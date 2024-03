NHL: Slafkovský bodoval tretíkrát za sebou a potvrdil záujem prísť na MS 2024

Juraj Slafkovský bodoval v zámorskej NHL v treťom stretnutí za sebou. Slovenský útočník prihral v noci na piatok na jediný gól Montrealu v domácom súboji s Bostonom, ktorý hostia vyhrali 2:1 po predĺžení. Dráma gradovala vo skvelej atmosfére montrealskej haly Bell Centre, už pred zápasom označil Slafkovský fanúšikov Canadiens za najlepších v celej lige. Zároveň v rozhovore pre slovenskú verziu oficiálnej stránky NHL potvrdil, že chce prísť na tohoročné MS do Česka.





"Fanúšikovia v Montreale sú určite najlepší v lige. To nepochybne. Vo všetkých domácich zápasoch cítime obrovskú podporu. Aj vďaka nim som veľmi rád, že môžem hrať práve tu," napísal Slafkovský v predvečer duelu s Bostonom v exkluzívnom blogu pre nhl.com/sk. Nezabudol jedným dychom pochváliť aj priaznivcov zo Slovenska: "Počas tripov i na domácich zápasoch sledujem slovenských fanúšikov v hľadiskách. Snažím sa im vždy hodiť nejaký puk, aby mali nejakú pamiatku, keď už prileteli takto ďaleko. Dokonca mi pripadá, že fanúšikov zo Slovenska na NHL pribúda a som za to veľmi rád. Čo sa týka popularity v Montreale, tak to ide trochu mimo mňa, pretože na ulicu ani veľmi nechodím - som lenivý. Nie, to len žartujem. Ale pripadá mi, že na Slovensku je záujem fanúšikov ešte intenzívnejší ako v Montreale, takže sa s tým dokážem v pohode popasovať."V súboji tradičných rivalov proti Bostonu sa Slafkovský blysol parádnou asistenciou pri góle na 1:1 v 15. minúte. Strelu Nicka Suzukiho z ľavého kruhu zblokoval Hampus Lindholm, ale puk sa dostal k Slafkovskému, ktorý pohotovo z prvej parádne našiel svojho kapitána pred odkrytou bránkou a ten s prehľadom vyrovnal. Najvyššie draftovaný hráč roka 2022 má po 66 dueloch na konte spolu 35 bodov (14+21). Nastúpil tradične v prvej formácii, odohral celkovo 17:57 minúty a zaznamenal jeden hit. "Som rád, že od polovice januára to tam padá, ale celkovo to zase nie je toľko, takže je jasné, že mám stále veľa priestoru na zlepšenie. Tento rok som si overil, že mám na to v tejto lige hrať. Na ľade si viac verím, čo je samozrejme dôležité. Zároveň viem, na čom musím pracovať, ale myslím si, že to ide celkovo správnym smerom," vyhlásil Slafkovský.V počte bodov tínedžerov v jednom ročníku sa osamostatnil na treťom mieste v historickom poradí Montrealu, keď prekonal zápisy Henriho Richarda (1955/56) a Jesperiho Kotkaniemiho (2018/19). Len dvaja hráči v klubovej histórii nazbierali v tínedžerskom veku viac bodov v jednej sezóne - Mario Tremblay (39, 1974/75) a Stephane Richer (37, 1985/86). Devätnásťročný slovenský útočník má veľkú šancu rekord prekonať, Canadiens odohrajú do konca základnej časti ešte 16 stretnutí. Po skončení klubovej sezóny by sa Slafkovský rád predstavil na májových MS v Prahe a Ostrave, čo potvrdil vo videorozhovore pre nhl.com/sk. "Je to blízko Slovenska, môže sa prísť pozrieť celá rodina, čiže bolo by to super. Keď budem zdravý, tak tam budem na sto percent," sľúbil bronzový medailista zo ZOH v Pekingu 2022, kde sa stal kráľom strelcov a najproduktívnejším i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja.