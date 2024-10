NHL: Slafkovského prvý gól v sezóne nestačil Montrealu proti Pittsburghu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase proti Pittsburghu svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Útočník Montrealu využil v 23. minúte prihrávku Nicka Suzukiho a v predbránkovom priestore vyrovnal v presilovke na priebežných 2:2. Canadiens napokon doma podľahli "tučniakom" 3:6.



Slafkovský odohral zápas tradične na krídle elitnej formácie s kapitánom Suzukim a Cole Caufieldom. Na ľade strávil 19:59 min a do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, tri strely a tri hity. Po štyroch odohratých zápasoch si drží priemer jedného bodu na zápas s bilanciou 1+3. "Spravili sme viac chýb než súper. Mal som pocit, že sme hrali celkom dobre a tvrdo sme pracovali, no položili nás vlastné chyby. Súper ich potrestal, pretože má kvalitných hráčov, ktorí vedia premeniť svoje šance," uviedol Slafkovský, ktorý gólom potrestal vylúčenie Krisa Letanga. Dva góly strelil bývalý hráč Canadiens Lars Eller, ktorý poslal Pittsburgh do vedenia 1:0 a v druhej tretine vyrovnal na priebežných 3:3. "Tučniaci" viedli 2:0, neskôr prehrávali 2:3, no napokon presvedčivo triumfovali. "Neviem si vysvetliť, prečo to bolo také hore-dole. V tretej tretine sme však dokázali strhnúť víťazstvo pre seba. Myslím si, že to bola naša najlepšia tretina v sezóne," povedal Eller podľa nhl.com. Najvýraznejší podiel na víťazstve hostí mal trojbodový (1+2) útočník Jevgenij Malkin, ktorému chýba jeden presný zásah k 500-gólovej méte. Jeho spoluhráč Sidney Crosby nebodoval a naďalej mu chýba jeden bod k súčtu 1600 v základnej časti.



Hokejisti New Yorku Rangers zdolali Detroit štvrtýkrát za sebou, keď doma triumfovali 4:1. Tri asistencie si pripísal Artemij Panarin, ktorý mal viacbodový zápas vo všetkých troch dueloch v sezóne. Jeho spoluhráč Mika Zibanejad nebodoval v úvodných dvoch zápasoch ročníka a v predošlom proti Utahu si pripísal štyri mínusové body. Jeden z kľúčových útočníkov "jazdcov" sa však proti Detroitu prezentoval prvým gólom v sezóne, dvoma asistenciami a dvoma plusovými bodmi. "Je to jeden z najlepších hráčov nášho tímu a dnes to potvrdil. Veríme mu a vieme, aký je pre nás dôležitý," zdôraznil brankár Igor Šesťorkin.



V súboji tímov, ktoré začali sezónu dvomi prehrami, zvíťazili hráči New Yorku Islanders na ľade Colorada 6:2. Dvomi gólmi sa na víťazstve hostí podieľal útočník Brock Nelson. Duel mal špeciálnu príchuť pre trénera hostí Patricka Roya, ktorý práve v drese domáceho Colorada strávil veľkú časť brankárskej kariéry a prvýkrát sa v známom prostredí predstavil na striedačke súpera. "Hrali sme veľmi dobre v defenzíve. Od tréningového kempu sme sa zlepšili. Nezačali sme sezónu tak, ako sme chceli, ale páči sa mi, že sme sa sústredili na svoj výkon a výraznejšie sa presadili v ofenzíve," uviedol 59-ročný Roy. Avalanche inkasovali v troch zápasoch až 20 gólov - najviac v lige.

Hráči New Jersey zvíťazili nad Utahom 3:0. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v ich drese 18:25 minút a do štatistík si pripísal jeden plusový bod. Jeho krajan útočník Tomáš Tatar sa do štatistík nezapísal a na ľade strávil 11:24 minút. "Diabli" zaznamenali v piatom stretnutí štvrté víťazstvo, ich brankár Jake Allen dosiahol prvé čisté konto v sezóne a 25. v kariére, keď zneškodnil 20 striel hostí. "Po tomto zápase je pre mňa náročné nájsť hráča, ktorého výkon by sa mi nepáčil. Dnes to bolo kolektívne víťazstvo. Išlo na nás 20 striel a žiadna sa neskončila gólom, takže od brankára až po všetkých útočníkov to bol dobrý výkon," uviedol Sheldon Keefe, tréner New Jersey. Pre Utah to bola prvá prehra v novom ročníku a zároveň aj prvá v krátkej histórii klubu po jeho letnom presťahovaní z Arizony.



Nemec odohral zápas v tretej obrannej dvojici s ligovým nováčikom Seamusom Caseyom, ktorý má po piatich odohratých zápasoch bilanciu 3+1, keďže proti Utahu si pripísal gól aj asistenciu. Nemec zaznamenal svoj najvyšší čas na ľade v tejto sezóne a na bránku súpera vyslal jednu strelu. Vyťažovanejším ako on boli spomedzi obrancov Devils iba Dougie Hamilton (23:06 min) a Johnathan Kovacevic (20:01). Tatar hral v druhom útoku po boku Dawsona Mercera a kapitána Nica Hischiera, pričom si zapísal najnižšiu minutáž v sezóne a dve trestné minúty.



