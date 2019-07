Na Pohode 2019 sa nezabúda ani na seniorov či onkologických pacientov

Areál 23. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne, Foto: TASR/Radovan Stoklasa Areál 23. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne, Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 13. júla – Festival Pohoda 2019 nie je len o výnimočných hudobných zážitkoch či diskusiách o spoločensko-politických témach. Svoje miesto tu majú občianske združenia (OZ) či neziskové organizácie, ktoré svoju pozornosť zameriavajú na špecifickú skupinu ľudí. Otvorene hovoria o potrebe venovať sa slovenským seniorom, približujú životy onkologických pacientov, nevyhýbajú sa ani ekologickej problematike, migrantom či vnímaniu úradníkov v štátnej správe."Naším cieľom je prinášať rôznorodú škálu pohybových aktivít pre seniorov - od nordic walkingu, výletov, či cvičení a zaujímavých akcií pre seniorov," uviedla pre TASR za OZ Seniori v pohybe Eva Soldanová. Ako zdôraznila, problematika starnutia populácie sa Slovenska týka čoraz viac, preto sa OZ snaží túto tému priblížiť verejnosti. Poukázala tiež na potrebu posilnenia medzigeneračných vzťahov a vyzdvihla dôležitosť vzájomnej pomoci. "Občas zabúdame, že seniori sú ľudia s obrovskými skúsenosťami, ktorí môžu mať odpovede na otázky, ktoré hľadá mladšia generácia. Úcta a rešpekt však musia byť vzájomné, aby sme vedeli pohnúť z jedného miesta," podčiarkla.Členka OZ Dobrý úradník Markéta Tomaga pre TASR priblížila, že ich združenie založilo 15 nadšencov - aktívnych úradníkov. Tí by popri svojej práci chceli prispieť k zlepšeniu postavenia tohto povolania a povzbudzovať kolegov k integrite a profesionalite. "Veríme, že každý z nás môže vlastným pričinením prispieť k budovaniu fungujúceho štátu. Chceme prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry, ukazovať nové riešenia vo vnútri systému, ako aj meniť vnímanie povolania úradníka verejnosťou," povedala.Podľa jej vyjadrenia sa venujú osvete študentov vysokých škôl. Snažia sa im vysvetliť, prečo je zaujímavé, zmysluplné a dôležité pracovať v štátnom sektore. "Cieľom je premeniť abstraktný štát na konkrétne tváre, príbehy a skúsenosti mladých ľudí z jednotlivých ministerstiev a štátnych orgánov, ktorí v štátnej správe pracujú a ich práca im dáva zmysel," vysvetlila.Na Pohode má svoje zastúpenie už druhý rok aj Nezisková organizácia (NO) Mareena. "Počas pár dní na festivale sa nám podarí informovať desiatky, možno až stovky ľudí o témach migrácie a integrácie na Slovensku, a bojovať tak proti dezinformáciam, ktoré sa v tejto oblasti často objavujú. Získavame nových dobrovoľníkov, účastníkov komunitných podujatí aj podporovateľov," povedala pre TASR predsedníčka organizácie Michaela Pobudová s dôvetkom, že účasť je pre jej členov zároveň teambuildingovou aktivitou.Na festivale nezabúdajú ani na onkologických pacientov. Svoje zastúpenie tu má Liga proti rakovine. "Sme na Pohode, pretože chceme ľuďom predstaviť naše aktivity. Zameriavame sa najmä na prevenciu. Keďže na takýchto festivaloch sa veľa fajčí, máme tu dva prístroje, ktoré fajčiarom zmerajú hodnoty oxidu uhličitého vo výdychu. Rovnako môžu zmeniť cigaretu za figu. Ak do našej pokladnice hodia zlomenú cigaretu, môžu si vziať ovocie," priblížila pre TASR programová a projektová manažérka Ligy proti rakovine Ľubica Slatina. OZ pomáha nielen pacientom, ale aj ich rodinám a blízkym. Ponúka psychosociálne projekty, ktoré stále rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Veľkú pozornosť venuje aj informovanosti širokej skupiny obyvateľov. Liga proti rakovine poukazuje tiež na dôležitosť preventívnych prehliadok.Svoje miesto na festivale Pohoda 2019 má aj OZ Cyklokoalícia, ktorého cieľom je rozvíjať cyklodopravu. "Snažíme sa zabezpečiť viac cyklotrás, ale aj bezpečných priestorov pre peších. To znamená zlepšiť verejné priestory a spraviť z nich bezbariérové," poznamenal prezident Cyklokoalície Daniel Duriš.