Sonja Kopčanová vycestovala na Miss Intercontinental 2023, predvedie sa v národnom kroji

2.12.2023 (SITA.sk) - Druhá vicemiss Slovensko 2023 Sonja Kopčanová vycestovala na svetovú súťaž Miss Intercontinental 2023 do Egypta na Sinajský poloostrov do mesta Sharm El Sheikh.





Šatka chránila aj zdobila

Symbol pôvabu

Hlasovanie spustili v novembri

Finále súťaže bude 15. decembra a zúčastnia sa na ňom miss z 80 krajín sveta. 23-ročná Sonja, študentka z Banskej Bystrice, bude reprezentovať ako slovenské, tak aj svoje hodnoty. Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Sonja sa na Miss Intercontinental predvedie aj v národnom kroji z kolekcie Kruhy z dielne slovenskej módnej značky FakeFolk Michaely Hubert.Národný odev, ktorý Sonja predvedie, vypovedá o ženách v tradičnej ľudovej kultúre, ktoré sa stretávali a vyspievali si svoje radosti a žiale. Ako uviedli organizátori súťaže Miss Slovensko, symbol šatky pretrváva. Kedysi bola symbolom ženskosti, skúšok či etáp. Raz chránila, inokedy zdobila.„Dnes už len zdobí, ale symbol ostáva. Pocit, s ktorým nosí dnešná žena na hlave šatku, môže byť rovnaký. Pokora, hrdosť, národná identita. Moderné nevytláča tradičné. Inšpirujú sa navzájom, a to rukodelnosťou, estetikou, etikou,“ priblížili organizátori s tým, že národný kostým prináša vánok tradičného odevu v podobe výšivkárskeho umenia, moderného grafického dizajnu a návrhárskeho rukopisu.Súťaž Miss Intercontinental sa stala symbolom pôvabu a krásy Organizácie Spojených národov a v roku 2022 si pripomenula 50. výročie. Verejnosti je známa ako prehliadka najvyrovnanejších žien sveta. Miss Intercontinental reflektuje aj na zmeny vo svete.„Držiteľky titulu urobili významné kariéry vo vláde, v obchode, vo finančníctve, filme a v móde. Sú to ženy plné sily a pôvabu, odhodlania a inteligencie, štýlu a obsahu," priblížili organizátori Miss Slovensko.Poslednou víťazkou súťaže je aktuálna Miss Intercontinental 2022 – Le Nguyen Bao Ngoc z Vietnamu. Slovensko zastupovala na ostatnej súťaži I. Vicemiss 2021 Sylvia Šulíková, ktorá postúpila aj do top 20. Sonju je možné podporiť hlasovaním.Hlasovanie spustili 21. novembra na stránke missintercontinental.choicely.com. Miss s najväčším počtom hlasov automaticky postúpi medzi sedem najlepších a získa cenu People´s Choice Award, a druhá najúspešnejšia kandidátka v hlasovaní postúpi taktiež automaticky do semifinále súťaže.