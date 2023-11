NHL: Dôležitý zápas Pospíšila, Slafkovský si vytvoril rekord

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil odohral v noci na sobotu 10. zápas v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorý bol podľa hokejového analytika Erica Engelsa z televízie Sportsnet kľúčový pre ďalšie zotrvanie v tíme. Ten pripomenul, že Pospíšil už začiatkom októbra prešiel waiver listinou a tak by ho na ňu klub musel opätovne zapísať v prípade, že by ho chcel poslať do farmárskej súťaže AHL. To je údajne málo pravdepodobné, keďže by klub riskoval, že by po Pospíšilovi siahol iný klub.





Zámorské médiá nedávno priniesli informáciu, že 3. decembra bude posledný termín, dokedy Flames môžu poslať Pospíšila do AHL bez toho, aby prešiel waiver listinou. Podľa Engelsa však tento dátum uplynul už po piatkovom zápase na ľade Dallasu (7:4), keďže slovenský útočník už v úvode ročníka absolvoval "pobyt" na listine nechránených hráčov. "Teraz by ho už museli zapísať na waiver listinu, aby ho poslali dole. Inými slovami, ten chlapec je teraz tu pre to, aby tu ostal. Zaslúži si to, lebo je to príjemné prekvapenie tohto mužstva. Klub a fanúšikovia milujú jeho energiu, zručnosti a produktivitu," poznamenal Engels. Pospíšil má vo svojej premiérovej sezóne po 10 zápasoch bilanciu 3 góly a 5 asistencií. Prezentoval sa aj 29 strelami, 5 plusovými bodmi a tromi menšími trestami.Útočník Juraj Slafkovský si v piatkovom zápase na ľade San Jose vytvoril nový osobný rekord v čase strávenom na ľade. Prispel k tomu aj fakt, že stretnutie cez predĺženie až do samostatných nájazdov. Draftová jednotka z roku 2022 odohrala 19:44 minúty, z tímu boli vyťaženejší siedmi hráči. Zápasovým rekordérom bol obranca Canadiens Mike Matheson s časom 26:52. Slafkovský sa okrem vysokého "icetimeu" prezentoval dvomi situáciami, ktoré viedli ku gólom Canadiens. Na prvom góle z hokejky obrancu Johnnyho Kovacevica sa síce bodovo nepodieľal, no pomohol k nemu clonením výhľadu brankára. Ku gólu útočníka Colea Caufielda, ktorý gólom na priebežných 2:2 poslal zápas do predĺženia, prispel asistenciou, keď strelca Canadiens vysunul prihrávkou z obranného pásma.