Podľa kouča českého výberu Jalonena odohrali jeho zverenci dobrý zápas, potešili ho Sedlák aj Hrubec

Chlapík mimo zostavy

Hrubec zažil vlastný gól

13.5.2023 - Česká hokejová reprezentácia vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách sveta splnila cieľ - v súboji proti Slovákom ako obhajca bronzu z vlaňajška potvrdila úlohu favorita a získala tri body za tesný triumf 3:2.Na istý čas však prišla po zákroku od slovenského obrancu Patrika Kocha o útočníka Filipa Chlapíka. Na striedačke síce zostal aj po strete z prvej tretiny, celkovo však odohral iba necelých desať minút."Na konci zápasu nemohol hrať a istý čas bude mimo zostavu," komentoval fínsky tréner českého výberu Kari Jalonen podľa webu hokej.cz. Myslí si tiež, že rozhodcovia mali celú situáciu preveriť na videu.Zisk troch bodov fínskeho odborníka potešil. "Po tom divokom začiatku je to dobrý víťazný pocit. Myslím si, že v druhej tretine sme hrali celkom dobre, kontrolovali sme to. Bol to pre nás dobrý zápas. Slováci boli možno o niečo lepší prvej časti, ale potom v druhej a tretej tretine sa mi páčilo, ako sme hrali,“ poznamenal.Pochválil aj autora dvoch presných zásahov Lukáša Sedláka. "Odohral naozaj dobrý zápas. Je to bojovník, vyhráva súboje a dal dôležité góly," povedal Jalonen a na adresu brankára Šimona Hrubca doplnil: "Páčilo sami, že si udržal pozornosť a vychytal víťazstvo. Nestratil koncentráciu a potom bol vynikajúci. Dal si vlastný gól, ale také veci sa stávajú. Sám som hovoril, že toto sa stane tak raz za život."Česi majú po zisku troch bodov v sobotu voľno, v nedeľu si robia zálusk na ďalší triumf, keďže ich súperom bude výber Kazachstanu.