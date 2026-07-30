|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Libuša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júla 2026
Radíme: Dovolenkári, zbystrite: Ak stratíte doklady, myslite na toto
V prípade potreby sa občania SR môžu obrátiť aj na núdzovú linku ministerstva na čísle +421 5978 5978.
Zdieľať
Stratu alebo krádež dokladov v zahraničí treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru miestnej polície. Tá vydá potrebné potvrdenie. Následne s ním treba navštíviť zastupiteľský úrad v danej krajine, ktorý vydá náhradný cestovný doklad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to pripomína na sociálnej sieti.
Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou. Platný je aj krajinách, cez územie ktorých sa bude občan na Slovensko vracať. „Z toho teda vyplýva, že náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat na Slovensko a nie na turistiku po ďalších krajinách,“ ozrejmilo ministerstvo.
V prípade pobytu v krajine, kde SR nemá diplomatické zastúpenie, sa možno pri strate alebo krádeži obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc. „Misia členskej krajiny EÚ v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje vždy v úzkej súčinnosti s teritoriálne, respektíve konzulárne príslušným veľvyslanectvom SR,“ vysvetlilo MZVEZ.
Odporúča si vždy pred cestou spraviť kópie dokladov a uložiť ich oddelene od ostatných. V prípade potreby sa občania SR môžu obrátiť aj na núdzovú linku ministerstva na čísle +421 5978 5978.
Súvisiace články:
Radíme: Bodla vás včela? Túto chybu robí väčšina ľudí a môže zhoršiť následky. Čo robiť ako prvé? (26. 7. 2026)
Záchranári: Prvá pomoc pri popálenine je chlad, nemá sa používať ľad (26. 7. 2026)
Cestovateľská hnačka môže pokaziť dovolenku. Rizikom je aj ľad v nápoji či nakrájané ovocie (20. 7. 2026)
ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi (2. 4. 2026)
Na vznik obezity sa podieľa viacero faktorov. Toto hovoria odborníci (4. 3. 2026)
Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci (18. 2. 2026)
Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor? (11. 2. 2026)
Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník (10. 2. 2026)
Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Legendy na pódiu a absolútny klúdek v Ploom zóne. Taký bol 17. ročník Cibuľa Festu
Legendy na pódiu a absolútny klúdek v Ploom zóne. Taký bol 17. ročník Cibuľa Festu
<< predchádzajúci článok
Rozpoznáte senzačný alebo zavádzajúci titulok? Sedem z desiatich Slovákov to dokáže, ukázal prieskum
Rozpoznáte senzačný alebo zavádzajúci titulok? Sedem z desiatich Slovákov to dokáže, ukázal prieskum