ako prvé? (26. 7. 2026)
Záchranári: Prvá pomoc pri popálenine je chlad, nemá sa používať ľad (26. 7. 2026)
Cestovateľská hnačka môže pokaziť dovolenku. Rizikom je aj ľad v nápoji či nakrájané ovocie (20. 7. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ako zdolať krízu? Admirál McRaven ukazuje, čo robiť, keď sa plány zrútia
Ako zdolať krízu? Admirál McRaven ukazuje, čo robiť, keď sa plány zrútia
<< predchádzajúci článok
Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO
Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO