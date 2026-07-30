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 24hod.sk    Radíme

30. júla 2026

Radíme: Dovolenkári, zbystrite: Ak stratíte doklady, myslite na toto



V prípade potreby sa občania SR môžu obrátiť aj na núdzovú linku ministerstva na čísle +421 5978 5978.



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Radíme: Dovolenkári, zbystrite: Ak stratíte doklady, myslite na toto

Stratu alebo krádež dokladov v zahraničí treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru miestnej polície. Tá vydá potrebné potvrdenie. Následne s ním treba navštíviť zastupiteľský úrad v danej krajine, ktorý vydá náhradný cestovný doklad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to pripomína na sociálnej sieti.


Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou. Platný je aj krajinách, cez územie ktorých sa bude občan na Slovensko vracať. „Z toho teda vyplýva, že náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat na Slovensko a nie na turistiku po ďalších krajinách,“ ozrejmilo ministerstvo.

V prípade pobytu v krajine, kde SR nemá diplomatické zastúpenie, sa možno pri strate alebo krádeži obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc. „Misia členskej krajiny EÚ v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje vždy v úzkej súčinnosti s teritoriálne, respektíve konzulárne príslušným veľvyslanectvom SR,“ vysvetlilo MZVEZ.

Odporúča si vždy pred cestou spraviť kópie dokladov a uložiť ich oddelene od ostatných. V prípade potreby sa občania SR môžu obrátiť aj na núdzovú linku ministerstva na čísle +421 5978 5978.


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