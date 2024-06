Podpora cez aplikáciu

12.6.2024 (SITA.sk) - Vicemiss Slovensko 2023 Petra Siváková mieri na prestížnu svetovú súťaž Miss Supranational 2024 . Najvyššia slovenská Miss, ktorá súčasne získala aj titul EVA Miss Sympatia 2023 odíde reprezentovať Slovensko už 17. júna.Presne rok po svojej korunovácii tak bude 23-ročná modelka konkurovať na celosvetovej úrovni. Miss Supranational je prestížna svetová súťaž, ktorá patrí medzi päť najvýznamnejších súťaží krásy na svete. Finále 15. ročníka súťaže sa bude konať 6. júla 2024 v poľskom meste Nowy Sacz.Petru Sivákovú môže verejnosť v Miss Supranational podporiť viacerými spôsobmi. Na YouTube Miss Supranational organizátori zverejnili predstavovacie videá súťažiacich.Za jeden like môžu získať jeden bod, za komentár s použitím hastagov až päť bodov. Zadarmo je dostupná aj aplikácia Miss Supranational, kde bude od 17. júna možné hlasovať a podporiť svoju favoritku. Petra priblížila, ako vyzeral jej rok od finále Miss Slovensko 2023 a tiež ako vyzerajú jej prípravy na svetovú súťaž.Výzvu ísť na svetovú súťaž krásy Miss Supranational a reprezentovať Slovensko a projekt Miss Slovensko prijala Petra zodpovedne a naplno.„Za seba viem, že som do toho dala naozaj všetko a idem tam vnútorne spokojná, že som pre to urobila najviac čo som mohla, nech už to dopadne akokoľvek. Teším sa, keď uvidíte, čo všetko mám na súťaž pripravené," uviedla Vicemiss.Ako priblížila, jej posledný rok sa niesol v znamení príprav. Svetová súťaž bola jej detským snom, a preto chcela počas svojho kraľovania urobiť všetko pre to, aby bola na ňu pripravená na 200 percent a odprezentovala Slovensko na vysokej úrovni. Petra prezradila, ako vníma svoju realizáciu a kam by sa chcela ešte posunúť.„Chcela som sa posunúť najmä osobnostne a verím, že to sa mi podarilo. Miss zo mňa urobila dámu a pomohla mi v realizácii mojich vízií do budúcna. Všetky ciele, ktoré sama sebe dávam sú dlhodobé. Jedným z mojich hlavných cieľov je momentálne svetová súťaž a práca na mojej vlastnej značke šperkov," priblížila Vicemiss.Jej doterajší život bol najmä o modelingu, vďaka ktorému nabrala mnoho kontaktov, čo jej následne umožnilo založiť si vlastnú značku.Všetky delegátky si na svetovú súťaž musia pripraviť projekt spoločenskej zodpovednosti-From the Ground up. Petra je milovníčkou psov a verí v puto medzi psom a človekom, ktoré má schopnosť liečiť neviditeľné rany. Jej projekt sa preto zameriava práve na pomoc a podporu týmto zvieratám.„Psy pomáhajú ľuďom zbaviť sa strachu, samoty a stresu," uviedla Siváková, ktorá apeluje na pomoc pri záchrane psov, ich adopciu či inšpirovanie ľudí k tomu, aby sa stali zodpovednými majiteľmi psov a prispeli k ich lepšiemu životu. Na Supra Model of the Year and Talent Show Petra predvedie krásny čierny model šiat od návrhárky Jany Pištejovej a porote tiež predvedie hru na gitaru.Pred samotným finále čaká slovenskú Vicemiss Preliminaries and National Costume Show a počas predbežnej súťaže predvedie model šiat návrhárky Jany Jurčenko Počas finálového večera sa Petra predvedie aj v unikátnom národnom kostýme s florálnymi motívmi slovenskej lúky. Na mieru jej kostým pripravil slovenský florista a dizajnér Robert Bartolen „Scénické šaty pre Petru z jeho dielne majú harmonickú tonalitu a štruktúru kvetov pripomínajúcu flóru stredoeurópskeho regiónu. Materiály ako čipka, hodvábny mušelín, ale aj lisované, stabilizované formy reálnych kvetov dopĺňa aj perie. Autor touto kombináciou farieb a materiálov znázorňuje prelet a spev domácich vtákov nad slovenskou prírodou pri letnom západe slnka," priblížili organizátori Miss Slovensko.Počas finále bude mať Petra oblečené zlaté šaty až z Nigérie. Pracovala na nich nigérijská dizajnérka Funmibi Olayinka, Award winning designer in Nigeria, ktorá oblieka mnohé známe osobností a celebrity.Slovenská Vicemiss so sebou povezie aj špeciálny darček pre charitatívne účely, a to ručne vyrobené náušnice z bieleho zlata zo zirkónmi v hodnote tisíc eur z dielne slovenského zlatníctva Loretta. Šperk vyrobil zlatník a dizajnér Martin Smolka.