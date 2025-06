MS klubov 2025: Enrique po dueli PSG s Messiho Miami: „Emocionálne perfektné“

Ani faktor Lionela Messiho nepomohol futbalistom Interu Miami proti úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov Parížu St. Germain. V nedeľňajšom osemfinálovom zápase MS klubov mu podľahli rozdielom triedy 0:4 a pre hviezdneho Argentínčana sa účasť na turnaji skončila. Po stretnutí však internet obleteli fotografie, ako medzi ním a jeho bývalými spoluhráčmi panovala priateľská atmosféra.





Pre Miami bol samotný postup zo skupinovej fázy úspech a v osemfinále sa už priepasť medzi účastníkom zámorskej MLS a zástupcom Európy prejavila naplno. V prvom polčase Parížania nepustili Inter prakticky k ničomu, do šatní šli s rozhodujúcim štvorgólovým náskokom po dvoch zásahoch Joaa Nevesa, vlastnom góle Tomasa Avilesa a dorážke Achrafa Hakimiho. „V prvom polčase sme ich dokázali zneškodniť prakticky od začiatku. Miami sa snažilo hrať svoje karty správne, teda držať loptu. Snažili sa hrať odzadu, ale my sme boli veľmi dobrí v získavaní lopty na tejto defenzívnej úrovni,“ uviedol tréner PSG Luis Enrique po dueli.Španielsky kouč bol so svojimi zverencami nadmieru spokojný a na šampionáte to plánuje dotiahnuť až za trofejou. „Je jasné, že je to pre nás historická sezóna. Chceme v tejto súťaži pokračovať v písaní histórie. Bojujeme o trofeje. Tento ročník je pre všetky tímy veľmi dlhý, ale sme nadšení, že sme tu,“ pokračoval Enrique.Zápas bol pre viacerých účastníkov špeciálny. V drese Miami sa okrem Messiho predstavili aj jeho bývalí spoluhráči z Barcelony Luis Suarez, Jordi Alba a Sergio Busquets, ďalší z nich Javier Mascherano momentálne pôsobí na lavičke ako hlavný tréner. Všetci sa teda stretli so svojím niekdajším koučom Enriquem, ktorý viedol katalánsky klub v rokoch 2014 až 2017. „Bolo naozaj výnimočné opäť sa stretnúť s ľuďmi, s ktorými som zdieľal veľa úspechov i neúspechov. Bol to emocionálne perfektný zápas. V zmysle toho, že som ich mohol pozdraviť pred aj po dueli, to pre mňa bolo dokonalé,“ citovala 55-ročného kormidelníka španielska Marca.Messi, ktorého dres mala oblečený väčšina zo 66-tisícového davu, sa zároveň postavil proti svojim bývalým spoluhráčom, keďže v Paríži pôsobil dva roky (2021-2023). So všetkými sa po zápase objímal. Mascherano priznal, že na kvalitu francúzskeho tímu Miami jednoducho nestačilo. „S ich mladými hráčmi, vysokou úrovňou a úžasným trénerom nám nedali oddýchnuť ani na sekundu. Mám pocit, že je to tím, na ktorý sa bude dlho spomínať,“ konštatoval Argentínčan podľa AP. „Myslím si, že sme prekonali očakávania, ktoré od nás ľudia na tomto turnaji mali. Čelili sme momentálne najlepšiemu futbalovému tímu na svete, takže to bolo náročné,“ uzavrel Alba.