Diváci v Ottawe videli päťnásťgólovú prestrelku. Lepšie sa skončila pre domácich, ktorí zdolali Los Angeles 8:7 po predĺžení. Senators uspeli aj napriek tomu, že väčšinu zápasu ťahali za kratší koniec. V sedemgólovej prostrednej časti sa Ottawe podarilo vyrovnať najskôr na 4:4, následne na 5:5 a reagovať dokázali aj na šiesty gól "kráľov" v treťom dejstve. Na 7:6 pre Senators upravil Josh Norris, no gól Tannera Jeannota poslal ofenzívny duel do predĺženia. V ňom prišiel opäť Norrisov čas a strelou pomedzi betóny Darcyho Kuempera rozhodol zápas. Na opačnej strane dosiahol druhý trojbodový večer v sezóne kapitán Anže Kopitar, ktorý sa v noci na piatok blysol hetrikom a teraz si pripísal tri asistencie. Okrem slovinského útočníka nazbieral tri body aj jeho spoluhráč Brandt Clarke, bývalý hráč Nových Zámkov. Na strane Ottawy boli trojbodoví Norris, Tim Stützle a Drake Batherson. Ottawa zvíťazila napriek tomu, že v zápase prehrávala 0:2, 1:3, 2:4, 4:5 aj 5:6. "Myslím si, že sme boli počas väčšej časti zápasu lepší tím. Vždy, keď cítite nepriazeň osudu a prehrávate, musíte pokračovať v tvrdej práci. Dnes sme to spravili a prišla odmena," uviedol kapitán "senátorov" Brady Tkachuk.



Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy zvíťazili po dvoch prehrách v rade, keď na ľade Bostonu triumfovali 4:3. Gólmi sa o to pričinili Sam Reinhart a Anton Lundell, ktorí si pripísali po dva presné zásahy. "Keď hráme našu hru, tak tým súperovi výrazne obmedzíme priestor a presne to je to, čo našich súperov najviac frustruje," poznamenal Reinhart. Bruins ťahal štvrtý útok, v ktorom stredný útočník Mark Kastelic dosiahol tri asistencie, bilanciu 1+1 si pripísal John Beecher a gólovú prihrávku Cole Koepke.

NHL - sumáre



Boston Bruins - Florida Panthers 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)



Góly: 5. Beecher (Kastelic, Lohrei), 6. Carlo (Koepke, Kastelic), 35. Lohrei (Kastelic, Beecher) - 7. Lundell, 12. Reinhart (A. Boqvist), 30. Reinhart, 33. Lundell (Forsling). Brankári: Swayman - Bobrovskij, strely na bránku: 28:26







New Jersey Devils - Utah 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Casey (Hischier), 29. Noesen (Casey), 51. Hischier (J. Hughes, Bratt). Brankári: Allen - Vejmelka, strely na bránku: 33:20







Ottawa Senators - Los Angeles Kings 8:7 pp (1:2, 4:3, 2:2 - 1:0)



Góly: 11. Sanderson (Tkachuk, Stützle), 31. MacEwen (Jensen), 36. Batherson (Sanderson, Norris), 36. Chabot (Stützle), 38. MacEwen (Gaudette, Cousins), 46. Giroux (Pinto, Chabot), 50. Norris (Batherson, Tkachu), 61. Norris (Batherson, Stützle) - 9. Fiala (Kopitar, Clarke), 10. Lewis (Turcotte, Anderson), 26. Kempe (Clarke, Kopitar), 32. Laferriere (Burroughs, Kempe), 37. Fiala (Clarke, Kopitar), 44. Laferriere, 55. Jeannot. Brankári: Forsberg (37. Sogaard) - Kuemper, strely na bránku: 41:25







New York Rangers - Detroit Red Wings 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 12. Lafreniere (Panarin, Jones), 38. Kreider (Zibanejad, Panarin), 45. Smith (Zibanejad), 59. Zibanejad (Panarin, Trouba) - 20. Larkin (Holl, Kane). Brankári: Šesťorkin - Lyon, strely na bránku: 28:32







Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)



Góly: 19. Guhle (Matheson, Suzuki), 23. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Matheson), 35. Heineman - 7. Eller (Puljujärvi, Pettersson), 17. Rakell (Malkin, Bunting), 37. Eller, 48. Hayes (Acciari, Karlsson), 52. Letang (Malkin, Grzelcyk), 59. Malkin (Grzelcyk). Brankári: Montembeault - Jarry, strely na bránku: 27:31







Colorado Avalanche - New York Islanders 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)



Góly: 2. Ritchie (Manson) - 6. Lee (Holmström, Mayfield), 19. Palmieri, 29. Nelson (Cypľakov, Pelech), 32. Nelson, 47. Duclair (Romanov, Horvat), 59. Barzal (Pulock). Brankári: Georgijev - Sorokin, strely na bránku: 34:38







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:59 1 0 1 -2 3 0



Šimon Nemec (New Jersey) 18:25 0 0 0 +1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:24 0 0 0 0 0 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/